자신감 보인 정원오 "대통령 칭찬 깜놀, 제 별명이 순한맛 이재명"

차기 서울시장 유력 후보주자로 거론되는 정원오 서울 성동구청장이 이재명 대통령의 공개 칭찬에 대해 10일 "깜놀, 깜짝 놀랐다"라면서도 "행정부 수반으로서 소속 지자체장에 대해서 칭찬할 수도 있고 비판할 수도 있다, 일상적인 일이라고 생각한다"라고 말했다.
정 구청장은 10일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "과거에 (성남)시장 시절에 만날 때나 도지사님, 또 대표님 하실 때 만날 때마다 제가 잘한 정책을 칭찬을 많이 해 주셨다", "대통령님이 되셔서 그렇게 공개적으로 해 주시니까 좀 '깜놀'했다"라며 이같이 답했다.
정 구청장은 '공개 칭찬' 관련해 과도한 정치적 해석은 경계하면서도 유력 후보군으로서의 자신감은 숨기지 않았다. 그는 '이재명 전 성남시장 스타일과 정 구청장 스타일이 어떤 게 다르냐'는 사회자 질문에 "저는 별명이 '순한맛 이재명'이라고 (주변에서) 그런다"라고 말하며 웃었다. '순한 맛'의 말 뜻을 묻자 "정치적 이슈나 사안들에 대해서 크게 입장을 발표하거나 그러진 않고, 조용히 일로 승부하는 것"이라고 덧붙였다.
최근 세간의 이목이 자신에게 집중된 데 대해선 "(써본 사람들의) 입소문, 제가 한 10년을 성동구에서 일을 했더니 저를 사용해 보신 분들이 '괜찮다, 이 물건' 그런 평가들이 사용 후기처럼 퍼져서 입소문으로 타고 SNS라든지 이런 게 번지고 하면서 이렇게 온 것 같다"라고 자평했다.
'순한맛 이재명' 자신감 드러내면서 오세훈은 비판... 당내 견제도 "피할 수 없으면 즐겨야"
정 구청장은 그러면서도 오세훈 현 서울시장의 시정에 대해선 명확히 비판했다. "세계 최고의 컨설팅 회사 커니에서 세계 도시들 순위를 매긴다", "서울시 잠재력은 전 세계 2위인데 현실은 올해 12위"라며 "기업과 시민의 능력은 세계 최고인데 행정이 뒷받침이 안 되니 10위권 밖에 있는 것"이라고 말했다. 이유를 묻자 그는 "행정이 너무 자기가 하고 싶은 일만 해서 그런 것"이라며 현 서울시장을 에둘러 비판했다.
앞서 오 시장은 동남아 출장 중 한강버스를 언급하며 "초기 시행착오에 집착하는 민주당 후보들을 보면 한계가 있다", "정 구청장은 식견의 측면에서 조금은 다른 (서울시장 후보) 주자들과 차별화되는 입장"이라고 말해 공개적으로 칭찬했으나, 정 구청장은 여기에도 비판의 날을 세웠다.
그는 "그야말로 자의적인 취사·선택"이라며 "제가 했던 워딩을 그대로 말씀드리면, '교통용으론 이미 안 된다는 게 판단이 끝났다, 이걸 고집하면 안된다, 그러나 막대한 세금이 들어갔으니 어쨌든 이걸 활용해야 하고 그러면 관광용으로 해볼 만하다'라고 한 것"이라고 말했다. 자신은 세금 회수를 강조했고, 그러면서도 "안전 문제는 철저하게 검증해야 된다라고 한 것이 제 워딩인데, (오 시장은) '관광용으론 가능성이 있다' 이것만 보신 것"이란 지적이다.
그는 최근 '명심'으로 본인이 거론되면서 민주당 내 견제가 심해지지 않겠느냐는 사회자 질문에도 "그거야 당연하죠, 그래야겠죠"라며 "피할 수 없으면 즐겨야 한다"라고 말해 출마 의지가 있음을 확고히 표시했다.
앞서 '서울시장에 출마 하느냐 안 하느냐'는 첫 질문에도 그는 "마음의 준비는 하고 있다"라며 "다음 주에 내년 예산안과 사업 계획안의 구의회 심의가 끝난다. 그것까지는 최선을 다하고 그게 잘되고 나면 심도 깊게 고민해서 판단할 것"이라고 답했다. "결심에 대해서는 다다음 주쯤 얘기 드릴 시간이 있을 것"이라고 설명했다.
정 구청장은 '만약 (당내) 경선에 임하신다면 이길 수 있다고 자신하느냐'는 질문에도 권력 의지를 숨기지 않았다. 그는 "이건 가정"이라면서도 "성동은 서울의 한복판이고, 구청장이 시장을 하는 것은 문제가 될 건 아니다 그렇게 생각하고 있다"라고 말했다.
공식 출마 선언이 임박했다는 평이 나오는 와중, 그는 오늘(10일) 오후 서울 성동구 한 복합문화공간에서 최근 출간 저서 <성수동, 도시는 어떻게 사랑받는가> 기자간담회를 열 예정이다.
