작은 하천이 품은 세 정자 이야기

鎭安之山有美溪慎公義連舊址地 公隱居力學以孝閒壬辰之亂 (중략) 寧殺我毋害吾親 虜問其姓名書而杸諸火不燃驚曰天孝也 (중략) 大匡輔國崇祿大夫 判中樞府事 慶州 金弘集

진안의 산중에 미계(美溪) 신공 의련(慎公 義連)의 옛터(장구지소)가 있다. 공은 은거하며 효를 행하고 힘써 학문하였다. 임진왜란이 일어났을 때. (중략) 그는 말하기를, '차라리 나를 죽이라. 내 부모를 해치지 말라.' 하였다. 왜적이 그의 이름을 묻고 이름을 써서 불 속에 던졌으나 타지 않으니, 놀라 말하였다. '이는 하늘이 내린 효행이다.' (중략) 대광보국숭록대부 판중추부사 경주 김홍집.

임진왜란 때 병든 아버지를 왜적의 손에서 지켜낸 신의련(愼義連, 1546~1606)의 효행을 포창하여 선조 때 수의 부위(修義副尉)를 증직하고 정려를 내렸다. 당시에 세워진 정려비는 현존하지 않는다. 현재의 효자각은 1801년(순조 1)에 세워진 것이지만 중수의 내력은 전하지 않고 있다.

신의련은 임진왜란 때 자기의 집까지 쳐들어온 왜적들의 손에서 병든 아버지를 지켜냈다. 그의 효성에 감동한 일본 왜장이 "이곳은 효자가 사는 곳이다(孝子所居之地)"라는 방을 동구 밖에 써 붙이고 부하들에게 절대 침범하지 말라고 명하고는 물러갔다.

이후 한 사람의 희생자도 없이 1만여 명이 무사히 피난하였다고 하여 그 후부터 이 골짜기를 만인동(萬人洞)이라 부르게 되었다고 한다. [출처] 한국학중앙연구원 - 향토문화전자대전

진안 모운정 세겹처마 정자에서 출발한 미재천(미계천) 답사는 영모정과 미룡정을 지나 비사동천의 암각서로 이어졌다. 돌너와 지붕의 흔적, 점판암 노두, 효자 신의련의 설화까지 정자와 지질, 사람이 한데 어우러진 공간이 진안 백운면이었다.지난 9일, 진안 백운면 운교리 용두봉 아래 모운정에서 5km 거리의 백운면 덕산리 비사랑 계곡까지 답사하였다. 진안 백운면의 동쪽에 우뚝 솟은 덕태산(德泰山, 1,112m) 남사면의 으뜸 계곡인 미재골에서 미재천이 흘러내린다. 이 미재천이 섬진강 상류인 백운천에 합류하는 지점에 세겹처마 지붕에 단청이 아름다운 모운정이 있다.모운정은 전면 3간 측면 2간의 주심포 양식 전통 건축 정자이다. 모운정에는 창방과 주심도리 사이에 공포 역할을 하는 화반이 장식되었다. 이 화반 아래의 창방과 화반 위의 주심도리 장여에 산수화와 초화도 등 회화가 건물 내외로 40점이 그려졌다.모운정은 1977년 지어졌는데, 자료 사진을 보면 건축 당시에는 돌너와 지붕이었다. 이 돌너와를 미재천 상류 비사랑 계곡에서 채취하여 소달구지에 실어 날랐다고 한다. 모운정 옆 비탈면에는 정자 지붕에 기와를 올리고, 걷어낸 돌너와가 지금도 무더기로 쌓여 있었다.미재천을 따라 2.5km 거리의 진안 영모정과 하천숲에 이르렀다. 이곳은 미재천의 절경과 더불어 아름다운 하천숲으로 이름난 곳이다. 영모정은 팔작지붕에 정면 3간 측면 3간의 정방형 전통 건축 양식의 정자이다. 이 정자는 기둥이 16개 줄지어 특색 있게 세워졌다.단층인 영모정은 건물 앞부분이 미재천 절벽 밖의 긴 누하주 위에 2층처럼 서 있다. 이 정자는 1869년(고종 6년)에 건립되었다. 효자 미계(美溪) 신의련(愼義連, 1546~1606)의 효행을 기리기 위해 세운 정자라고 한다.<진안지>(1924)에 의하면 신의련은 천성이 효성스러워 어릴 때부터 병든 아버지를 모셨다고 한다. 영모정의 성격을 보여주는 핵심 자료는 정자에 걸린 편액이었다. 이 영모정에 김홍집(金弘集, 1842~1896) 이름의 편액이 걸려 있었다. 이 편액에 쓰인 정자의 창건 유래를 해독해 보았다.영모정 편액의 글씨는 '대광보국숭록대부 판중추부사' 김홍집의 이름으로 남아 있다. 그는 개화파의 핵심 인물로 조선 말 격변기 중앙 정계에서 활동했다. 그러나 진안 영모정과의 직접적 연관성은 확인되지 않는다. 편액을 남긴 경위는 문헌에 전하지 않아 후속 조사가 필요한 대목이다.진안군의 <디지털진안문화대전>에는 효자 신의련의 일화가 기록되어 있다.영모정의 지붕은 돌너와를 이었다. 돌너와 위에 팔작지붕의 마루처럼 기와로 용마루, 합각마루와 처마마루를 쌓았다. 산간 지역의 가옥에 나무나 돌의 너와 지붕은 드물지 않은 사례이다.영모정에서 미재천의 하천숲을 따라 250m 올라가서 다리를 건너면 미룡정이 있다. 미룡정이 위치한 하천숲 아래는 검푸른 물이 감도는 단애의 깊은 용추(龍湫) 계곡이었다. 이 미룡정은 1990년에 건축된 정면 3간 측면 2간의 팔작지붕이었다. 미룡정은 영모정의 자매 정자 성격이었다.정자 옆에 '미계 신선생 영모비'가 있다. 키 큰 선돌에는 '美溪德山高(미계덕산고)'라 쓰였다. 그 의미는 '미계 신의련 선생의 덕은 산(덕태산)처럼 높다'라고 풀이 된다.진안 백운면의 지명 백운(白雲, 흰구름)은 효심과 관련이 깊다. 흰 구름을 바라보는 시선은 옛 문인들에게 곧 부모와 고향을 떠올리는 마음이었다. 진안 백운면의 지명은 백운산에서 유래했을 가능성이 있다. <대동여지도> 등 고지도에 표시된 백운산을 현재 지도와 비교해 보면 현재 진안 성수산으로 추정된다고 한다.조선 시대의 문인인 서거정(徐居正, 1420~1488)은 '백운(白雲)은 효자(孝子)가 어버이를 생각하는 것을 말한다'라고 하였다. 부모를 그리는 마음의 시각적 표현인 백운(白雲) 땅의 성수산(백운산)과 덕태산 사이의 하천에 효를 상징하는 영모정과 모운정이 가깝게 있다.미룡정을 뒤로하고 비사동 계곡을 찾아 올라갔다. 노촌저수지를 오른쪽에 두고 한참을 걸어 올라가서 왼쪽 갈림길로 들어섰다. 금남호남정맥의 마루금인 성수산(聖壽山, 1059m)의 비사동 계곡이 길게 이어졌다.높다란 단애 바위에 암각서가 눈에 띄었다. '飛獅洞天(비사동천)', 이 지명의 유래와 전승 설화를 찾아봐야겠다고 생각하며 지나갔다. 길옆 산비탈에 규모가 큰 점판암 노두가 보였다. 비탈면 경사가 45도에 가까워서, 퇴적암의 층리 따라서 분리된 조각이 돌너와가 되어 굴러내리고 있었다.진안 백운면 모운정에서 영모정을 거쳐 비사동계곡으로 돌너와를 찾는 답사 여행을 마쳤다. 진안 백운면에 주산으로 우뚝 선 덕태산만큼 효자 신의련의 행적은 400년 넘게 이 고을의 정신적 지주가 되어 미재천 영모정에 머물러 있었다.