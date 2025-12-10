메뉴 건너뛰기

25.12.10 14:12최종 업데이트 25.12.10 14:12

중대재해전문가넷 "태안화력·울산화력 사고, 새로운 유형 위험 신호"

10일 성명 발표... 고위험 공정 관리체계 전반에 대한 정부 대책 촉구

9일 오후 4시경 태안화력 IGCC발전소의 폭발 현장에서 진압 작업이 이루어지고 있다.
9일 오후 4시경 태안화력 IGCC발전소의 폭발 현장에서 진압 작업이 이루어지고 있다. ⓒ 신문웅

지난 9일 충남 태안군 원북면 태안화력 내 IGCC(석탄가스화 복합발전)발전소에서 폭발 사고로 2명의 하청노동자가 화상을 입고 치료 중인 가운데, 10일 오후 1시부터 고용노동부·경찰·소방 등의 합동 감식이 사고 현장에서 진행되고 있다.

이곳은 지난 2023년에도 똑같은 사고가 발생한 적이 있어 노동계는 IGCC발전소 전반에 대한 긴급 안전 진단을 통해 위험 요소를 제거한 이후 운영해야 한다고 지적한다.

중대재해 예방과 안전권 실현을 위한 학자·전문가 네트워크(중대재해전문가넷)는 이날 태안화력발전소에서 발생한 폭발·화재 사고와 관련해 고위험 공정 관리체계 전반에 대한 정부 대책을 촉구하는 성명서를 발표했다.

단체는 이번 사고에 대해 "배관 내 잔류가스가 있었을 가능성이 제기되고 있다"며 "고온·고압 상태의 합성가스를 취급하는 IGCC 설비 특성상 퍼지 및 격리 절차의 이행 여부, 가연성 가스 농도 측정 등 기본 안전조치가 제대로 작동했는지를 확인해야 한다"고 밝혔다.

또한 단체는 고위험 공정의 외주화 구조가 안전관리 공백을 초래할 수 있다고 지적하며, 김용균 사망 사건 이후 도입된 '도급승인 제도'의 적용 여부를 현장에서 다시 점검해야 한다고 강조했다.

중대재해전문가넷은 향후 대책으로 ▲기후환경에너지부의 발전 5개사 대상 에너지 전환기 노동안전보건 조사 ▲고용노동부의 특별근로감독 실시 ▲IGCC 등 고위험 설비에 대한 관리체계·도급 승인제도 강화 등을 요구했다.

단체는 "이번 사고와 울산 발전소 해체 작업 붕괴 사고는 에너지 전환 과정에서 새로운 유형의 위험이 드러나는 신호"라며 "고위험 공정의 위험관리 체계를 전면 재정비해야 한다"고 했다.

중대재해전문가넷은 공익인권법재단 공감, 노동건강정책포럼, 노동환경건강연구소 등 17개 단체와 개인 전문가 135명으로 구성돼 있다.

9일 강력한 폭발로 IGCC발전소의 부품이 100여미터 떨어진 태안화력 인근 도로까지 날아갔다.
9일 강력한 폭발로 IGCC발전소의 부품이 100여미터 떨어진 태안화력 인근 도로까지 날아갔다. ⓒ 신문웅


덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.


신문웅 (shin0635)
    태안신문 편집국장을 맡고 있으며 모두가 더불어 사는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

    김용균 7주기, "얼마나 더 많은 노동자가 죽어야 바뀌나"

