25.12.10 14:21최종 업데이트 25.12.10 14:21

[경남 고성] 자전거 타던 10대, 승합차 충돌해 사망

9일 오후 4시경 고성박물관 앞 삼거리 ... 경찰, 사고 경위 조사중

9일 오후 4시경 고성군 고성읍 고성박물관 앞 삼거리 교차로에서 교통사고 발생.
9일 오후 4시경 고성군 고성읍 고성박물관 앞 삼거리 교차로에서 교통사고 발생. ⓒ 독자제공

경남 고성에서 자전거를 타던 10대 남성이 승합차량과 충돌해 부상을 입어 병원으로 수송되어 치료를 받다가 사망했다.

경상남도경찰청 고성경찰서는 9일 오후 4시경 고성군 고성읍 고성박물관 앞 삼거리 교차로에서 교통사고가 발생했다고 10일 전했다.

50대 남성이 운전하던 승합차량이 도로 1차로를 따라 진행하던 중 자전거가 맞은편에서 오다가 충돌했다.

경찰은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

