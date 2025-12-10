지난 1년 무슨 책을 얼마나 읽었는지 돌아보니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"좋은 도서관 놔두고 왜 굳이 책을 사?"

식도락을 즐기는 사람들이 다이어트를 평생의 숙제로 생각하는 만큼, 책을 좋아하는 사람에게도 책 다이어트가 평생의 난제다. 사람들은 말한다.도서관 책은 내 책이 아니다. 마음에 드는 구절이 있을 때 줄을 칠 수 없고, 포스트잇으로 표시해도 반납할 때는 모두 원상 복귀를 해야 한다. 예쁜 옷을 입어만 보고 구입하지 못하고 벗어야 하는, 미련이 뚝뚝 떨어지는 그런 애틋한 심정이랄까?도서관은 학교를 다닐 때 많은 책을 빌려서 보고, 발췌할 때 매우 유용하다. 혹은 시간이 떴을 때 킬링 타임으로 최적의 장소이다. 그렇지만 한 권을 깊숙이 읽고 소통해야 하는 책으로서는 부적합하다. 빌린 책은 집중하기가 쉽지 않다. 그런 이유로 필자는 책을 구입한다.매년 책 정산을 통해 1년 동안 무슨 책을 얼마나 읽었는지를 가늠한다. 뿌듯하면서도 한켠에서는 정리에 대한 부담이 밀려온다. 어떤 책은 반드시 방출되어야 하기 때문이다. 각각의 책마다 그 책을 읽을 때의 상황과 감정, 그리고 스토리가 저마다 아우성치며, 자기가 이 자리에 있어야 한다고 아우성을 친다. 때문에 책 다이어트는 미슐랭 음식점에서 메뉴판을 보고 뭘 먹을지 고르는 만큼 어렵고 힘들다.올해는 북클럽에서 읽을 책들을 남편이 생일 선물로 주문해 주었다. 매달 받는 책 선물이 생각보다 기쁘고 설렜다. 선물을 주는 사람도 받는 사람만큼이나 좋았을까? 귀찮았을까? 국문과 출신의 남편은 아내가 읽는 책을 가끔 힐끗힐끗 쳐다볼 뿐 아무런 말이 없었다. 그런데 책 선물을 한 후, 필자에게 소감을 묻고 출퇴근용 책으로 선택해서 가방 속에 넣고 다니기 시작했다. 서로에게 윈윈인 셈이다.북클럽 이외에 필자가 읽고 싶은 책은 스스로 구입을 했다. 이렇게 양쪽에서 책을 구입하다 보니 어느새 책장 한켠이 차고 넘쳤다. 어떤 이는 이렇게 말했다."요즘 전자책 좋아. 부피 차지도 안 하고."촌스러운 나는 책의 질감과 냄새, 촉감, 부피감 그리고 책 넘김이 좋다. 전자책은 이런 부분에서 충족이 안 된다. 비소설의 경우는 전자책도 유용할 듯 하지만, 아직 시도해보지 않았다.올해가 가기 전에 책 다이어트를 해야 한다. 다행인 것은 아이들이 청소년이 되면서 전집류의 책들이 빠지면서 내 공간이 늘어난 것이다. 버리기 아까운 몇몇의 동화책들과 언젠가는 아이들이 읽어주기를 바라는 마음에 남겨놓은 책들이 빼곡하다. 무엇을 버려야 할까?20년 된 전공서적. 먼지가 켜켜이 쌓인 내 20대의 상징인 책들을 결혼하면서부터 이고 지고 이사 때마다 고민하며 여태 책장 한켠에 두었다. '그 시절이 그리워서, 언젠가는 볼 수도 있으니까, 원서니까' 갖은 이유를 대며. 그러나 이제 때가 왔다. 그들과 작별할 시간.아마도 필자는 그 책을 꺼내면서 또 한참을 들여다보며 '진짜, 꼭 버려야만 할까?' 고민을 수십 번 할 것이다. 2026년에 새롭게 만날 싱싱한 책을 기대하며 묵은 책은 과감하게 안녕을 고해야 한다. 새로운 책들로 내 책장이 또다시 뚱뚱해지며 이맘때쯤 다시 책 다이어트를 위해 고민할 것이다. 내 마음이 살찌는 책장 다이어트는 언제나 행복하다.2025년 베스트 오브 베스트는 다음과 같다.- 시기형도 <입속의 검은 잎> : 중등 교과서에 실린 '엄마 걱정'은 한 구절, 한 구절이 가슴 먹먹해지도록 아름다운 시다. 엄마를 기다리는 그 모습이 내 어린 시절을 떠올리게 한다. 그때 내 모습이 찬밥처럼 방에 담겨 있었구나. 그 외에도 '입속의 검은 잎', '빈집', '질투는 나의 힘' 같은 시들이 지금 시대를 살아가고 있는 나에게 '지금 이대로 괜찮은가'를 질문하는 듯하다.- 소설양귀자 <모순> : 1998년에 출간 된 책이지만, 전혀 촌스럽지 않다. 인생에 대한 작가의 깊은 통찰과 위로가 곳곳에 포진되어 있다. 40대인 필자에게도 인생 지침이 될듯한 문구들이 많아, 끊임없이 줄을 쳤다. 2026년에는 이 책을 필사할 예정이다. 이 책은 10대부터 전 연령의 독자들에게 그들의 삶에 좌표를 제시할 수 있을 것이다.찰스디킨스 <데이비드 코퍼필드> : 최고의 이야기꾼이 한 남자의 잉태부터 장년에 이르기까지의 삶의 여정을 그렸다. 장편 드라마를 보는 듯하다. 책이 두껍지만 전혀 지루하지 않다. 가독성이 좋은 책이다.- 비소설대니얼 카너먼 <생각에 관한 생각> : 책 표지가 상큼하고, 양장본으로 되어 있어 책장에 꽂아 놓았을 때 독보적인 존재감을 자랑한다. 직장생활을 비롯한 다양한 인관 관계에서 나타나는 우리의 일상적인 행동과 사고에 대해 심리학적으로 분석 해 주고, 나아가야 할 방향을 제시한다. 행동경제학의 바이블로 다소 딱딱하지만 한 번쯤 읽어 봄직한 책이다.