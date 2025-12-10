연말 맞은 동작구에서 펼쳐지는 '기부 릴레이'

큰사진보기 ▲인삿말하는 박일하 동작구청장 ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲박일하 동작구청장과 기부자들이 기념촬영하고있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

9일 오후, 관상 복합 건물로 알려진 서울 동작구청에서는 '동작 기부 릴레이' 행사가 진행됐다.동작구가 연말을 맞아 지역 주민과 함께 '동작 기부 릴레이 페스타'를 열고, 따뜻한 겨울나기 모금에 나섰다. 이번 행사는 동작복지재단이 주최하고 서울동작새마을회가 주관하는 주민 참여형 이웃돕기 캠페인으로, 모인 성금과 성품은 저소득층과 복지 사각지대에 있는 취약계층에게 전달된다.기부 릴레이는 12월 8일부터 12일까지 매일 오후 1시 30분부터 4시까지 동작구청 지하 1층 행정타운플라자에서 진행된다. 하루 세 개 동 주민이 참여하며, 첫날인 8일에는 상도1·2·4동 주민들이 나섰다. 이어 9일에는 노량진2·사당1·신대방2동이 참여했고, 10일에는 노량진1·대방·흑석동, 11일에는 상도3·사당5·신대방1동, 12일에는 사당2·3·4동 주민들이 차례로 나눔 행렬에 동참한다.9일 행사장에는 박일하 동작구청장과 최형용 동작복지재단 이사장이 참석해 주민들과 함께 기부 현장을 살폈다. 올해 행사는 매년 동 주민센터에서 진행되던 '따뜻한 겨울나기' 프로그램을 신청사 오픈을 기념해 특별히 청사로 옮겨 진행한 것이다.박 구청장은 기자와의 인터뷰에서 "연례적으로 진행되던 동 단위 기부 프로그램을 새 청사로 옮겨, 구민들이 청사를 둘러보고 어려운 이웃을 위해 기부도 하며, 행사에 참여한 오케이좋아연예인 봉사단까지 만날 수 있어 1석 3조의 효과를 기대한다"고 말했다.최형용 이사장은 "동작을 사랑하는 마음으로 릴레이 기부 행사에 참여해 주신 주민 한 분 한 분과 각 직능단체 관계자들께 감사드린다"고 밝혔다.간단한 식순이 끝난 후, 사전 접수한 순서대로 한 팀씩 앞으로 나와 기부함에 성금을 넣는 모습이 이어졌다. 그중에는 엄마 품에 안겨 성금 봉투를 들고 와 기부함에 넣는 어린이들의 모습이 눈에 띄어 주변 사람들의 사랑을 한몸에 받았다.행사는 주민, 기관 관계자, 교회 목회자, 어린이 등 다양한 참여자가 함께하며, 식사와 차를 나누는 여유로운 문화 공간으로도 운영됐다. 신대방2동 이미경 동장은 "교회와 복지기관, 어린이까지 다양한 주체가 함께해 더욱 의미 있는 행사였다"며, "앞으로도 지역사회에 필요한 지원과 나눔 문화를 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.행사에 참여하지 못한 주민도 11월 15일부터 2026년 2월 13일까지 이어지는 '따뜻한 겨울나기' 기간 동안 각 동 주민센터를 통해 상시 기부에 참여할 수 있다. 구는 이번 기부 릴레이를 통해 주민들이 일상 속에서 나눔 문화를 실천하고, 지역 공동체가 스스로 취약계층을 돌보는 기반을 강화하기를 기대하고 있다.행사에 참여한 한 주민은 "작지만 의미 있는 나눔을 통해 나의 관심과 사랑이 이웃에게 전해진 것 같아 뿌듯하다"며 "올 겨울에도 주변 사람들과 따뜻한 마음을 나누고 싶다"고 말했다.