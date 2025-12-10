이 대통령 "특정 종교단체 연루 의혹, 여야 관계없이 수사"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.12.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 10일 "특정 종교단체와 정치인의 불법적 연루 의혹에 대해 여야, 지위 고하와 관계없이 엄정하게 수사하라"고 지시했다.대통령실은 이날 언론 공지를 통해 이러한 대통령 지시 사항을 전달했다. 윤석열 정부와의 유착 의혹을 받고 있는 통일교 측이 더불어민주당 전·현직 의원 등 여권 관계자들에게도 금품을 제공했다는 주장이 나온 데 따른 주문으로 보인다.현재 한학자 통일교 총재는 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 정치자금 1억 원을 전달하고 2022년 4월부터 7월까지 교단 자금 1억4400만 원을 국민의힘 의원 등에게 '쪼개기 후원' 하도록 지시한 혐의를 받고 있다. 특히 '건진법사' 전성배씨를 통해 김건희에게 고가의 목걸이와 명품 가방을 전달해 교단 현안을 청탁한 의혹도 받고 있다.최근엔 윤영호 전 통일교 세계본부장이 자신의 업무상 횡령 등 혐의 사건 공판에서 자신이 특검팀에 민주당 전·현직 의원들에게 금품을 제공했다는 진술도 했다고 밝혀 '편파 수사' 논란까지 겹친 상황이다.한편, 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 "정교분리원칙을 어기고, 종교재단 자체가 조직적이고 체계적으로 정치에 개입한 사례가 있다"면서 종교재단 해산명령 관련 검토를 주문한 바 있다.이 대통령은 지난 9일 국무회의에서도 "개인도 범죄를 저지르고 반사회적 행위를 하면 제재가 있는데 사단법인이든 재단법인이든 법인체도 헌법과 법률에 위배되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다"고 했다.