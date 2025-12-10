"알맹이 없는 산불특별법"... 경북 산불 피해 주민 87%가 PTSD 의심

큰사진보기 ▲경북 의성에서 발생한 산불이 영덕군으로 확산되면서 지난 25일 영덕읍 노물리 마을의 집들이 화마에 대부분 전소됐다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025 경북 산불 피해 주민의 알권리 및 참여권 침해 실태. ⓒ 재난피해자권리센터 ‘우리함께’ 관련사진보기

큰사진보기 ▲산불 피해주민 IES-R 점수분포. ⓒ 재난피해자권리센터 ‘우리함께’ 관련사진보기

지난 3월, 경북 의성군에서 시작해 안동·청송·영양·영덕 등으로 번진 산불로 수십 명이 사상(死傷)을 입고 10만4천 헥타르에 달하는 산림과 마을이 초토화됐다. 그러나 피해 주민 상당수가 보상과 복구 과정에서 여전히 제도 밖에 머물러 있다는 지적이 제기됐다.국제 환경단체 그린피스와 녹색전환연구소, 재난피해자권리센터 우리함께는 '2025 경북 산불 피해주민 실태조사' 중간 결과를 지난 9일 공개했다. 이번 조사는 산불 피해 주민 300명을 대상으로 회복 실태와 제도적 문제를 파악하기 위해 지난해 10월부터 두 달간 진행됐다.조사 결과, 피해 주민 상당수는 특별법 제정 과정에서도, 이후 지원 제도에서도 사실상 배제된 것으로 나타났다.지난해 10월 '경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법(아래 산불특별법)'이 제정되고 오는 15일 시행령 입법예고를 앞두고 있지만, 주민 인지도는 매우 낮았다.응답자의 80.2%는 특별법 내용을 모르고 있었으며, 내용을 알고 있더라도 입법 과정에서 주민 의견이 반영되지 않았다고 응답한 비율이 68.9%에 달했다.이러한 절차적 배제 속에서 피해 회복도 더디다. 응답자의 62.4%, 즉 10명 중 6명은 산불 발생 9개월이 지난 현재까지도 컨테이너 등 임시 거처에서 생활하고 있었다. 피해 주민 70%는 산불 이전 소득의 절반도 회복하지 못한 상태라고 답해 경제적 회복도 지지부진한 것으로 나타났다.주택이 전소된 피해 주민 중 42.1%는 '재정 문제로 집을 다시 지을 시도조차 할 수 없다'고 답했다. 현행 지원 기준이 감가상각을 적용해 실제 재건축 비용(재조달 가치)을 반영하지 못하는 점이 특히 고령층과 취약계층의 복구를 가로막는 주요 원인으로 지적됐다.복구지원비를 받은 주민들 70%는 '보상 산정 근거를 설명받지 못했다'고 응답했다. 절차의 투명성과 정보 접근성 부족이 여전히 문제로 남아 있다는 의미다.임차인 피해는 더 심각했다. 임대 거주 피해자의 46.2%는 보상 과정에서 차별을 경험했다고 답했다. 한 사례에서는 주택 소유자가 1억 2천만 원의 지원을 받는 동안 실거주 세입자는 500만 원 수준의 지원에 그쳤다는 증언도 나왔다.피해 주민 298명을 대상으로 사건충격척도(IES-R)를 측정한 결과, 약 87%가 외상후스트레스장애(PTSD) 의심 수준(25점 이상)에 해당하는 것으로 나타났다. 장기간의 주거 불안정과 생계 위축이 심리적 고통을 더욱 키우고 있다는 분석이다.단체들은 제도 설계 과정에서 정보 접근 제한과 절차적 배제가 반복되고 있다고 비판했다. 김서린 재난피해자권리센터 우리함께 활동가는 "이번 조사는 재난 수습 과정에서 정보 접근 제한과 절차적 배제라는 구조적 문제가 발생하고 있음을 보여준다"고 지적했다.황정화 녹색전환연구소 연구원은 "복구 지원이 행정 편의적으로 진행되면서 주민의 트라우마가 장기화하고 있다"고 말했다. 그린피스 이선주 캠페이너는 "최소한의 생계 구호만으로는 기후 취약계층이 만성적인 위기 상태에서 벗어나기 어렵다"고 덧붙였다.경북 5개 지역의 피해 주민 1천여 명은 지난 8일 안동시청 앞에서 총궐기대회를 열고 실질적 보상과 피해 회복 대책 마련을 촉구했다. 특히 오는 시행령에 규정될 재건위원회 구성에서 피해 주민 대표가 1명만 참여하도록 한 조항에 대해 주민들은 강하게 반발하고 있다.