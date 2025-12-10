'산 넘어 산'인 통일교 해산 명령... 시급한 건 '성역 없는 수사'

큰사진보기 ▲한학자 통일교 총재, 구속 전 피의자심문 출석김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 9월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"일본은 조직적으로 정치에 개입한 종교 재단에 해산 명령을 내렸습니다. 우리도 일본처럼 반사회적 종교 단체의 해산이 가능한지 법적으로 검토해 보십시오."

이재명 대통령이 지난 2일 국무회의에서 법제처에 내린 지시입니다. 이 대통령의 발언은 김건희 씨에게 명품을 선물하고 국민의힘 관계자에게 정치자금을 제공하는 등 정치 개입 의혹을 받는 한국 통일교(세계평화통일가정연합)를 정조준한 것으로 해석되지만, 대통령실 관계자는 "특정 종교에 대한 언급은 부적절하다. 행위에는 책임이 따르는 사회가 건강하고 공정한 사회라는 답으로 대신하겠다"라고 SBS에 밝혔습니다(최근 윤영호 전 통일교 본부장은 2022 대선 전에 민주당측과도 접촉했다고 주장했다-편집자 말).국민들은 반기면서도 고개를 갸웃거립니다. 과연 한국에서도 거대 종교 단체를 법적으로 해산시키는 것이 가능할까요? 결론부터 말하자면 일본과는 사정이 많이 다릅니다.일본 정부가 종교 단체에 해산 명령을 내린 것은 통일교(세계평화통일 가정연합)가 처음이 아닙니다. 1995년 도쿄 지하철 사린 가스 테러로 13명의 사망자와 5천여 명의 부상자를 낸 '옴진리교', 2002년 조직적 사기 사건에 연루된 '묘카쿠지(명각사)'가 대표적입니다. 그리고 2023년, 통일교가 그 뒤를 이었습니다.일본 문부과학성이 통일교 해산을 청구한 결정적 계기는 2022년 7월 아베 신조 전 총리 피격 사건이었습니다. 범인의 범행 동기가 어머니의 통일교 고액 헌금으로 인한 가정 파탄임이 밝혀지면서, 통일교의 어두운 이면이 수면 위로 드러났습니다.일본 법원은 종교인법 제81조에 근거해 "법령을 위반하여 현저하게 공공의 복지를 해친다고 분명히 인정되는 행위"가 있을 때 해산 명령을 내릴 수 있습니다. 일본 정부가 밝힌 통일교 해산 청구 사유는 구체적이고 충격적입니다.즉, 일본이 칼을 빼 든 명분은 '정치 개입' 그 자체보다는 이를 위해 자행된 '조직적 범죄 행위'였습니다. 헌금 강요가 개인의 재산권을 침해하고 공공의 복지를 해쳤다고 판단한 것입니다.그렇다면 한국은 어떨까요? 이재명 대통령의 지시대로 법제처가 검토에 들어가더라도 난관은 예상됩니다. 한국에는 일본과 같은 강력한 '종교인법'이 없기 때문입니다.일본 법원은 해산 명령의 근거로 "헌금 권유 행위가 공공의 복지를 해친다"고 명시했습니다. 하지만 한국 현행법상 종교 법인을 단순히 '종교적 이유'나 '공공의 이익 저해'라는 모호한 이유로 해산시키기는 어렵습니다. 민법상 법인 설립 허가 취소 조항이 있긴 하지만, 헌법이 보장하는 종교의 자유와 충돌할 여지가 커 적용이 매우 까다롭습니다.실제로 9일 열린 국무회의에서 이 대통령은 조원철 법제처장을 향해 "지난번 말한 종교단체 정치 개입과 불법 자금에 대한 해산 방안 검토"를 재차 추궁했습니다. 조 처장이 머뭇거리자 이 대통령은 "해산이 가능한가 안 한가부터 말하라"고 재차 물었습니다.이에 조 처장은 "헌법보다는 민법 38조 적용의 문제"라며 "조직적으로 심한 위법 행위가 지속되면 해산이 가능하다"고 답했습니다. 이 대통령은 여기서 멈추지 않고 "반사회적 지탄을 받는 행위를 하면 해산시켜야 한다"고 못 박으며, 해산 시 재산이 정관에 규정이 없으면 국고로 귀속된다는 점까지 꼼꼼히 챙겼습니다.물론 정치인에게 금품을 제공했다면 정치자금법 위반이나 공직선거법 위반으로, 헌금 강요나 노동력 착취는 사기죄나 노동법 위반으로 처벌할 수는 있습니다. 하지만 이는 '개인'이나 '특정 행위'에 대한 처벌이지, 종교 단체 자체를 공중분해시키는 해산 명령과는 거리가 멉니다.실제로 통일교를 이단으로 규정하고 가장 앞장서서 비판해 온 개신교 단체조차 회의적인 반응을 보입니다. 교회자유시민연대는 지난 5일 논평을 통해 "일본 종교법인법 제81조가 규정하는 '중대·조직적 위법행위'에 해당하며, 정치 문제와는 전혀 무관하다"고 밝혔습니다.더 큰 문제는 한국 통일교의 기형적인 구조입니다. 한국 통일교는 단일한 종교 법인이 아니라, 그 산하에 수많은 영리·비영리 법인을 거느린 거대 기업 집단에 가깝습니다.설령 정부가 특정 종교 법인에 대해 해산 명령을 내린다 한들, 꼬리 자르기에 그칠 공산이 큽니다. 일본 통일교 역시 해산 명령 움직임이 보이자 재산을 다른 법인으로 빼돌리거나 법인명을 세탁하려 한다는 의혹을 받은 바 있습니다. 한국에서도 문제가 된 법인을 없애고, 자산을 다른 유관 법인으로 옮겨버리면 그만입니다. '통일교'라는 간판만 바꿔 법적 책임을 피하는 '꼼수'가 얼마든지 가능하다는 이야기입니다.일각에서는 "국세청을 동원해 세무조사로 압박하면 되지 않느냐"는 반문도 나옵니다. 재벌도 무서워하는 것이 세무조사입니다. 하지만 한국의 종교인 과세는 '성역'에 가깝습니다. 개신교계의 강력한 반발로 인해 종교 단체 회계 투명성을 감시할 법적 장치는 솜방망이 수준입니다. 통일교를 잡으려다 기독교계 전체를 적으로 돌릴 수 있다는 정치적 부담감도 무시할 수 없습니다.이재명 대통령의 "해산 검토" 지시는 정치적 상징성이 큽니다. 그러나 실효성 있는 결과를 내기 위해서는 '새로운 법'을 만드는 것보다 '기존의 법'을 제대로 적용하는 것이 우선입니다.종교가 국가와 사회에 해악을 끼칠 때, 그 문제는 대부분 종교 그 자체보다 그 과정에서 발생하는 '범죄'에 있습니다. 통일교가 김건희씨에게 명품을 상납하고 정치에 개입했다면, 이는 종교 행위가 아니라 뇌물 공여이자 정치자금법 위반으로 볼 여지가 큽니다.통일교 해산을 위해 섣불리 종교인법 제정을 서두르다가는 종교 탄압 논란이라는 역풍만 맞을 수 있습니다. 오히려 기존 종교 재단을 철저하게 감사하고, 위법 행위와 탈세가 발견될 경우 지위 고하를 막론하고 처벌하는 '원칙'을 세우는 것이 시급합니다.결국 공은 수사 기관, 그리고 특검에 달렸습니다. 실제로 김건희씨 관련 의혹을 수사하는 민중기 특검은 지난 10월 윤영호 전 통일교 세계본부장을 2022년 국민의힘 시도당 및 당협위원장 20명에게 통일교 자금 1억 4400만 원을 불법 후원한 혐의(정치자금법 위반) 등으로 기소했습니다.통일교 해산 명령보다 우선해야 하는 것은 그들이 저지른 범죄를 낱낱이 파헤쳐 법의 심판대 위에 세우는 일입니다. 종교라는 간판 뒤에 숨은 범죄를 처벌하는 것, 그것이 비정상의 정상화입니다.