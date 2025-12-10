이건표 희망교육포럼 대표, 대전교육감 선거 출마 선언

큰사진보기 ▲대전교육감 선거 출마를 선언한 이건표 희망교육포럼 대표. ⓒ 장재완 관련사진보기

희망교육포럼 대표이자 교육학박사인 이건표 전 대전삼성초 교장이 내년 6월 치러질 대전교육감 선거 출마를 공식 선언했다.이건표 대표는 10일 대전시의회에서 기자회견을 열어 "실천하는 리더십으로 교육혁신을 이루겠다"며 "대전교육을 쇄신하고 희망의 교육시대를 열겠다"고 밝혔다.이 대표는 출마선언문에서 "학생이 안심하고 다닐 수 있는 학교를 만들겠다"며 안전한 교육환경 구축을 최우선 공약으로 내세웠다.그는 "학교 안전시설 개선과 인력 교육 투자를 확대하고, 분야별로 특화된 안전교육 프로그램을 도입하겠다"며 "학교폭력은 법적 문제와 교육적 문제의 경계를 명확히 하고, 학교장이 자체적으로 종결할 수 있는 권한을 확대하겠다"고 약속했다.이어 교권 회복을 위한 구체적 방안도 제시했다. 그는 "학생 인권과 교권의 균형을 세우고, 교육 민원 관리체계를 학교폭력 관리 수준으로 확대하겠다"며 "교육감 직속 교권보호위원회를 설치해 실질적인 지원이 가능한 체계를 마련하겠다"고 밝혔다.또한 "대전 교육환경에 최적화된 승진 체계를 임기 내 시행하고, 특혜 없는 데이터 기반 인사행정 시스템을 도입하겠다"고 덧붙였다.이 대표는 AI시대에 맞는 교육환경 구축도 주요 공약으로 내걸었다. 그는 "교사의 불필요한 업무를 과감히 줄이고, 고교학점제와 자율학습제를 보완하겠다"며 "학생의 개별 소질을 체계적으로 관리·지원할 수 있는 제도를 마련해 미래형 교육체제로 전환하겠다"고 밝혔다.아울러 "공교육이 다시 중심이 되어야 한다"며 "배움의 과정이 정치나 이념에 흔들리지 않도록 교육의 본질을 지키겠다"고 강조했다.그러면서 "교육이 정치에 예속되면 피해자는 학생과 학부모다. 저는 정치권에 기대지 않고 교육 본연의 힘으로 문제를 해결하겠다"며 "대전교육은 이제 세대교체가 필요하다. 변화만이 희망이다. 실천으로 증명된 리더십으로 교육현장의 문제를 해결하겠다"고 덧붙였다.끝으로 이 대표는 "교육은 정치의 무대가 아니라 아이들의 삶의 공간"이라며 "교실에서 시작된 변화를 대전교육의 새로운 역사로 만들겠다"고 출마 포부를 밝혔다.한편, 아산 탕정 출신인 이 대표는 공주교육대와 한국교원대에서 교육학 석·박사를 취득했다. 대전 서부교육청 장학사, 산내초·삼성초 교장을 역임했고, 전국 최초로 운동선수 방과후학교를 개설했고, 제1회 대한민국 스승상(녹조근정훈장)과 황조근정훈장을 수상했다.현재 희망교육포럼 대표이자 '운동을 사랑하는 모임(운사모)' 회장으로, 높이뛰기 우상혁 선수와 펜싱 오상욱 선수 등 세계적 스타를 도와 길러낸 '키다리아저씨'로 알려져 있다.