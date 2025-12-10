"저출산은 '소멸로 가는 길'이라는 시인들의 경고"

"20대와 70대 인구가 나란하다는 뉴스를 듣다가 남편 떠난 뒤 내내 누워만 있다던 경자가 벌떡 일어났다는 소식을 듣는다 손자 보기를 소원했다던 남편과 아들 하나 딸 하나, 칠 형제 자매를 둔 엄마에 비하면 얼마나 단란한 가족인가 남편의 부재가 아직도 실감나지 않는다는 경자는 칠형제 자매가 모두 모일 때마다 찰떡같이 매 치면 더 차지고, 쑥떡같이 버무리면 부풀어 올랐다는 우리 어릴 적 시간이었는데, 아들도 딸도 결혼하지 않고 살겠단다 심지어 결혼을 해도 아이는 낳지 않겠다 손가락 걸고 맹세하고 양가부모 허락까지 받는 신혼부부도 있다고 한다 아버지 어머니 돌아가시면 훨훨 뿌리고 말겠다는 이야기는 그냥 이야기가 아니다 자식들 낳아봐야 뭔 소용이냐고 한참을 전화기만 붙들고 있었다는 경자 소식을 듣는다 아픈 허리 부여잡고 어기적어기적 화장실 가는 남편 뒤를 따라 새삼스럽게 내 안부를 묻는다"(최상해 "안부를 묻는다" 전문).

"사람이 떠난 마을에 집들이 누워있다 / 그 집에 눌러 붙은 추억만 남아 있는 집 / 1년 내내 아무도 찾지 않는 집 / 아버지처럼 한 쪽 어깨가 축 처진 집 / 어릴 적 빈집을 두고 귀신 나오는 집이라며 / 수군대던 그런 집에 거미들만 제철이다 / 이런 빈집이 동네에 수두룩하다 / 시골에 살러 들어가는 이들이 종종 집을 찾지만 / 선뜻 집을 팔려는 이들이 없다 / 부모에게 물려받은 집이지만 / 무슨 부모와의 추억 때문만은 아니다 / 돈이 될까 싶어 꽉 쥐고 있는 것이다 / 오히려 어떤 시골은 토박이 보다 / 살러 들어 온 이들이 더 많다 / 그들도 대부분은 머리가 히끗히끗하다 / 동네 한가운데 보다는 / 동네에서도 좀 떨어진 곳에 농막을 놨고 / 사는 이가 대부분이다 / 도시에서 찌들은 영혼을 달래기 위해 왔을 것이라는 / 추측만 해 본다 / 개 짖는 소리만 빼고 나면 동네는 괴괴하다 / 아이들 울음소리나 웃음소리가 사라진지 오래다 / 도시에서도 아이들을 낳지 않겠다는 젊은이들이 대부분인데 / 시골에는 아예 젊은이가 없다 / 사람이 사라진 마을에 / 어깨가 쳐지고 허리가 꺾인 집들만 남아 / 마을을 지키고 있다"(표성배 "집들이 누워 있다" 전문).

"농촌이나 어촌의 시골집만/빈 집이 아니었다//경남의 유치원생이 지난 5년 동안/1만 2,100여 명이 줄었다/문 닫은 유치원은 자꾸 늘어났다//경남에서 지난 50여 년간 문 닫은/초·중·고교는 587개나 되었다//'어떻게 지켜온 이 땅이요 이 바다인데'/폐교에는 이순신 장군의 동상만/덩그러니 남아서 한숨을 내쉬고 있었다//느티나무 아래에서/봄여름 가을 겨울을 노래한/그때의 기억들을 어디에서 찾을까//댐 건설로 물에 잠긴 마을처럼/가슴속의 따뜻했던 추억들이/천천히 비워지고 있었다"(김성대 "빈집" 전문).



"... 부모는 자식이 떠난 집에서/때 묻은 자식의 흔적을 쓰다듬으며/자식의 앞날을 위해 간절히 기도를 하지만/먼 훗날 자식은 부모가 떠난 집을 두고/얼마나 자기 살림에 보탬이 될지 셈을 한다.//못난 집들이 고아처럼 눈총을 받으며/팔려 가지 못하고 버려져 쌓여가는 시대/그래도 한 식구였던 인연들을 보듬어 내었던 그 집/떠난 주인의 향수로 버티며 늙어가고 있다."(노민영 "금기어" 일부).



"... 사십이 가까워진 아들/결혼 생각이 있나 없나/독촉하듯 물어도 대답은 묵비권/이젠 오락대신 결혼 포기한/여자 친구와 산행에 빠져있고//대나무 행운목이 꽃을 피울 때도/적게 열리던 대추나무에 염소를 매어두면/대추가 주렁주렁 많이 매달리는 것도/위기를 느껴 종족번식을 위한 것인데/그 이유를 모르는 사람 있을까 ..."(이규석 "죄인2" 일부).



"... 집이 집이기를 멈춘 순간/따뜻함이 주소를 잃었고/남겨진 벽과 기둥 곳곳/거미가 떠난 거미줄만/문이 열리길 기다리며 늘어져 흔들거린다 ..."(이상호 "집 한 채" 일부).



"백여 호 넘던 동네/껍데기만 남은 사십여 호/도시로 알맹이가 빠져나간/빈집 같은 낡은 사람들만/볕살 바른 곳에 옹기종기/빈지 20년을 넘긴 옆집/위채와 아래채 사이/만월같이 둥근 마당 가/옹기종기 모였던 장독대도 깨어지고/대나무만 무성해/달빛조차 들지 않는/낡은 집을 지키고 있다/불빛보다 환하게/온 뜰 왁자하게 꽉 채웠던/그 달빛은/누가/베어 갔을까?"(허영옥 "누가 달을 베어 갔을까?" 전문).



"... 올해 큰오빠는 살지도 팔지도 않겠다는 빈 집에/달빛을 들여놓고 바람도 쉬게 해주던 모든 식구들 몰아내고/파랑색 천막을 가져다가 숨 쉬는 구멍 다 막아버리고/잡풀 풍성했던 마당을 깎고 하늘색 번들번들 덮어놓았다 ..."(박덕선 "평아네 집" 일부).



"... 지금은 무엇으로 가난한 청춘남녀들의 구미를 당길까/부와 권력을 대물림 받은 이들만 대감마님인 세상/하루해가 무겁기만 한 사람들은 산부인과 폐업을 걱정하지 않는다/나라님 걱정이 태산이다"(정은호 "대감마님 속이 탄다" 일부).

소멸로 가는 길



배재운



한쪽이 무너져 내린 서까래

꾸부정하게 굽은 기둥

여남은 식구가 두레상에 둘러앉아 오순도순 복닥복닥

정겨웠을 대청마루에는 흙먼지 수북이 쌓여있고



한 자락 반가운 소식 물어 와도

전해줄 곳 없는 까치는

늙은 감나무 가지 끝에서 한가롭게 바람을 타고

온 뜰 안에 잡초 무성해도

옛 주인 닮아

빈 장독대에 봉숭아꽃 한 포기 정갈하게 물들어 있네.



자식 잘되길 바라는 희망과

손자 손녀 품에 안고 살갑게 살고 싶은 바람

차곡차곡 쌓아놓고

외롭게 떠난 늙은 부부의 마음

안쓰러워

스러져가는 빈집이 보듬어 안고 가네

큰사진보기 ▲객토문학 제21집. ⓒ 객토문학 관련사진보기

최상해 시인이 쓴 시 "안부를 묻는다" 전문이다. 결혼하지 않고 늦추거나 아이를 낳지 않는 세태를 평생 내 안부를 물어야 할 엄청난 무게감을 '고발'하고 있다. 남일 같지 않다. 시를 읽는 바로 내 일, 아니 우리 모두한테 닥친 엄청난 걱정거리다.표성배 시인은 시 "집들이 누워 있다"(아래)를 통해 늘어나는 시골 빈집에 대한 경고를 전하고 있다. 사람이 사라진 마을을 '빈집들'이 지키고 있다고 한다.김성대, 노민영, 박덕선, 배재운, 이규석, 이상호, 정은호, 최상해, 표성배, 허영옥 시인으로 뭉친 '객토문학'이 21번째 낸 동인집 <안부를 묻는다>(수우당 간)에 실려 있는 시들이다.시인들은 "우리 시대의 고민은 노령화와 저출산 또 지역소멸일 것이다. 이것이 언제부턴가 어제오늘의 고민이 아닌 게 되었다. 하여 이번에 동인지 기획시 주제를 저출산과 지역소멸을 문학적으로 승화시켜보자는 것이었다 하여 저출산과 지역소멸을 알려내고자 한 것이 출간의 의미라 생각을 하며 점점 심각해져 가는 지역소멸과 저출산의 문제를 부각시켜보고자 했다"라고 이번 동인집을 묶은 의도를 소개했다.'노령화', '저출산' '지역소멸'에 대한 객토문학 동인들의 고민으로 생산된 시 몇 편을 더 보자.시인들은 유치원생, 어린이집, 학생들의 숫자가 엄청나게 줄어들고, 문을 닫는 학교가 계속 늘어나는 상황을 독자들과 공유하면서 "사람이 떠나고 집들만 누워 있는 마을"에서 "고요 속에 묻힌 집, 아이들 뛰놀던 왁자지껄하던 시간은 어디로 갔나?"라며 기픈 한탄을 하고 있다.객토문학은 "옹기종기 모였던 장독대도 깨어지고, 빈 마당에 가득 찬 잡풀들, 무엇보다 자기들처럼 살게 할 바엔 결혼을 해도 아이는 낳지 않겠다 손가락 걸고 맹세하는, 이 어처구니 같은 세상을 누가 만들었나"라며 "빈집에 대나무와 달빛이 집주인 행세를 하는 시대에 우리는 내일을 기약할 수 있을까? 언제 어디서나 볼 수 있었던 저기 부모 손잡고 걸어가는 이 황홀한 풍경을 꿈만 꾸어야 하는가"라는 물음을 던지고 있다.객토문학은 1990년 마산창원에서 노동자들이 중심이 되어 시를 쓰는 모임으로 출발했고, 국제통화기금 사태 이후 다양한 직업을 가진 모임으로 거듭났다. 시인들은 시대의 첨예한 현실을 주제로 된 기획시집을 묶어내고 있다.시인들은 "지역과 지역을 넘어 삶의 목소리를 전달하기 위해 공통의 주제를 선정하여 동인 개개인의 개성을 살린 작품을 생산해 내고자 노력하고 있다"라며 "여전히 유효한 것은 각자의 위치에서 열심히 땀 흘리는 사람이 쓴 글이 많아져야 세상이 좀 더 나아지리라 확신하며 더욱 열심히 일하고 글을 쓰려고 한다"라고 다짐했다.