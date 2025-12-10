미성숙을 대하는 두 가지 태도, 조진웅 사건이 던진 질문

큰사진보기 ▲영화 <대외비>에서 부산 지역 국회의원 후보 해웅을 연기한 배우 조진웅. ⓒ 플러스엠 엔터테인먼트 관련사진보기

배우 조진웅의 고교 시절 소년범 전력이 뒤늦게 보도되면서 논란이 일고 있다. 이 사건의 본질은 단순히 한 연예인의 과거가 아니다. 범죄의 성격과 그 시기, 사건이후 당사자의 태도 등에 따라서 다를 수 있지만, 그것은 우리 사회가 '미성숙한 인간의 잘못'을 어떻게 다뤄야 하는지에 대한 근원적 물음이다한쪽에서는 이렇게 말한다."소년법 제70조는 보호사건 기록을 철저히 비공개로 한다. 법적으로 정리된 과거를, 그것도 미성년자 시절의 실수를 지금 와서 캐내 단죄하는 것은 위법일 뿐 아니라 잔인하다."다른 쪽은 이렇게 반박한다."공인으로서 막강한 영향력을 행사하는 지금, 과거의 폭력 전과가 사회에 미치는 파장을 외면할 수 없다. 잘못은 잘못이다. 숨길 일이 아니다."두 의견 모두 일리가 있다. 그러나 논쟁의 뿌리는 훨씬 깊다. 그것은 한 인간의 '미성숙함'을 우리는 어떻게 이해하고 대해야 하는가에 대한, 오랜 철학적·교육적 갈등이다.미성숙을 바라보는 두 가지 태도가 있다.첫 번째 태도는 미성숙은 성숙의 '떡잎'이라고 보는 관점이다. 될성부른 나무는 떡잎부터 알아본다는 속담처럼, 어린 시절의 모습이 장차 그 사람의 전부를 결정한다고 본다. 따라서 잘못의 싹이 보이면 단호하게 뿌리를 뽑거나 강하게 다듬어야 한다. 미성숙은 성숙으로 가는 필연적 통로일 뿐, 단절되거나 관용받을 별개의 단계가 아니다. 이 관점은 '낙인'을 교육적 도구로 정당화한다. 한 번 잘못하면 평생 그 그림자가 따라다녀야 더 이상 잘못하지 않는다는 논리다.두 번째 태도는 미성숙은 성숙과 단절된, 절대적으로 보호받아야 할 시간이라는 관점이다. 실패해도 되고, 상처 주고 상처받아도 되며, 모든 것이 용서되고 다시 설 수 있는 유일한 시기다. 이 시기에 잘못을 저지른 아이는 아직 '완성된 인간'이 아니라 '되어 가는 인간'이기 때문이다. 따라서 잘못은 끝까지 추적해 낙인찍을 대상이 아니라, 성찰과 변화의 재료로 삼아야 한다. 이 관점은 '성장'을 절대적 가치로 놓는다. 인간은 잘못과 마주하고 스스로 고쳐나가는 반성의 과정을 통해서만 진짜 어른이 된다고 믿는다.나는 후자, 즉 '교육 근본주의자'다. 그것이 다소 종교적 신앙처럼 보일지라도, 나는 인간에게는 자신의 잘못을 직시하고 환골탈태할 수 있는 내적 힘이 있다고 믿는다. 그래서 미성숙한 시절의 실수를 끝까지 캐내 영원한 낙인으로 만드는 일에 동의할 수 없다.지금 우리 학교는 어느 쪽으로 가고 있는가. 학교 폭력 하나만 터져도 즉시 경찰과 조사관이 출동하고, 소년부 송치, 전학, 퇴학, 기록 남기기가 줄을 잇는다. 반성의 시간은커녕 변명조차 하지 못한 채 '전과자' 딱지가 붙는다. 가해 학생도, 피해 학생도, 모두 기계적 절차 속에서 얼어붙는다. 반성이라는 가장 강력한 성장의 동력은 사라지고, 공포와 낙인만 남는다. 이것이 과연 우리가 원하던 교육인가.조진웅 사건은 그래서 더 아프다. 법은 그를 보호했지만, 사회는 보호하지 않았다. 우리는 여전히 떡잎만 보고 나무 전체를 베어버리는 태도에 익숙하다. 그러나 떡잎이 썩었다고 해서 반드시 열매가 썩는 것은 아니다. 오히려 그 썩은 부분을 거름으로 삼아 더 단단한 나무가 되기도 한다. 미성숙한 인간을 끝까지 추적하고 낙인찍는 사회는 결국 미성숙한 인간만 양산할 뿐이다. 실패해도 다시 일어설 수 있다는 믿음을 주는 사회만이 진짜 어른을 만들 수 있다. 학교는 그런 공간이 되어야 한다. 그것이 교육자의 마지막 양심이자, 한때 미성숙했던 모든 어른들이 갚아야 할 빚이다.