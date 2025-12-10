'영어 불수능' 오승걸 교육과정평가원장 사임..."책임 통감"

▲오승걸 한국교육과정평가원장(왼쪽)이 4일 정부세종청사 교육부 브리핑실에서 2026학년도 대학수학능력시험 채점 결과를 발표한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기