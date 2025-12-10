[경남 고성] 자전거 타던 10대, 승합차 충돌해 사망

큰사진보기 ▲ 9일 오후 4시경 고성군 고성읍 고성박물관 앞 삼거리 교차로에서 교통사고 발생. ⓒ 독자제공 관련사진보기

경남 고성에서 자전거를 타던 10대 남성이 승합차량과 충돌해 부상을 입어 병원으로 수송되어 치료를 받다가 사망했다.경상남도경찰청 고성경찰서는 9일 오후 4시경 고성군 고성읍 고성박물관 앞 삼거리 교차로에서 교통사고가 발생했다고 10일 전했다.50대 남성이 운전하던 승합차량이 도로 1차로를 따라 진행하던 중 자전거가 맞은편에서 오다가 충돌했다.경찰은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.