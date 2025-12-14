국힘 '쓴소리' 위원장님, 장동혁 대표에도 한 마디 부탁합니다

국민의힘 '2030 쓴소리 특별위원회'가 11일 출범했습니다. 당 지도부에 비판과 고언 등 '할말'을 하는 게 이들의 소임입니다. 같은 당 소속 청년 정치인인 김세종 동대문구의회 구의원이 위원장으로 임명됐습니다. 이와 관련해 신하섭 진보당 동대문 공동위원장이 김세종 신임 위원장에게 건네는 조언을 <오마이뉴스>에 보내왔습니다.

국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 참석자들이 11일 국회에서 열린 2030 쓴소리 특별위원회 임명장 수여식 및 간담회에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진을 기즌으로 장동혁 대표의 오른쪽이 김세종 서울 동대문구의원.

큰사진보기 ▲동대문구의원 프랑스·영국 공무국외출장 ⓒ 동대문구의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲신하섭 진보당 동대문 공동위원장(필자) ⓒ 신하섭 관련사진보기

국민의힘 2030 쓴소리특별위원회 위원장 김세종 서울 동대문구의원님, 임명을 축하드립니다. 정당은 다르지만 같은 지역구의 동갑내기 정치인으로서 국민의힘을 향한 의원님의 쓴소리를 진심으로 기대해봅니다.쓴소리, 본인 속하신 곳부터 하셔야 하지 않겠습니까. 우선 동대문구의회의 항공료 횡령 의혹부터 '쓴소리' 부탁드립니다. 해외출장 항공료를 부풀려 3년간 3천만 원을 과다청구한 혐의에 의원님을 포함한 구의원 전원이 연루됐다는 보도가 올 10월에 나왔고, 구의회가 압수수색까지 받는 초유의 사태가 있었습니다.주민 입장에서는 망신도 이런 망신이 없습니다. 횡령 의혹이 보도되고 두 달이 지나도록 김세종 의원님을 포함해 여태껏 해명이나 사과 한마디가 없었습니다.혹시 그저 '관례'였다고 생각하시거나, 선배 의원 눈치보며 침묵하고 계신 것은 아닙니까. 지난해 외유성 출장과 '꽃테크' 의혹으로 비판받았던 구의장이 재선출 될 때도 바른 말 한 번 제대로 나온 적 없던 동대문구의회입니다. 비판과 견제, 자정작용이 사라진 동대문구의회에서 의원님은 무엇을 하셨습니까.아직 늦지 않았습니다. "횡령 의혹에 사과드린다", "관례라는 말에 숨지 않고 책임지겠다", "불필요한 해외출장 가지 않겠다"는 말씀 정도는 해주셔야 쓴소리, 아니 바른 소리라고 할 수 있을 것입니다.기왕 맡으신 김에 몇가지 말씀 더 드리고자 합니다. 구의회는 구청을 감시하고 견제해야 하는 곳인 만큼, 국민의힘 이필형 동대문구청장님께도 쓴소리 부탁드립니다.'꽃의 도시 동대문구' 같은 뜬금없는 슬로건으로 빈 화분만 속출하는 동대문, 노후화돼 교통약자는 이용조차 어려운 지하철 역사, 성동구보다 한 해 예산은 1800억 원이 더 많지만 그에 미치지 못하는 복지와 구민 만족도 등 쓴소리가 필요한 곳이 한 두 곳이 아닙니다.더 있습니다. 오세훈 서울시장의 안전문제까지 불거진 한강버스에도, 종묘 앞 고층빌딩 논란 등 개발일변도 시정에도 분명한 쓴소리를 내 주십시오.불법 계엄에 대한 사과를 거부하고 '우리가 황교안이다'를 외친 장동혁 대표의 인식에도 죽비가 될 쓴소리를 간곡히 부탁드립니다. 내란에 대한 사과와 수사협조, 극우와의 단절을 요구하지 않는다면 그 어떤 말도 국민의힘에게 '쓴소리'가 되지 못할 것입니다.기우에서 말씀드리지만, 이번 쓴소리위원회가 2030 청년을 그저 혁신 이미지를 위한 도구로 사용하거나, 그저 달면 삼키고 쓰면 뱉는 식의 '단소리위원회'로 흐지부지 끝나지 않기를 바랍니다.다시 한번 쓴소리위원장 임명을 축하드립니다. 저와 생각이 다를 순 있겠지만, 그래도 국민의힘을 향한 의원님의 쓴소리를 응원하는 바입니다.