시각장애인이 아플 때마다 겪는 이중고

AD

우리 사회엔 이미 장애인 전용 의료기관이 '치과'처럼 일부 분야에서 존재한다. 예컨대 비(非)장애인 치과에 가기 어려운 중증 장애인들이 '장애인 치과'라 불리는 병원에서 진료를 받으며, 저소득 장애인에게는 비급여의 50%를 지원받는 제도가 있다는 이야기를 들었다. 이 제도 덕분에 적지 않은 중증장애인과 거동이 불편한 이들이 치과 진료의 문턱을 넘을 수 있었다.하지만 이는 치과에 국한된 이야기다. 중증 장애인이 일반 질환, 만성질환, 또는 급성 질환으로 병원 진료가 필요할 때는 여전히 일반 병원을 찾아야 한다. 저마다 다른 과(科)를 찾아가야 하고, 순번표를 뽑아야 하며, 입원이라도 하게 되면 온갖 현실적 불편함과 심리적 부담을 감수해야 한다.특히 중증 시각장애인처럼, 장애인 의료에 익숙치 않은 의료진을 만날 경우, 장애인 본인이 직접 "제가 이러이러해서 이렇게 해주세요"라고 일일이 설명해야 하는 경우가 많다. 이는 단순히 불편함을 넘어서 "아파서 힘든데, 또 다른 장벽과 싸워야 한다"는 고통을 의미한다.이런 문제들이 반복되는 이유는 단순하다. "장애인 친화" 혹은 "장애인 거점" 수준의 센터가 일부 존재하지만, 그것만으로는 충분치 않기 때문이다. 장애 유형별, 중증도별 의료 수요는 다양하고 복합적인데, 현재의 제도는 그 변화를 따라가지 못하고 있다.따라서 필자는 온전한 의미의 "장애인 전문 병원"의 설립이 필요하다고 본다. 치과뿐 아니라 내과, 외과, 소아청소년과, 노인과, 재활의학, 응급의료 등 장애인에게 특화된, 통합된 진료 시스템과 동선을 갖춘 병원이 필요하다.서초동에 사는 한 시각장애인 후배는 가까운 대학병원에 입원을 했을 때 큰 어려움을 겪었다고 말했다. 의료진 대부분이 중증 장애인을 직접 대면한 경험이 없어, 어떤 방식으로 안내하고 어떤 도움을 제공해야 하는지 잘 몰랐다. 그때마다 후배는 자신의 상황을 일일이 설명해야 했고, 이는 치료 자체의 고통과는 별개로 또 다른 부담이 되었다고 한다.목동에 거주하는 40대 시각장애인 친구 역시 비슷한 경험을 털어놓았다. 자녀가 아파 병원을 방문할 때면 늘 장애에 대한 벽에 부딪힌다고 했다. 의사들은 질환의 상태나 치료 계획을 장애인이 이해하기 쉽게 설명해야 하지만, 현실에서는 이런 배려가 충분히 이루어지지 않는 경우가 많았다. 특히 복잡한 의학 용어 위주의 설명이나 시각 자료 중심의 안내는 시각장애인이 정보를 온전히 파악하는 데 어려움을 준다.이러한 사례들은 장애인 당사자가 의료기관을 이용할 때 겪는 구조적 한계를 단적으로 보여준다. 아픈 몸을 이끌고 병원에 가는 것도 힘든데, 낯선 환경 속에서 반복적으로 "나의 장애를 설명해야만 하는 상황"은 중증 장애인에게 이중의 고통으로 다가온다. 결국 이는 장애 친화적 환경을 넘어 장애인 전문 병원이 반드시 필요한 이유를 분명히 보여주는 사례라고 할 수 있다.만약 "새 병원 건립"이 당장 어렵다면, 기존 병원과 의료진부터라도 변화해야 한다. 의료진들은 장애인 환자를 맞을 준비가 되어 있어야 하고, 장애유형·중증도에 따른 적절한 진료 방식, 의사소통, 병실 배치, 간병 및 돌봄 지원 등에 대한 교육을 받아야 한다. 그렇게 해서 중증 장애인도 더는 '비장애인과 같은 병원에 다니며 두 배의 고통'을 겪지 않도록 해야 한다.정부와 보건복지부 및 관계기관은, 중증 장애인이 실제로 어떤 의료·돌봄 서비스를 필요로 하는지 면밀히 조사하고, 그에 맞는 제도와 인프라(전문 병원 또는 전문 센터)를 마련해야 한다.