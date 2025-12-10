버리려던 온풍기가 귤 한 봉지가 되어 돌아왔네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲귤 한 봉지고마운 마음을 담아 건네주셨던 귤 ⓒ 유수영 관련사진보기

큰사진보기 ▲새콤한 귤신맛을 그리 즐기지 않는데도 앉은 자리에서 모두 먹어버렸다. ⓒ 유수영 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

사용하지 않는 소형 온풍기가 일 년째 방 한쪽을 차지하고 있었다. 작동은 여전히 잘 됐지만 나에게는 더 이상 필요 없는 물건이었고, 그렇다고 버리기엔 아까운 마음이 들었다. 집 안을 정리하는 김에 그 온풍기를 꺼내 중고거래 앱에 올렸다. 가격을 붙이려고 보니 워낙 저렴하게 구매했던 물건이라 돈을 받는 것이 조금 애매했다. 그래서 '무료 나눔'으로 게시했다. 혹시라도 필요한 사람이 있다면 가져가겠지, 그 정도의 마음이었다.얼마 지나지 않아 메시지가 하나 도착했다. 프로필 사진도 없는 평범한 계정이었다. 상대는 보일러가 갑자기 고장이 났다고 했다. 겨울철이라 보일러 수리 기사가 바로 올 수 없다며, 가장 빠른 방문일이 3일 뒤라고 답변을 주었다는 말을 덧붙였다. 난방이 안 되는 집에서 사흘을 견딘다는 건 쉽지 않은 일이다. 그 사람은 급한 대로 난방용품을 찾아보다가 내 글을 보고 연락했다고 했다. 온풍기의 상태를 묻는 말투는 정중했고 "혹시 지금 가능하실까요?"라는 물음이 특히나 간절하게 느껴졌다.약속 장소는 집 앞의 버스정류장이었다. 퇴근 시간이 조금 지난 시각, 바람이 싸늘하게 불었다. 온풍기를 들고 서 있으니 제법 쌀쌀한 기운이 옷 속을 파고들었다. 상대는 몇 분 뒤 헐레벌떡 뛰어왔다. 가쁜 숨을 몰아쉬는 그녀의 손에는 비닐봉투가 하나 들려 있었다. 온풍기를 건네자 조심스레 그 봉투를 내밀었다. "정말 감사합니다. 오늘은 이걸로 좀 덜 춥게 지낼 수 있을 것 같아요." 대여섯개의 귤이 들어있었다.무료로 드린 것인데 귤이라니. 나는 괜찮다고 손사래를 쳤지만 그는 끝내 봉지를 내 손에 들려 주었다. 귤 겉면은 바람을 그대로 맞은 듯 차가웠지만 내 마음 안쪽에서는 따스함이 느껴졌다. 집으로 돌아오는 길에 손에 든 봉투는 생각보다 묵직했다. 귤 한 봉지의 무게가 아니라, 그 사람이 건넨 마음이 담긴 무게였다.집에 도착해 귤을 한 개 까먹었다. 당도는 그리 높지 않았지만 새콤한 맛이 혀끝을 자극하며 기분을 좋게 했다. '온풍기를 가져간 사람은 오늘 밤을 무사히 보낼 수 있을까, 보일러 수리가 끝나기 전까지 조금은 덜 춥게 견딜 수 있을까' 하는 생각이 스쳤다. 낡은 온풍기 하나가 누군가의 밤을 조금 더 따스하게 만들 수 있다면, 그보다 더 값진 순환이 어디 있을까.언젠가 지인에게서 중고 물품 어플을 자주 사용한다는 이야기를 들었던 적이 있다. 끝없이 오르는 물가에 조금이라도 알뜰하게 살기 위해서라고 했다. 하지만 나는 과거에 중고 거래 사이트에서 소액 사기를 당한 적이 있었기에 그리 신뢰하지 않는 편이었다.이 일을 겪고 나니 앞으로는 필요 없는 물건을 쉽게 버리지 말아야겠다는 생각이 들었다. 중고거래는 서로의 생활을 조금 덜 힘들게 만드는 작지만 소중한 사회적 기여가 될 수도 있다. 무엇보다 버려지는 물건이 줄어드는 만큼 지구의 부담도 덜어질 테고, 함께 쓰는 만큼 세상은 조금 덜 낭비하게 될 것이다.세상은 큰 행동으로만 바뀌는 건 아닌 것 같다. 한 사람은 난방이 되지 않는 집에서 하루를 견디고, 또 다른 한 사람은 자신에게 쓸모 없어진 물건을 내어놓는다. 그 두 사람이 겹치는 지점에서 아주 사소하리만치 작은 온정이 만들어진다.오늘 내가 건넨 온풍기는 그분의 집 어딘가에서 조용히 따뜻한 바람을 내보내고 있을 것이다. 손에 쥐어준 귤 봉지는 이미 다 먹어버렸지만, 귤 향이 사라지고 나서도 그때의 마음만큼은 깊숙하게 남았다. 필요가 이어지고, 마음이 이어지고, 시간이 이어지는 이 작은 순환 속에서 올 겨울은 조금 덜 춥게 지나갈 것만 같았다.