"대덕구에 던져진 '온실가스 폭탄'... 대전열병합 증설 불허하라"

큰사진보기 ▲동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전충남녹색연합, 대전환경운동연합, 사회민주당대전시당, 정의당대전시당, 진보당대전시당, 대덕구 주민 등은 10일 대덕구청 앞에서 기자회견을 열어 "대덕구는 주민 건강권 파괴하고 기후위기 역행하는 대전열병합 증설 개발행위를 불허하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"대덕구는 주민의 목소리를 들어야 한다. 지금 승인하면, 그 공기는 30년 후까지 되돌릴 수 없다."

AD

큰사진보기 ▲동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전충남녹색연합, 대전환경운동연합, 사회민주당대전시당, 정의당대전시당, 진보당대전시당, 대덕구 주민 등은 10일 대덕구청 앞에서 기자회견을 열어 "대덕구는 주민 건강권 파괴하고 기후위기 역행하는 대전열병합 증설 개발행위를 불허하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전 대덕구 주민과 대전지역 환경단체, 진보정당 등이 10일 오전 대덕구청 앞에서 기자회견을 열고, 대전열병합발전(주)의 집단에너지 현대화 사업 변경에 따른 발전소 증설 개발행위를 불허하라고 촉구했다.해당 사업은 지난 2월 전기위원회를 통과하며 다시 추진되기 시작했다. 기존 113MW 규모의 설비를 495MW급 가스복합화력(LNG) 발전 설비로 전환하는 것으로, 약 9000억 원이 투입된다.사업자는 이를 '현대화사업'이라고 주장하지만, 환경단체들은 사실상 4배 규모의 증설이자 열병합 기능 축소라며, 온실가스와 대기오염물질 증가를 초래하는 전력 중심 화력발전 전환 사업이라고 비판하고 있다.이날 기자회견에 나선 이들은 이번 사업이 시행되면 대전열병합발전의 연간 온실가스 배출량이 18만 톤에서 약 180만 톤으로 10배 이상 증가할 것이라고 주장했다. 이는 대덕구 2018년 전체 온실가스 배출량(약 136만 톤)을 훨씬 웃도는 수치로, 구의 탄소중립 목표(2030년 101만 톤 이하)를 크게 초과하게 된다는 것.이들은 "대전열병합 증설은 탄소중립 기본계획을 스스로 무력화하는 행정"이라며 "대덕구의 기후위기 대응 목표를 완전히 역행하게 된다"고 지적했다.특히 이들은 대전시가 '전력 자급도 향상'과 '전기요금 차등제 대비'를 명분으로 증설을 방조하고, 대덕구가 주민 우려보다 사업 추진 논리에 동조하고 있다고 비판했다.이들은 또 대덕구가 지난 2021년 "무리한 증설은 주민의 건강권·환경권을 침해한다"며 반대 입장을 밝혔던 점을 상기시키고 "그러나 불과 2년 뒤인 2023년 '전력 자립도 향상과 안정적 공급을 위해 사업이 조속히 이루어져야 한다'고 입장을 뒤집었다"고 비판했다.2021년에는 환경운동가 출신인 박정현(더불어민주당) 현 국회의원이 구청장을 역임했고, 2023년에는 2022년 지방선거에서 당선된 최충규(국민의힘) 구청장 재임 시기다.이들은 "열병합발전 증설은 단순한 설비 변경의 문제가 아니"라며 "지역에 사는 수만 명 주민의 건강과 삶의 질을 직접 위협하는 중대한 사안이다. 구체적이고 실질적인 대책이 없다면 이 사업은 멈춰야 한다"고 촉구했다.그러면서 "대덕구는 행정기관으로서, 지역 주민의 건강권을 보호해야 할 법적정치적 책임의 의무가 있다"고 강조하고 "대전열병합 증설에 대한 환경영향평가 절차 후에 대덕구가 개발행위를 승인하면 증설 절차는 사실상 되돌릴 수 없는 단계로 진입한다"고 우려했다.이들은 끝으로 "대덕구는 개발행위를 불허하고, 대덕구의 온실가스 폭탄이 떨어지는 것을 막아야 한다"며 "전기 차등 요금제를 핑계로 지역 주민의 건강과 환경피해를 나 몰라라 해서는 안된다"라고 강조했다.이날 기자회견에서 발언에 나선 대덕구 주민 이예훈씨는 "30년 전 산업단지였던 이곳은 이제 4~5만 명이 사는 주거지역으로 변했다"며 "그런데 발전 용량을 4배 늘린다는 건 대규모 화력발전소를 새로 짓는 것과 다르지 않다"고 말했다.그는 또 "LNG를 사용하니 깨끗하다는 주장은 거짓말"이라며 "열병합의 장점은 사라지고 전기 생산 중심으로 바뀌면 온실가스가 10배로 늘어난다"고 경고했다. 이어 "대전의 하늘을 이산화탄소로 덮지 말고, 공단 지붕을 태양광으로 덮는 정책을 고민하라"며 "잘못된 선택은 되돌릴 수 없다"고 목소리를 높였다.김윤기 정의당 민생특별위원장은 "2021년에는 주민 건강권을 이유로 반대하던 사업을, 불과 2년 뒤 '전력 자립' 명분으로 찬성한 것은 납득할 수 없다"며 "결국 민간사업자의 이익은 늘고, 피해는 주민에게 전가된다"고 주장했다.한편, 기자회견에 앞서 환경단체 및 주민 대표는 대덕구 관련부서 담당자와 면담 자리를 마련하고 이들의 입장을 전달했다. 이에 대해 대덕구 관계자는 "우려하는 부분에 대해 면밀히 검토해 보겠다"는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.