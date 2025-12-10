'연어술파티 회유 의혹' 쌍방울 관계자 구속심사... "술 반입 없었다" 주장

큰사진보기 ▲방용철 전 쌍방울 부회장이 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. '쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 '연어·술파티 회유 의혹'을 조사하는 검찰이 구속영장을 청구한 쌍방울그룹 전직 임원들과 안부수 아태평화교류협회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 이날 열렸다. 2025.12.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

쌍방울이 안부수 아시아태평양평화교류협회(아태협) 회장을 회유하고 검찰청에 술을 반입했다는 의혹과 관련해 쌍방울 방용철 전 부회장과 박아무개 이사, 안부수 회장 등 사건 핵심 관계자 3명에 대한 구속영장실질심사가 진행되고 있다.10일 오후 1시 49분께 서울중앙지방법원 앞에 모습을 드러낸 방용철 전 부회장은 "안 회장 회유 의혹을 인정하느냐", "1억 원대 금전 지원을 하신 게 맞느냐"는 취재진 질문에 별다른 답을 하지 않았다. 그는 "시간이 없다"며 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 321호 법정으로 서둘러 발걸음을 옮겼다.앞서 이날 오전 10시 10분 박아무개 전 쌍방울 이사가 구속심사를 받았다. 박 전 이사는 심사를 끝낸 후 취재진과 만나 "심사에서 충분히 소명했다. 20대 대통령이 선임되면서 겪었던 고통(을), 21대 대통령이 선임되면서 또다시 겪고 있다는 것이 너무나도 고통스럽다"며 "하지만 모든 부분이 재판 중 충분히 밝혀질 것"이라고 말했다.그는 '연어 술파티 의혹'과 관련해 "술 반입이라는 부분은 영장을 통해서 얘기했듯 절대적으로 가져가지 않았다는 것을 다시 한 번 말씀드린다"고 부인했다.이날 오후 3시30분에는 안 회장 구속심사가 예정돼 있다. 세 사람 구속 여부는 이르면 이날 늦은 밤이나 내일 새벽 나올 예정이다.앞서 서울고등검찰청 인권침해 점검 태스크포스(TF)는 지난 5일 방 전 부회장과 박 전 이사(업무상 횡령·배임 혐의), 안 회장(횡령 혐의) 구속영장 청구했다. 특히 박 전 이사에게는 2023년 5월 수원지검 검사실 소주 반입과 관련한 위계공무집행방해 혐의가 추가 적용됐다. '연어술파티' 의혹이 이날 처음으로 법정에서 다뤄지는 셈이다.또한 서울고검 TF는 쌍방울이 안 회장에게 1억여원 상당의 금전을 지원한 대가로 안 회장의 거짓 진술을 이끌어낸 게 아닌지 의심하고 있다. 안 회장은 지난 2022년 11월 대북 송금 사건으로 처음 구속된 직후 쌍방울이 북한에 송금한 800만 달러를 두고 "쌍방울 투자와 주가 상승 목적이었다"라고 설명하면서 경기도와의 관련성을 부인하다가 2023년 4월 돌연 "이 전 부지사 요청에 따라 이재명 당시 경기도지사의 방북 비용을 대납한 것"이라고 말을 바꿨다.안 회장 진술 번복이 있었던 시기에 그가 쌍방울로부터 자신과 딸에 대한 금전 지원을 받고 있었다는 게 TF 쪽 설명이다. 쌍방울이 2023년 3월부터 2년 8개월간 안 회장 딸의 오피스텔 임대료로 총 7280만 원(보증금 2000만 원, 월세 165만 원)을 지급하고, 안 회장 딸을 계열사에 취직시켜 2700만 원의 허위 급여를 주면서 안 회장에게도 800만 원 상당의 차량을 제공하는 등 총 1억780만 원의 금전 지원을 했다는 것이다.한편 김성태 전 쌍방울 회장은 9일 오후 수원고등법원에서 열린 뇌물공여 및 정치자금법 위반 등 혐의 재판 직후 취재진과 만나 "(증인 매수가 아니라) 인간적 도리로 (금전 지원을) 한 것으로 안다"고 말했다.