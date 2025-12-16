이곳에서 저곳으로 이동하지 못한다

2024년 12월 29일, 무안공항에서 일어난 제주항공 여객기 참사는 예견된 비극이었지만, 추모 1주기를 앞둔 현재까지 방관과 무관심으로 사람들의 기억 속에서 잊히고 있습니다. 12월 1일부터 29일까지 일주일에 두 번 연재되는 여덟 편의 추모 시를 통해 책임자들에게는 제대로 된 반성과 처벌을 요구하고, 유가족들에게는 깊은 애도의 마음을 전합니다. 여덟 편의 시는 한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 추모 시집 <보고 싶다는 말>(안온북스)에 수록된 작품입니다.

큰사진보기 ▲1월 2일 전남 무안국제공항 관제탑 모습. ⓒ 김형호 관련사진보기

- 배수연우리 비행기 놀이를 하자 비행기를 접고 비행기를 날리자 네가 든 비행기도 정말 비행기지? 라고 묻지 말자 내가 탄 비행기도 정말 비행기지? 라고 묻지 말자이곳에서 비행기 놀이를 하자 여기서 비행기를 날릴 수 있어? 여기서 비행기가 멈출 수 있어? 이 비행기가 저 비행기를, 잡을 수도 있어? 비행기 속으로 비행기가 우르르 빨려 들어갈 수도 있어? 라고 묻기도 전에한쪽을 구기자 반대쪽이 더한쪽을 기울이자 반대쪽이 더이곳에서 비행기 놀이를 한다 다시는 비행기라는 단어를 듣고 싶지 않은 사람이 생길 때까지 다시는 비행기를 쥐고 휘웅 하며 놀지 못하는 땅이 생길 때까지 비행기 소리에 귀가 먼 새들이 눈물도 없이 녹아버릴 때까지 아무리 불러도 아무도, 아무리 찾아도 아무도, 아무리 울어도 아무도, 아무리 달려도 아무도, 아무리 휘저어도 아무도 이곳에서 저곳으로 이동하지 못한다이곳에서 저곳으로떠난 존재가 없다시인_배수연: 2013년 <시인수첩>으로 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <조이와의 키스> <가장 나다운 거짓말> <쥐와 굴> <여름의 힌트와 거위들>이 있다.