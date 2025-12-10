전재수 "통일교 금품수수 의혹, 명백한 허위조작"

큰사진보기 ▲전재수(더불어민주당 부산 북구갑 국회의원) 해양수산부 장관. ⓒ 유성호 관련사진보기

<한겨레>·JTBC 등이 윤영호 전 통일교 세계본부장이 금품을 전달했다고 지목한 더불어민주당 의원 가운데 한 명이 전재수(부산 북구갑 국회의원) 해양수산부 장관이라고 보도해 논란이 일고 있다. 유엔 해양총회 유치를 위해 미국에 있는 전 장관은 일부 언론과 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이를 전면 부인했다.전 장관은 10일 페이스북에 "저를 향해 제기된 금품수수 의혹은 전부 허위이며 단 하나도 사실이 아니다"라며 "저는 의정활동은 물론 개인적 영역 어디에서도 통일교를 포함한 어떤 금품도 받은 사실이 없다"라고 글을 게시했다.앞서 <한겨레>는 이날 <'전재수 통일교 금품 의혹.. "교단 문건엔 협조약속"> 기사를 1면에 배치했다. 민중기 특별검사팀(김건희 특검)이 확보한 진술에서 전 장관의 이름이 거론됐다는 게 핵심이다.이 매체는 "통일교 내부 문건에 '전재수 의원이 통일교 모임에서 축사를 하고, 우리에게 협조하기로 했다'고 적시된 사실이 확인됐다"라며 현금과 명품 시계를 건넨 진술을 파악해 특검팀이 이를 경찰로 이첩했다는 내용을 보도했다.이어 JTBC도 <'통일교 진술에 '전재수' 등장... "현금박스·명품시계 전달"> 기사에서 비슷한 내용을 기사화했다. 해당 매체는"윤 전 통일교 본부장이 2018년에서 2020년 사이 전 장관에게 전달했다고 진술한 건 크게 2가지"라며 의혹을 제기했다.그러나 이를 부정한 전 장관은 "근거 없는 진술을 사실처럼 꾸며 유포하고 있다"라며 발끈했다. 타지에서 바로 글을 올린 그는 "명백한 허위조작으로 제 명예와 공직의 신뢰를 정면으로 훼손하는 중대한 범죄적 행위"라며 불쾌한 표정을 감추지 않았다.귀국하면 추가적 대응에 나서겠단 의사도 분명히 했다. 전 장관은 "허위보도와 악의적 왜곡에 대해 어떠한 예외도 없이 모든 법적 수단을 통해 끝까지 책임을 묻겠다"고 말했다.뉴욕 현지에서도 언론과 만나 비슷한 발언을 했다. <헤럴드경제>가 이를 보도했는데, 전 장관은 "저한테 (보도에 포함된) 금품이나 명품 시계는 말도 안 되는 얘기"라며 "지켜봐 주신다면 이 사건이 어떻게 됐고 어떤 반전을 거듭하게 될지 확인할 수 있을 것"이라고 밝혔다.