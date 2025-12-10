충남 천안서 조류인플루엔자 발생... '닭 3만 마리 살처분'

큰사진보기 ▲충남도청 ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

충남 천안에서 올겨울 처음으로 고병원성 조류인플루엔자가 발생해 충남도가 긴급방역에 나섰다. 조류인를루엔자가 발생한 농장의 가축이동과 농장 출입도 제한됐다.충남도는 9일 "천안 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI H5형) 항원이 검출됨에 따라 확산 차단을 위해 관계기관과 함께 신속 대응 중"이라고 밝혔다.도는 이날 천안시로부터 신고를 받은 뒤 정밀 검사를 진행해 조류인플루엔자 H5 항원을 확인했다. 농림축산검역본부는 고병원성 여부를 최종 확인 중인 것으로 전해졌다.충남도는 "현재 발생 농장에서 사육 중인 산란계 3만여 마리에 대해서는 살처분 및 잔존물 처리(랜더링)를 진행하고, 청소·소독과 주변 지역 환경오염 차단을 위한 사후 관리도 철저히 할 방침"이라고 밝혔다.이어 "발생 농가 인근 10㎞를 방역대로 설정하고 방역대 내 가금류 농가 25호에 대해서도 추가 확산 여부 확인을 위한 정밀 검사를 진행할 예정"이라고 덧붙였다.고병원성 조류인플루엔자(HPAI)는닭, 오리 등 가금류와 야생 조류에 발생하는 급성 바이러스성 전염병이다. 현재 전국적으로 고병원성 조류인플루엔자 확진은 경기 5건, 광주 1건, 충북 1건, 전남 1건으로 총 8건이다. 충남이 확진판정을 받을 경우 9건으로 늘어난다.