빅데이터·AI로 전남에 지능형 양식 체계 구축한다

큰사진보기 ▲전남 여수 청심국제해양청소년수련원에서 9일 열린 ‘AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용사업 ICT-수산양식 기술융합 설명회’ 모습. ⓒ 독자제공 관련사진보기

전남정보문화산업진흥원이 9일 전남 여수 청심국제해양청소년수련원에서 'AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용사업 ICT-수산양식 기술융합 설명회'를 열었다.이번 사업은 과학기술정보통신부 시행 사업으로, 전남 김·전복 양식장을 중심으로 해양환경 데이터를 통합 수집하고, AI·빅데이터 기반으로 '예측·진단·관리'가 가능한 지능형 양식 지원체계를 구축하는 5개년(2024년~2028년) 사업이다.전라남도해양수산과학원과 고흥군, 신안군, 완도군, 진도군, 해남군의 지원을 받아 진흥원이 주관했으며, 목포대, 솔트룩스, 유에스티21 등 전문기관, 기업이 참여해 기술 개발과 실증에 집중하고 있다.이날 진흥원은 전남도 내 ICT기업들을 대상으로 AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용사업 소개와 서비스 사업화, 지원사업 추진계획 등을 설명했다.설명회는 ▲'사업' 소개와 목표 서비스 설명 ▲3차 연도(2026년) 서비스 사업화와 기업 지원사업 추진계획 설명 ▲기술·수요 기업의 의견수렴 순으로 진행됐다. 참석 기업들은 다음 연도 사업화 지원 계획과 기업지원 규모, 현장실증 지원 조건·분야 등에 대한 의견을 제시했다.진흥원 관계자는 "AI기반 어장공간정보 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용사업은 기후변화에 따른 양식환경을 예측하고 어업인의 현장 의사결정을 지원하는 핵심 인프라"라며 "기업의 기술사업화 성과를 창출할 수 있도록 내년도 실증 지원, 신뢰성 인증 등 지원 프로그램을 확대해 현장에 적용될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.