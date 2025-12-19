메뉴 건너뛰기

문화

연재제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말  |  6화
25.12.19 11:23최종 업데이트 25.12.19 11:23

우리는 여전히 마중하는 중이다

[제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말] 맹재범 '마중'

2024년 12월 29일, 무안공항에서 일어난 제주항공 여객기 참사는 예견된 비극이었지만, 추모 1주기를 앞둔 현재까지 방관과 무관심으로 사람들의 기억 속에서 잊히고 있습니다. 12월 1일부터 29일까지 일주일에 두 번 연재되는 여덟 편의 추모 시를 통해 책임자들에게는 제대로 된 반성과 처벌을 요구하고, 유가족들에게는 깊은 애도의 마음을 전합니다. 여덟 편의 시는 한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 추모 시집 <보고 싶다는 말>(안온북스)에 수록된 작품입니다.

2024년 12월 31일 전남 무안군 무안국제공항 제주항공 여객기 충돌 폭발 사고 현장 부근에 하얀 국화가 놓여 있다.
2024년 12월 31일 전남 무안군 무안국제공항 제주항공 여객기 충돌 폭발 사고 현장 부근에 하얀 국화가 놓여 있다. ⓒ 연합뉴스

마중
- 맹재범

입국장 문은 열리지 않았다
폐쇄해야 할 것은 문이 아닌데
무책임과 거짓과 무관심에
붉은 경고문을 붙여야 하는데
슬픔은 너무 오래 방치되고
곳곳에 우리의 재회를 방해하는 것들이
높은 둔덕을 쌓고 있다 성벽처럼 단단한
저 둔덕 위에서 노려보고 있다 지켜보고 있다
단단한 성벽
오래된 성벽
풍경인 척 순응하고 망각하게 만드는
얼마나 비겁한 성벽인가

그러나
단단한 슬픔은 벽보다 묵직하다
밀어야 열리는 문

온몸으로 밀어야 하는 문
아교처럼 슬픔을 엮어 밀어야 하는 문
너무 지연된 약속이지만
기다리는 사람들이 있어서
약속은 아직 유효하다

부딪쳐서 활짝 열자
하루도 잊을 수 없는 얼굴들이 있어서
우리의 슬픔은 단단하다
굳게 닫힌 입국장 문이
슬픔의 힘을 견디지 못하고 열릴 때까지
우리는 여전히 마중하는 중이다

시인_맹재범 : 2024년 <경향신문> 신춘문예로 작품 활동을 시작했다.

#맹재범시인#마중#1229무안공항제주항공여객기참사1주기#추모시집보고싶다는말#한국작가회의

제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말

