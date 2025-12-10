사회부산경남 25.12.10 14:21ㅣ최종 업데이트 25.12.10 14:21 [경남 고성] 자전거 타던 10대, 승합차 충돌해 사망 9일 오후 4시경 고성박물관 앞 삼거리 ... 경찰, 사고 경위 조사중 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲ 9일 오후 4시경 고성군 고성읍 고성박물관 앞 삼거리 교차로에서 교통사고 발생. ⓒ 독자제공 관련사진보기 경남 고성에서 자전거를 타던 10대 남성이 승합차량과 충돌해 부상을 입어 병원으로 수송되어 치료를 받다가 사망했다. AD 경상남도경찰청 고성경찰서는 9일 오후 4시경 고성군 고성읍 고성박물관 앞 삼거리 교차로에서 교통사고가 발생했다고 10일 전했다. 50대 남성이 운전하던 승합차량이 도로 1차로를 따라 진행하던 중 자전거가 맞은편에서 오다가 충돌했다. 경찰은 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. #교통사고 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사박완수 지사, 우즈벡 경제부총리 '공동 산업단지 조성 실무협의' 갤러리 오마이포토 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 1/12 이전 다음 이전 다음 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.