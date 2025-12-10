여수~거문 항로 운항 중단 D-6일... 섬 주민들 "배 멈추지 말아달라"

큰사진보기 ▲거문도항에 정박해 있는 하멜호 모습 ⓒ 양진형 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국섬뉴스에도 실립니다.

여수~거문 항로의 유일한 여객선인 '하멜호' 운항 중단 예고일이 불과 엿새 앞으로 다가왔다.거문도 주민 80여 명은 지난 9일 여수시청을 찾아 정기명 시장과 면담을 갖고 "행정과 선사의 갈등 속에서 섬 주민이 희생되어서는 안 된다"며 운항 유지 대책을 촉구했다.주민들은 오전에는 여수연안여객선터미널에서 선사 관계자를 만나 운항 재개를 요청했고, 오후에는 시청에서 다시 한 번 "배를 멈추게 하지 말아 달라"는 목소리를 냈다.섬 주민에게 여객선은 통근·통학·진료·생필품 운송 등 일상을 지탱하는 '기반시설'이라는 점에서 절박함이 배어 있었다.여수~거문 항로는 2022년까지 두 척의 여객선이 운항했으나, 선사의 경영난으로 한 척이 빠지면서 사실상 단선 체제로 전환됐다. 남은 선박도 노후화로 잦은 결항을 반복해 주민 불편이 극심했다.이에 여수시는 2023년 중순부터 10년간 건조비와 운항 손실을 포함한 100억 원 규모의 보전 지원책을 마련해 신규 사업자 유치에 나섰다. 여수해수청의 공모를 통해 같은 해 말, 케이티마린이 운영사로 새롭게 선정됐다.케이티마린은 신규 여객선 '하멜호'를 건조해 2024년 6월부터 여수∼거문 항로에 하루 2회 투입했다. 하멜호는 국제톤수 590톤, 길이 42m, 폭 11m 규모에 승객 정원 423명으로, 워터젯 고속 엔진 4기를 장착해 최고 속력 42노트(약 시속 80km)로 2시간 만에 항로를 주파해왔다.하지만 운항 1년 3개월 만에 하멜호는 다시 중단 위기에 놓였다. 케이티마린은 11월 초 여수시에 공문을 보내 '월 1억 원이 넘는 적자로 경영난이 심각하다'며 대책이 마련되지 않을 경우 12월 15일부터 운항을 중단할 수밖에 없다는 입장을 통보했다.하멜호 취항 이후 여수~나로도~손죽도~초도~거문도 노선의 이용객은 2023년 6만 6000여 명에서 2024년 8만 8592명으로 30% 이상 증가했고, 올해 10월까지 이미 8만 8000여 명이 이용한 것으로 집계됐다.하지만 선사는 '승객 증가에도 월 1억 원 이상 손실이 누적돼 적자 규모가 이미 13억 원에 달한다'며 경영상 어려움을 호소했다.누적 적자의 원인을 두고 양측의 주장은 엇갈린다. 선사는 2024년 협약에 따라 자체 건조한 신조선을 투입한 만큼, 여수시가 투자금 회수를 위한 감가상각비(제3조 1항)와 운항결손 보전을 위한 회계상 감가상각비(제3조 2항)를 각각 지급해야 한다고 주장한다. 즉, 성격이 다른 두 항목이라는 것이다.반면 여수시는 해수부 준공영제 기준에 따라 지원금이 산정되며, 감가상각비 이중 산정은 불가하다고 반박한다. 이미 회계 비용이 운항결손액에 반영돼 있어 '동일 항목의 중복 청구'라는 주장이다.최근 선사에 보내는 공문에서도 "미지급된 운항지원금은 없으며, 감가상각비 추가 산정 요구 역시 타당하지 않다"고 명확히 했다. 또한 선사의 운항 중단 통보에 대해서도 "정당한 사유로 인정할 수 없다"고 밝혔다.양측은 입장 차를 좁히지 못한 채 지난 4일 소송 절차에 돌입했다. 이번 분쟁의 핵심은 협약서 제3조에 명시된 감가상각비의 성격을 어떻게 해석할 것인가에 있다.여수시는 하멜호 운항 중단에 대비해 대체 선박 투입을 검토 중이다. 시 관계자는 "거문도뿐 아니라 초도·손죽도·광도 등 섬 주민의 피해를 최소화하기 위해 여수해수청과 대체 여객선 투입을 협의하고 있다"고 밝혔다.하지만 항로 면허와 선박 점검 등 절차에만 보름 이상 소요돼 당분간 항로 혼란은 불가피할 전망이다. 병원 진료·택배·생필품 운반·관광 등 섬 주민과 이용객의 일상은 직격탄을 맞게 되는 셈이다.거문도 주민 A씨는 "여수시가 시민대표, 회계·해운 전문가, 시의회, 시 관계자 등을 포함한 자문위원회를 구성해 협약서를 정밀 검토하고 갈등을 조속히 해소해야 한다"며 "그것이 섬 주민의 생존권을 지키고, 내년 섬 박람회를 성공적으로 치를 가장 현명한 방법"이라고 말했다.