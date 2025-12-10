진보4당 "죽음의 일터 안 된다"... 학교급식법 개정안 처리 촉구

▲전국학교비정규직연대회의와 안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부 관계자들이 8일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 학교급식노동자들의 처우개선을 위한 학교급식법 개정을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기