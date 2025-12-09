[산청] 덕천강 '산불진화용수 확보 등 담수보 추진' 논란

큰사진보기 ▲9일 오후 산청 삼장면복지회관에서 열린 “다기능 담수보 설치사업 실시설계 주민설명회” ⓒ 최상두 관련사진보기

경남 산청 덕천강에 산불 진화용수 확보를 포함한 다기능 담수보 설치사업 추진을 위한 주민설명회에서 일부 주민들이 항의하는 상황이 벌어졌다.경남도는 9일 오후 산청 삼장면복지회관에서 "다기능 담수보 설치사업 실시설계 주민설명회"를 열었다.산청군 삼장면 덕교리 일원 덕천강에 넓이 71m, 높이 1.5m의 가동보를 설치하는 사업이다.경남도는 "대상지 인근의 산림면적이 넓어 최근 대형화 추세에 있는 산불의 효율적인 진화를 위해 상시 산불진화용수 확보를 위한 담수시설의 확충이 필요한 실정"이라며 "소방용수 확보형 다기능보 사업을 통해 산불진화용수를 확보하는 것"이라고 설명했다.덕천강 다기능 담수보는 서당교 아래 삼장다목적캠핑장과 삼장생활체육공원 쪽 하천에 들어선다. 경남도는 이곳에 담수보를 설치해 소방용수를 최대 1만 8000톤 확보할 수 있다고 보고 있다.경남도는 지난 3월 산청 산불 당시 높은 해발고도와 험준한 지형으로 임도가 부족해 진화작업을 위한 인력과 장비 투입에 어려움이 있다고 밝혔다.경남도 관계자는 "산림청 예산을 받아 추진한다"고, 산청군 관계자는 "삼장면 주민자치회에서 추진하고 주민의견 수렴 과정을 진행했다"라고 밝혔다.그러나 주민설명회에 참석한 일부 주민들은 "주민 의견이 제대로 반영되지 않았다"라며 고성이 오고가기도 했다.한편 주민설명회를 지켜본 한 주민은 "하천에 가동보가 들어서면 퇴적토가 생기고, 생태계 교한이 일어날 수 있어 걱정스럽다"라며 "여름철에 물을 가둬 물놀이용 보트를 띄우기 위한 의도도 있어 보인다"라고 전했다.