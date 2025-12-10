대구 시민단체도 쿠팡 개인정보 유출 집단소송에 동참

쿠팡이 3370만 명의 개인정보 유출 사건과 관련 경찰이 압수수색에 나서고 집단소송 인원이 60만 명이 넘어선 가운데 대구 시민단체도 집단소송을 위한 원고모집에 나섰다.
대구참여연대는 쿠팡의 진정한 사과와 엄중한 책임을 묻고 2차 피해방지와 소비자 보호 등을 위해 집단소송에 나서기로 하고 오는 24일까지 참가자 모집에 나선다고 밝혔다.
대구참여연대는 10일 보도자료를 통해 "쿠팡이 정보유출 해킹 후 6개월이 지나서야 인지한 것도 모자라 유출 경위와 침해 범위 등 기본적인 답변도 하지 못했다"며 "지금까지도 재발방지와 피해배상 방안도 제대로 제시하지 않았다"고 비판했다.
이어 "사과문을 감춘 점, 회원 탈퇴조차 어려운 점, 미국 본사의 무책임한 태도 등으로 인해 시민의 분노가 증폭되고 있다"면서 집단소송 취지를 설명했다.
대구참여연대는 이날부터 24일까지 손배청구 집단소송에 참여할 원고를 모집하고 추후 추가모집도 이어갈 예정이다.
집단소송 원고 자격은 쿠팡에서 개인정보 유출 통지를 받은 대구 시민으로 원고의 참가비는 없고 1인당 청구 금액은 20만 원이다. 소송비용은 대구참여연대가 부담한다.
원고 측 법률대리인은 하성협·이동민 변호사가 맡기로 했으며 신청은 대구참여연대 구글폼(https://forms.gle/XAkKj8H9HadHyaU37)
을 통해 받는다.
대구참여연대는 또 집단소송법, 징벌적 손해배상제 도입 등 제도개혁 활동도 병행할 예정이다.
대구참여연대는 쿠팡 측에 ▲김범석 의장의 즉각 사죄와 사실관계 투명 공개 ▲회원 탈퇴 시스템 즉각 개선 ▲ 개인정보 피해 사례별 대책 수립 ▲ 개인정보 유출 피해배상과 보호 방안 제시 등을 촉구했다.
정부와 국회에도 ▲ 쿠팡의 개인정보 유출 철저 조사와 강력한 처벌 ▲ 기업의 개인정보보호 실태 전수조사와 범정부 대책 수립 ▲ 집단소송법과 징벌적 손해배상제 도입 등을 요구했다.
한편 쿠팡 개인정보 유출 관련 대구에서 가장 먼서 집단소송에 나섰던 법무법인 '맑은뜻'은 이날까지 350여 명의 시민들이 집단소송에 참여했다고 밝혔다.
이 법인은 오는 15일까지 1차 소송 참여자를 온라인(https://forms.gle/MQjSWhoekcPWwryE8)을
통해 모집하고 추후 2차 모집에 나설 예정이다.
강수영 맑은뜻 대표변호사는 "개인정보 보호법 제39조 및 제39조의2에 따르면 사업자의 고의 또는 과실로 개인정보가 유출되어 이용자에게 손해가 발생한 경우 사업자는 손해를 배상할 책임이 있다"며 "사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증해야 책임을 면할 수 있다"고 설명했다.
강 변호사는 "쿠팡은 퇴사자의 정보접근을 막는 기본적 조치도 제대로 하지 않은 것으로 보인다"며 "이 부분을 강력히 추궁하고자 한다"고 밝혔다.