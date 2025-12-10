김용균 7주기, "얼마나 더 많은 노동자가 죽어야 바뀌나"

큰사진보기 ▲김용균 7주기 추모제가 태안화력발전소에서 열린 가운데 참가자들이 태안화력 사고 현장으로 행진을 하고 있다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

태안화력 정문앞에 나란히 세워진 김용균 흉상과 김충현 추모목, 추모비

김용균 재단 대표이자 고 김용균 노동자의 어머니 김미숙씨가 추모제에 참가했다.

김미숙 대표가 고 김용균 사고현장에 마련된 제단에 헌화하고 있다

김충현의 동료들인 한전KPS비정규직 노동자들이 서울 용산 대통령실앞에서 정규직화를 요구하는노숙 농성을 21일째 이어가고 있다

제 7주기 김용균 추모제에 참가한 노동자들이 추모하고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안군 원북면 태안화력발전소에서 청년 비정규직 노동자 김용균씨가 숨진 지 7년을 맞은 10일, 태안과 서울에서 노동·시민사회가 대규모 추모제와 결의대회를 열고 "위험의 외주화를 중단하라", "죽음의 발전소를 멈춰라"고 촉구했다.특히 올해 6월 같은 발전소에서 하청 노동자 김충현씨가 선반 기계에 끼여 사망하는 등 산업재해가 계속 발생하면서 "7년 전 약속은 지켜지지 않았다"는 목소리가 높았다.김용균재단, 공공운수노조, 민주노총 세종충남본부는 이날 오전 9시 태안화력발전소 정문 앞에서 '김용균 7주기 태안 현장추모제'를 개최했다. 참가자들은 "일하다 죽지 않게, 차별받지 않게", "위험의 외주화 금지", "발전소 비정규직 정규직 전환" 등을 구호로 외쳤다.추모제 첫 발언자로 나선 박근태 공공운수노조 세종충남지역본부장은 "2018년 김용균 노동자 사망 이후 중대재해처벌법 제정 등 변화가 있었지만, 법망을 피해가는 기업과 이를 제대로 막지 못하는 정부·사법부의 허술함은 여전하다"며 "위험의 외주화는 7년이 지났지만 여전히 현재진행형"이라고 지적했다.이어 박근태 본부장은 "김용균의 죽음이 남긴 메시지는 분명하다. 위험한 업무가 사라지지 않더라도, 위험을 하청 노동자에게 떠넘기는 구조만큼은 반드시 없어져야 한다"며 "올해 김충현씨의 죽음은 김용균 이후 구조가 근본적으로 달라지지 않았음을 보여준다"고 말했다.조창희 한국발전기술지부 태안지회장은 "다시는 이런 죽음을 반복하지 않겠다는 약속을 위해 이 자리에 섰다"며 "김충현씨의 죽음은 싸움이 멈춰서는 안 된다는 경고"라고 강조했다.김용균재단 김미숙 대표는 "용균이를 떠나보낸 뒤에도 아픈 소식을 계속 들었다. 올해 김충현씨 사고는 또 한 번의 충격이었다"며 "하청 노동자들은 여전히 위험한 사업장에서 생명을 담보로 일하고 있다. 언제까지 사람을 죽이고 새로운 유족을 만들 것인지 묻지 않을 수 없다"고 말했다. 이어 "발전소 사고가 계속되는 사회에서는 누구라도 피해자나 유족이 될 수 있다"고 덧붙였다.사회자로 나선 이태성 공공운수노조 한전산업개발 발전지부장은 추모제 하루 전인 9일 태안화력 IGCC(석탄가스화복합) 발전소에서 발생한 사고를 언급하며 "2023년에도 폭발사고로 설비가 흔들렸고, 이번 사고로 안전 우려가 더 커졌다"며 "고용노동부가 즉시 정밀 안전진단을 실시해 노동자들의 안전을 보장해야 한다"고 요구했다.태안화력 비정규직 노동자들은 서울 용산 대통령실 앞에서 김충현 대책위원회를 중심으로 정규직화 요구 농성을 21일째 이어가고 있다. 지난 11월 19일부터 시작된 농성에는 한전KPS 비정규직 노동자들도 참여하며, "얼마나 더 많은 노동자가 죽어야 하청 비정규직 구조가 바뀌는가"라며 정부의 책임과 정규직 전환을 촉구했다.대책위는 "추모제와 결의대회가 열리는 날에도 노동자들은 천막 하나 없이 차가운 바닥 위에서 농성을 이어가고 있다"며 "발전소 하청 비정규직의 고용구조와 안전시스템이 바뀌지 않는 한 죽음은 반복된다"고 밝혔다.농성은 오전에는 용산 대통령실 앞, 점심에는 광화문 정부청사, 저녁에는 다시 용산 대통령실에서 진행되며, 시민과 노동자들의 연대를 요청하고 있다.김용균재단과 노동·시민사회는 이날 오후 2시 용산 대통령실 앞에서 '김용균 7주기 추모결의대회'를 열고 정부와 서부발전의 책임을 촉구했다. 참가자들은 "김용균 이후 최소한의 약속조차 지켜지지 않았다"며 ▲발전소 비정규직 전면 정규직 전환 ▲중대재해 책임 강화 ▲위험의 외주화 금지 ▲정의로운 산업전환 등을 요구했다.2018년 김용균씨 사망 이후에도 발전소 참사는 계속됐다. 올해 6월 태안화력에서 김충현씨가 숨졌고, 동해화력에서는 비계 해체 중 추락사고가 일어났으며, 울산화력에서는 보일러 타워 붕괴로 노동자 7명이 목숨을 잃었다.노동계는 "김용균 이후 법은 바뀌었지만 현장은 달라지지 않았다"고 지적한다. 발전소의 다단계 하청구조, 위험 외주화, 안전 인력 축소, 불충분한 설비 관리 등이 구조적 원인으로 꼽힌다.참가자들은 "더 이상 누구도 죽지 않는 일터를 만들기 위해 싸움을 멈추지 않을 것"이라며 "7년째 이어지는 약속을 이제 정부와 기업이 이행해야 한다"고 목소리를 높였다.