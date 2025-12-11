김장 하고 남은 대파 냉동실에 넣지 마요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲대파 햄 치즈 포카치아김장에 쓰이던 대파를 올려 구운 포카치아 ⓒ 김선아 관련사진보기

대파 햄 치즈 포카치아 레시피

▶재료

강력분 260g / 따뜻한 물 210g / 이스트 4g / 소금 5g / 설탕 3g /올리브유 10g / 대파,햄,치즈 적당량

▶만드는 법

① 따뜻한 물에 이스트와 설탕을 섞은 뒤 강력분과 소금을 넣어 섞고 올리브유를 더한다.

② 랩을 씌워 30분간 1차 발효한 뒤, 반죽의 네 면을 접는 폴딩을 30분 간격으로 4회 진행한다.

③ 상온에서 약 50분간 추가로 발효한다.

④ 오일을 바른 팬에 반죽을 넓게 펴고 손가락으로 눌러 홈을 만든다.

⑤ 썬 대파와 햄, 치즈를 올리고 올리브유를 한 바퀴 두른다.

⑥ 200도로 예열한 오븐에서 20~25분간 굽는다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그, 브런치에도 실립니다.

매년 어김없이 돌아오는 겨울, 김장을 위해 엄마와 함께 손을 걷어붙였다. 이 과정은 배추와 고춧가루로 끝나는 단순한 일이 아니다. 절인 배추 40kg, 많지 않은 양이라 생각했지만 양념 외에도 무, 갓, 대파, 미나리 등 꽤 많은 재료가 필요하다. 모든 일을 마치고 나면 비었어야 할 주방 한편에 남은 재료들이 자리를 잡는다.올해는 유독 쪽파와 대파가 많이 남았다. 쪽파는 남은 양념으로 파김치를 담그며 해결했지만 대파는 달랐다. 싱싱한 대파를 모두 썰어 냉동실에 넣어두거나, 냉장고 한편에서 시들 때까지 방치하기에는 아까움이 컸다. 이렇게 남은 재료가 더 아깝게 느껴진 데에는 최근 장을 보며 체감한 물가 상승의 영향도 있었다. 김장으로 이미 적지 않은 지출을 한 터라, 멀쩡한 대파가 방치되다 쓰레기통으로 향하게 둘 수는 없었다.파전을 할까 고민했지만 이미 김장 보쌈과 수육을 넉넉히 먹은 터라 한식 이외의 선택이 필요했다. 그래서 김장에 쓰이던 대파를 이탈리아식 포카치아에 활용해 봤다. 대파는 의외로 제과·제빵에도 잘 어울리는 재료다. 우리 집 주방에서는 그렇게 김장이라는 한국 음식에서 출발한 대파가 서양식 빵으로 이어졌다.포카치아는 정확한 계량이나 많은 재료가 필요한 빵은 아니다. 밀가루와 이스트, 소금, 올리브유에 따뜻한 물만 있으면 만들 수 있다. 위에 올리는 토핑 역시 특별할 필요는 없다. 김장 재료 중 갓이 남았다면 갓을, 대파가 남았다면 대파를 올리면 된다.발효를 마친 반죽 위에 대파 두 대를 썰어 올리고 냉장고에 있던 햄과 치즈를 함께 얹었다. 오븐에서 빵이 구워지기 시작하자 집 안에 가득하던 김치 냄새 사이로 고소한 빵 냄새가 퍼지기 시작했다. 올해의 추운 겨울은 그렇게 김장의 든든함에 빵 굽는 온기를 더해 한결 포근해졌다.요즘은 김장을 하는 집이 줄었고, 김치도 사 먹는 시대가 됐지만 김장은 여전히 많은 가정에서 이어지고 있다. 그 과정에서 애매하게 남은 재료들이 냉장고 한편에서 방치되거나 버려지기도 한다. 요리는 국경을 넘는다는 말처럼, 남은 재료를 바라보는 시선을 조금만 넓히면 또 다른 음식으로 이어진다.