울산 소방관의 제안, '국무총리상' 받았다

울산 소방 공무원들은 지난 3월 울주군 산불 등 대형 화재 진화 당시 험준한 지형에서 장거리 호스 전개에 막대한 인력과 체력이 소모됐던 점을 안타까워 하며 이를 개선하려 했다(관련기사 : [울산 산불] 주불 잡는 듯했는데... 강풍에 진화 어려움
).
결국 울산소방본부 소속 오대석, 장기관 소방관은 '소방호스 전개 소방차 개발'을 공동 제안했고 12월 9일 오후 2시 정부세종청사 중앙동 대회의실에서 열린 '2025년 중앙우수제안 시상식'에서 공무원 제안 부문 국무총리상(동상)을 수상했다.
이 제안은 대형 산불과 같이 지형 접근이 어려운 화재 현장에서 소방대원들이 무거운 호스를 직접 운반해야 하는 육체적 부담과 시간 지연 문제를 해결하기 위해 고안됐다.
제안된 '소방호스 전개 소방차'는 4륜 구동 5톤 트럭(일반 펌프차 규모)을 기반으로 제작되며, 적재함 내부를 가변식 구조로 설계해 소방 호스(65mm×30m 기준) 135본을 적재할 수 있다.
핵심 기술은 ▲최대 4km급 장거리 급수라인의 신속한 구축 ▲전동식 호스 회수 장치를 통한 자동 회수 및 잔수 제거 기능으로, 이 기능이 도입되면 기존 수작업으로 하던 데 비해 대응 속도를 크게 높일 수 있다. 또 소방대원의 체력 소모를 획기적으로 줄여 화재 진압 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.
울산시는 해당 제안의 실현 가능성을 높이 평가해 이미 2026년 본예산 반영을 완료한 상태다. 내년 차량 제작과 검수를 거쳐 11월 실전 배치를 목표로 추진 중이다.
울산시 관계자는 "현장을 지키는 소방대원들의 경험과 고민이 담긴 아이디어가 중앙우수제안에 선정돼 의미가 크다"라며 "소방호스 전개 소방차가 도입되면 산불 등 대형 재난에 더욱 신속하고 강력하게 대응할 수 있을 것"이라고 말했다.
한편 행정안전부가 주관하는 '중앙우수제안'은 국민과 공무원의 창의적 아이디어를 정책에 반영해 행정 서비스 품질을 높이자는 취지로 매년 선정하는 권위 있는 상이다. 수상작은 중앙우수제안심사위원회의 심사와 국민 온라인 투표, 종합심사를 거쳐 최종 결정됐다.
한편 이날 시상식은 행정안전부 차관과 수상자 및 가족 등 100여 명이 참석한 가운데 우수사례 발표와 시상식 등으로 진행됐다.