"SK오션플랜트 매각 사태에 고성군민들 우려-분노"

큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당 SK오션플랜트매각반대특별위원회, 10일 경남도청 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 고성군 동해면 양촌·용정일반산업단지에 157만㎡ 규모 해상풍력 특화 생산기지를 구축하고 있는 SK오션플랜트가 지분의 사모펀드 매각을 추진해 논란인 가운데, 더불어민주당 경남도당 SK오션플랜트매각반대특별위원회(위원장 이옥철)는 "일방적 매각 반대"를 요구하고 나섰다.이옥철 위원장을 비롯한 특별위원들은 10일 오전 경남도청 앞에서 기자회견을 열어 "SK오션플랜트 매각 사태로 고성군민들이 우려와 분노를 하고 있다"라며 "도민들의 지지와 연대를 호소한다"라고 밝혔다.이 위원장은 "대기업이라는 SK가 땅 투기꾼이 되어 고성군민과 도민들의 희망과 기대를 무참히 짓밟고 있다"라며 "조상 대대로 살아온 땅이 투기꾼들의 놀이터가 되었고, 힘 있고 가진 자들의 먹잇감이 되었다. SK가 자회사인 SK오션플랜트를 사모펀드에 매각하는 것은 반드시 막아야 한다"라고 강조했다.SK오션플랜트는 고성군 동해면 양촌·용정지구에 총 1조 원 이상의 투자를 약속하고 해상풍력 특화 생산단지를 조성하기로 하였고, 경남도는 지역의 미래 성장 동력으로 삼으며 '제1호 기회발전특구'로 지정하기도 했다. 단지가 완공되면 이곳은 해상풍력 하부구조물 생산기지가 된다.단지 조성 관련해, 이 위원장은 "동해면을 비롯한 고성군민들은 3년 전에 SK라는 기업을 믿고 희생을 감내하며 부지 제공 등 모든 협력을 해왔다. 수년 동안 집안으로 날아드는 흙먼지, 발파로 인한 진동, 대형 중장비의 소음을 참았다"라며 "그것은 국내 굴지의 대기업이 들어오게 된다면 마을에 활기가 돌고 지역이 발전할 것이라는 희망과 기대 때문이었다"라고 설명했다.이 위원장은 "양촌·용정지구는 고성군민 모두에게 트라우마로 남아 있는 곳이다. 2007년, 양촌·용정리 일원이 조선해양산업특구로 지정되었지만 2년 만에 삼호조선이 파산하면서 공장이 들어서야 할 부지는 속살이 찢긴 채 10년 넘게 흉물로 방치되었다. 삼호조선 사태는 생계의 터전인 바다를 포기하고 묵묵하게 피해를 견뎌온 지역민과 고성군민들에게 깊은 상흔을 남겼다"라고 설명했다.이어 "그런데 대한민국을 대표하는 기업인 SK가 정부와 경남도의 행정적·재정적 지원을 받고 지역민과의 약속을 무시한 채 불과 3년 만에 기업사냥꾼인 사모펀드에 매각하려고 한다"라며 "그렇게 된다면 앞으로 어떤 기업이 지역민과 노동자, 경남도민과 함께 상생하고자 하겠느냐. 제2의 삼호조선 사태가 일어나지 않는다고 누가 장담할 수 있겠느냐"라고 덧붙였다.이옥철 위원장은 "SK오션플랜트 매각은 이윤을 우선으로 하는 기업 논리나 고성이라는 한 지역의 문제로 치부해서는 안된다. 지역경제를 붕괴시키며, 노동자의 생존권을 위협하고, 도민의 미래를 송두리째 흔드는 일"이라며 "단순한 기업 매각 문제가 아니라 경남 경제의 미래와 직결된 중대한 사안이다. 기업의 부당함과 무책임을 바로잡는 일이다. 우리는 이번 매각을 지역민과 도민, 노동자에 대한 배신행위로 규정하고 대응하고자 한다"라고 제시했다.민주당 경남도당 SK매각반대특별위원회는 SK그룹과 SK에코플랜트 측에 "SK오션플랜트 매각 추진을 즉각 중단하고, 매각 결정을 철회하라", "해상풍력 특화 생산기지 조성 및 투자 약속을 성실히 이행하라", "고용 안정, 협력업체와의 상생 등 지역 사회와 맺은 약속을 준수하라"라고 촉구했다.이옥철 위원장은 "만약 SK그룹이 매각 철회와 지역과 맺은 약속을 이행하지 않는다면, 저희는 모든 수단과 방법을 동원하여 결사적으로 매각 저지 투쟁에 나설 것임을 엄중히 경고한다"라며 "지역민의 염원과 경남의 미래가 걸린 SK오션플랜트 매각은 반드시 철회되어야 한다"라고 밝혔다.