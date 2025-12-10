'논개 제사' 의암별제 바로 보기 토론회 엽니다

큰사진보기 ▲진주논개제. 의암별제. ⓒ 진주시청 관련사진보기

의암별제 바로 보기 토론회

임진왜란 진주성싸움 때 왜장을 끌어안고 남강에 투신해 순국했던 주논개(1574~1593)를 기리는 제사인 의암별제(義巖別祭)를 조명하는 토론회가 열린다. (사)진주목문화사랑방(회장 이상호)은 오는 12일 오후 2시 경상국립대학교 e스포츠경기장 1층 소공연장에서 '의암별제 바로 보기 토론회'를 연다.의암별제는 악공을 제외하고 제관(祭官) 등 모든 의식을 여성(기생)들이 주관해왔고, 선비들의 음악인 정악(正樂)을 사용했으며, 소리(악)‧노래(가)‧춤(무용)이 곁들여져 있고, 1868년 진주목사 정현석이 편찬한 <교방가요>에 수록되어 있다.이번 행사는 진주 교방문화 소재 개발을 위한 기초 작업의 하나로 기획되었고, '의암별제 가무악(歌舞樂) 및 진주교방문화 바로 보기'의 첫 번째 순서다. 진주목사 정현석이 편찬한 <교방가요>에 수록된 '의암별제가무'에 대해 이야기를 나누고 실제로 일부 공연도 곁들여진다.행사는 윤창술 경상국립대학교 교수의 사회로 진행되고, "의암별제 의례·음악·무용"을 주제로 강인숙 국가무형유산위원 겸 경상국립대 명예교수가 좌장으로, 김시덕 서울시ㆍ경기도 국가유산위원회 위원(의암별제와 의례), 이연복 실내악단 장춘 봄 대표(의암별제와 음악), 김태덕 경상국립대 학술연구교수(의암별제와 무용)가 발제한다.이어 조순자 '가곡'보유자의 문하생들이 '교방가요에 수록된 가곡'을 중심으로 공연하고, 조순자 명인이 의암별제 복원 당시의 상황과 음악에 대해 생생한 이야기를 전해준다. 또 경상국립대 전수교육학교 재학생들이 '의암별제 헌무'로서 진주검무를 선보인다.마지막으로 강인숙 교수와 윤창술 사회자가 공동 좌장을 맡아 '난장 토론'을 진행한다. '의암별제 제대로 보기'를 주제로 (사)진주목문화사랑방 회원들과 진주교방문화 자료에 관심 있는 연구자들이 참여해 자유롭게 토론을 벌인다.진주목문화사랑방은 "이번 토론회는 진주의 소중한 문화유산인 의암별제의 원형과 가치를 재조명하고, 이를 현대적인 문화 소재로 발전시키기 위한 중요한 기점이 될 것"이라며 시민들과 관련 연구자들의 많은 관심을 당부했다.