"걱정 70, 희망 30" 오연호 대표가 AI 시대를 두려워하는 이유

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다.

디지털 플랫폼과 인공지능이 여론 지형을 통째로 바꾸는 시대, 공론장은 어디까지 무너졌고 무엇으로 다시 세울 수 있을까. 전문가들은 유튜브와 AI가 만든 '알고리즘 공론장'의 구조적 문제와 더불어, 시민이 배제된 채 속전속결로 진행된 AI 기본법·한국판 디지털서비스법(DSA) 논의를 비판했다. 동시에 디지털 민주주의 플랫폼, 미디어 댓글 시스템, 성폭력·혐오 환경에 대한 대응, AI 정책을 다루는 시민의회 구상 등 시민이 직접 설계하는 '공론장 2.0'의 구체적 실험과 과제를 제시했다.'제2회 소셜 코리아 포럼'은 'AI 시대, 무너진 공론장의 재설계-공론장 2.0: 시민공론장과 플랫폼의 도전과 과제'를 주제로 9일 오후 서울 중구 모처에서 열렸다. 공론 플랫폼 '소셜 코리아'와 사회적협동조합 빠띠가 공동으로 주최했고, 재단법인 공공상생연대기금, 오마이뉴스, 한겨레경제사회연구원, 르몽드디플로마티크가 후원했다.좌장은 신광영 중앙대 명예교수가 맡았다. 행사에서는 "디지털·AI 시대에 공론장이 제대로 작동하지 못하는 양상은 어떠하며, 그 구조적 원인은 어디에 있는가", "시민이 목소리를 내고 서로 대화하며 협력할 수 있는 새로운 공론장은 어떻게 만들 것인가", "민주적이고 신뢰할 수 있는 디지털 플랫폼 환경을 조성하기 위해 우리는 무엇을 해야 하는가" 등의 화두가 이어졌다.축사에 나선 오연호 오마이뉴스 대표는 2000년 인터넷신문을 창간하던 때를 떠올리며 "그때는 희망이 90%, 걱정이 10%였다"고 말했다. 온라인 공간이 시민의 주체성을 키우고, 광장 민주주의로 이어질 것이라는 확신이 그만큼 컸다는 것이다.하지만 그는 "이제는 희망이 30%, 걱정·두려움이 70%쯤 되는 것 같다"고 표현했다. 오 대표는 "AI가 처음에는 기자를 돕는 '똑똑한 도구' 정도로 보였지만, 이내 '나보다 똑똑한 CEO', 더 나아가 '완전히 나를 다루는 외계인'처럼 느껴졌다"고 했다. 그는 AI를 둘러싼 기대와 두려움이 뒤섞인 감각을 설명하며, AI 시대 민주주의를 지탱할 원리를 새로 세워야 한다는 문제의식을 덧붙였다.성일권 르몽드디플로마티크 대표는 "인쇄잡지의 긴 글과 논쟁 문화가 여전히 유지되고 있다"며 "즉각적 소통에 익숙해진 디지털 시대에 거리와 여백, 윤리가 사라졌다"고 진단했다. 노광표 공공상생연대기금 이사장은 "노동조합 조직률이 13% 수준이다. 850만 명에 이르는 미조직 노동자 등 한국 민주주의의 기반이 허약하다"고 짚으며 "연대·협력·상생·토론·조정의 가치가 배제·혐오·선동에 밀리고 있다"고 우려했다. 조대엽 선우재 상임대표는 "공론장을 이야기하는 사람들은 어느 정도 '이성'에 대한 미련을 버리지 못한 사람들"이라면서도 "바로 지금과 같은 극단화·파괴의 국면에서 공론장을 논하지 않으면 언제 하겠느냐"고 반문했다.첫 번째 발제에서 김소형 서울과학기술대학교 강사는 '유튜브 시대의 공론장 붕괴: 테크닉 포퓰리즘의 정치학'을 주제로, 포털 게시판 시절과 유튜브 플랫폼 시대의 차이를 짚었다. 그는 2000년대 초·중반 '다음 아고라'에서 시민들이 텍스트를 통해 토론하던 시기를 떠올리며 "그때는 온라인의 힘이 오프라인 광장으로 이어지던 경험이 있었다"고 말했다. 이어 "반면 오늘날 유튜브는 추천 알고리즘과 수익 구조를 중심으로 작동하며, 이용자를 '시민'이 아니라 조회수와 후원을 쫓는 크리에이터·소비자로 분할한다"고 지적했다.김소형 강사는 AI와 자동화된 프로그램이 콘텐츠 생산에 관여하는 구조에서 "누가 발언자인지, 책임 주체가 누구인지가 모호해지고 있다"고 말했다. 그는 "인터넷이 개방된 공론의 장이었다면, 플랫폼 경제와 유튜브는 특정 기업과 알고리즘이 공론의 규칙을 정하는 체제"라며 "이 안에서 분노·확신을 키우는 '테크닉 포퓰리즘'이 강화되고 있다"고 분석했다. 공론장이 숙의와 타협이 아니라, 클릭과 후원을 극대화하는 기술·연출 경쟁의 장으로 변했다는 것이다.두 번째 발제자인 서복경 더가능연구소 대표는 '알고리즘 정보환경과 민주주의'를 주제로, 플랫폼 자본주의가 만들어낸 정보환경과 세계 각국의 규제 논의를 짚었다. 그는 "알고리즘이 여론 형성 과정 전체를 매개하는 상황에서 '어떤 정보를 누구에게 얼마나 노출할 것인지'가 기업 내부의 비공개 로직에 맡겨져 있다"고 지적했다. 이어 유럽연합의 디지털서비스법(DSA) 사례를 언급하며 "대규모 온라인 플랫폼에 위험평가·완화 조치를 의무화하고, 공인된 연구자에게 플랫폼 데이터 접근을 보장하는 규정이 민주주의 관점에서 의미가 있다"고 설명했다.서복경 대표는 "한국에서도 AI 기본법과 '한국판 DSA' 논의가 진행되고 있지만, 실제 내용을 들여다보면 표현의 자유를 위축시키는 규제와 행정심의 중심의 시스템이 반복되고 있다"고 비판했다. 알고리즘이 공론장을 조직하는 시대에 필요한 것은, 기술만이 아니라 정보 비대칭과 권력 관계를 다루는 새로운 거버넌스라는 점을 강조한 셈이다.시민이 직접 참여하고 설계에 관여하는 공론장 실험들도 소개됐다. 김연수 빠띠 이사는 '디지털 시대의 시민 공론장: 디지털 민주주의 플랫폼과 시민활동'을 주제로, 정부와 시민사회 두 축에서 디지털 민주주의 플랫폼을 어떻게 구축할 수 있을지 발제했다. 그는 "정부 차원에서는 정책 결정 과정에 시민 참여와 숙의를 구조적으로 포함시키는 공론 플랫폼이 필요하다"며 "시민사회 차원에서는 혐오와 차별 없이 안전하게 의견을 나눌 수 있는 자치적 플랫폼을 확산해야 한다"고 제안했다. 그러면서 "빠띠가 운영 중인 여러 온라인 공론장 사례도 이런 문제의식을 바탕으로 설계되고 있다"고 소개했다.지정 토론에 나선 오병일 디지털정의네트워크 대표는 '공론장 위기'를 '법과 제도, 거버넌스의 문제'로 확장했다. 그는 "계엄령 선포와 탄핵 정국으로 사회가 요동치던 시기에 AI 기본법이 여야 합의로 통과됐다"고 언급했다. 이어 "상임위 회의는 두 차례에 그쳤고, 공청회도 형식적으로 진행됐으며, 고위험 또는 고영향 AI 범위를 어떻게 정할지, 기업에 어떤 책무와 투명성을 부과할지에 대한 공개 토론은 거의 없었다"고 비판했다.오병일 대표는 "9개월간의 하위 법령 마련 과정에서도 시민사회·연구자와의 소통이 매우 제한적이었다"고 지적했다. 정부 위원회와 국회 논의 테이블에는 빅테크 기업과 대형 로펌이 다수 참여하는 반면, 시민사회는 한두 명이 들어가는 구조가 일반적이라는 것이다. 그는 "애초에 논의를 시작하는 단계부터 이해관계자 구성이 기울어진 운동장"이라며 "이런 상황에서 공론장과 민주주의를 보호하는 AI·플랫폼 규제가 나올 수 있겠느냐"고 되물었다.오 대표는 "유럽연합의 DSA가 대규모 플랫폼의 사회적 위험을 구조적 관점에서 다루고, 외부 연구자에게 데이터 접근권을 부여해 독립적인 검증을 가능하게 했다면, 한국의 논의는 여전히 개별 콘텐츠를 심의·조정하는 행정 모델에 머물러 있다"고 짚었다. 이어 "혐오 현수막과 집회, 허위조작정보를 어떻게 다룰 것인가도 중요하지만, 그보다 먼저 차별금지법 등 사회적 기준을 세우는 것이 선행돼야 한다"고 말했다. 기본적인 인권·평등 기준 없이 표현 규제만 앞세우는 정치적 접근을 경계한 것이다.언론 현장에서 본 공론장 위기도 제기됐다. 김영주 한국언론진흥재단 수석연구위원은 "공론장에 대해 체계적으로 고민해 보지 못한 채, 토론문을 쓰며 스스로 부끄러움을 느꼈다"고 털어놓았다. 그는 촛불집회 당시 다양한 주체들이 발언하던 장면을 떠올리며 "거리에서 마이크를 잡던 청년·성소수자·플랫폼 노동자 등 수많은 목소리가 지금 디지털 공론장에서는 어떻게 사라지고 있는지 되짚어봐야 한다"고 말했다. 이어 "AI 도구를 사용할 때조차 한 모델의 답만 믿지 말고, 최소 두세 개의 모델을 비교하면서 질문을 '삐딱하게' 던지는 태도가 필요하다"고 제안했다.황예랑 한겨레 미디어전략실장은 "AI가 뉴스를 요약하고 큐레이션하는 시대에, 언론사가 어떤 디지털 공간을 직접 운영할 것인가가 핵심 과제가 됐다"고 말했다. 한겨레는 댓글 서비스를 외부 업체에 위탁하며 욕설·혐오 표현 필터링과 24시간 관제를 외주화한 경험이 있다. 황 실장은 "그 결정은 당시 인력과 비용을 고려한 선택이었지만, 동시에 공론장 운영의 책임과 노하우를 언론사 바깥으로 넘긴 것이기도 했다"고 평가했다.황예랑 실장은 "최근 한겨레가 다시 자체 댓글 시스템을 설계하면서, 익명·실명 구조, 개입 원칙, 혐오·차별 표현 차단 기준, 기자·전문가의 댓글 개입 방식 등을 세밀하게 고민하고 있다"고 소개했다. 공론장을 플랫폼 기업에 전적으로 맡기는 대신, 언론사가 공론장 운영의 원칙과 책임을 다시 떠안아야 한다는 문제의식이 드러난 대목이다.조혜민 경찰대학교 범죄학과 박사수료생은 디지털 성폭력과 스토킹, 젠더 기반 폭력의 관점에서 공론장을 바라봤다. 그는 인공지능 기반 성착취물·합성물(딥페이크) 범죄 통계를 언급하며 "피해자 다수가 여성이라는 점은 잘 알려져 있지만, 가해자의 약 40%가 지인이라는 사실은 상대적으로 덜 주목받는다"고 말했다. 이어 "SNS·메신저 프로필 사진, 공개 게시물, 연락처·주소 등 일상에서 흘리는 정보들이 범죄에 활용되는 현실"이라고 설명했다.조혜민 박사수료생은 이러한 위험이 개인의 자기관리 문제로만 환원되고 있다고 비판했다. 그는 "피해를 피하고 싶으면 'SNS에 사진을 올리지 말라', '연락처를 아무에게나 주지 말라'는 식의 조언이 반복된다"며 "결국 공포와 책임이 개인에게 '민영화'되고 있다"고 지적했다. 그러면서 "이 공간이 누구에게 안전한가, 누가 안심하고 말할 수 있는가"라는 질문을 젠더화된 시각에서 던져야 한다고 강조했다.서현수 한국교원대학교 교육정책전문대학원 교수는 "대의민주주의·참여민주주의·숙의민주주의를 함께 갱신해야 한다"며 "AI 정책을 직접 다루는 '시민의회'를 제안한다"고 말했다. 국가가 AI 관련 연구·산업에 막대한 예산을 투입한다면, 그 중 최소 1% 정도는 AI가 민주주의와 공론장에 미치는 영향을 논의하는 시민의회에 배정해야 한다는 주장이다. 그는 "1%가 어렵다면 0.1%라도 써야 한다"며 "AI 거버넌스 설계는 단지 기술·산업 정책이 아니라 정치의 문제"라고 강조했다.신광영 명예교수는 발제와 토론에서 나온 제안들이 "AI가 만든 알고리즘 공론장을 시민이 설계하는 공론장 2.0으로 전환하기 위한 하나의 설계도"라고 평가했다. ▲AI 기본법과 한국판 DSA 논의에서 드러난 시민 부재 ▲유튜브와 플랫폼 경제가 만들어낸 테크닉 포퓰리즘 ▲젠더·폭력·혐오에 취약한 디지털 공간 ▲언론과 시민사회가 시도하는 공론장 실험 등, '공론장 2.0'을 위한 과제가 더욱 구체화됐다는 것이다.기자를 만난 한 포럼 참가자는 "AI와 알고리즘이 자동으로 '좋은 공론'을 만들어주지 않는 것 같다. 시민이 규칙을 정하고, 플랫폼을 설계하고, 서로의 안전과 책임을 나누는 구조를 만들어야만 민주주의의 토대가 유지된다는 걸 알 수 있었다"고 말했다.