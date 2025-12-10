자신감 보인 정원오 "대통령 칭찬 깜놀, 제 별명이 순한맛 이재명"

▲정원오 서울 성동구청장이 지난달 27일 오후 서울 성동구 성수아트홀에서 <오마이뉴스>와 만나 3선 재임 기간 성수동을 핫플레스로 변화시킨 성과와 서울시장 출마 여부 등에 대해 이야기를 나눴다. ⓒ 유성호 관련사진보기