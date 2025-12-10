전세사기로 1억 빚 떠안은 97년생입니다, 제발 이 '겨울'을 끝내주세요

'전세사기 없는 사회'를 국정과제로 발표한 이재명 대통령은 당대표 시절, 전세사기 피해자와의 만남 자리에서 실효성 있는 특별법 개정을 약속했습니다. 그러나 최근 여야 합의로 국회 국토교통위원회를 통과한 전세사기 피해자 최소지원금 예산 증액안이 기획재정부의 반대로 내년 예산안에 반영되지 못했습니다. 또한, 국회에 발의되어 있는 피해자 요구를 담은 전세사기특별법 또한 정부의 협조 없이는 통과 여부가 불투명한 상황입니다. 이에 전국 전세사기 피해자들은 간절한 마음으로 이재명 대통령에게 릴레이 호소문을 전달합니다.

큰사진보기 ▲전세사기 피해에 대한 금융권의 사회적 책임 촉구 기자회견에 참석한 안산하 공동위원장 ⓒ 전세사기 시민대책위 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전세사기 피해자들의 이재명 대통령 면담 요청전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회와 전세사기·깡통전세 문제 해결을 위한 시민사회대책위원회 주최로 지난 7월 10일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '전세사기 피해자들의 이재명 대통령 면담 요청 기자회견'에서 참석자들이 전세사기 문제 해결을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 쓴이는 안산하 전세사기·깡통전세 피해자 전국대책위원회 공동위원장입니다.