국힘 당무감사위 "한동훈 가족 명의 게시자, 휴대전화 4자리 동일"

한동훈 전 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회도서관 인근 쪽문에서 12.3 비상계엄 1주년 기자회견을 마친 뒤 플래시 세례에 잠시 눈을 감고 있다.

지난 22대 총선에서 국민의힘을 탈당해 부산 수영구에 출마했던 장예찬씨가 17일 항소심 재판부로부터 선거법 위반 혐의 무죄를 받은 뒤 법정 밖을 나와 기자들과 질의응답을 나누고 있다.

국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 국민의힘 당 대표를 정조준했다. 한동훈 전 대표의 '당원게시판 의혹'을 재점화하며, 오히려 신빙성을 더하는 언론 공지를 전달해 그를 압박하고 나선 것이다.지난 3일, 12.3 비상계엄 및 내란사태에 대한 사과를 장동혁 국민의힘 당 대표가 사실상 거부하면서 그의 리더십이 시험대에 오른 상황이다. 리더십 위기를 맞은 장동혁 대표가, 당내 최대 걸림돌이라고 할 수 있는 한 전 대표를 정치적으로 축출하려는 듯한 모양새다.국민의힘 당무감사위원회는 9일 오후 이호선 위원장 명의로 '기자단 긴급 공지'라는 제목의 문자메시지를 보냈다. "불필요한 오해를 막기 위해 사실관계를 명확히 안내드린다"라는 이야기였다.이들은 우선 "현재까지 당 공식 채널을 통해 확인한 바, 당원 게시판에 대한 '전수조사'를 실시했다거나 그 결과를 확보했다는 사실을 확인한 바 없다"라며 "이에 따라 당무감사위원회가 확보한 관련 자료 또한 없다"라고 강조했다. 이미 자료를 확보해놓고도 사실관계를 밝히지 않고 있다는 일각의 추측을 부정한 것이다.또한 "한동훈 전 대표 및 가족 명의로 게시된 것으로 알려진 글들에 대하여는 실제 작성자 확인 절차 진행 중"이라며 "지금까지 확인된 객관적 사실관계" 일부를 공개했다.이에 따르면 "당원명부 확인 결과 한동훈 전 대표의 가족 이름과 동일 이름을 사용하는 진은정, 최영옥, 진형구의 경우 같은 서울 강남구병 선거구 소속"이라고 못 박았다. 특히 "휴대전화 번호 끝 네 자리 동일"이라며 "한지윤의 경우 재외국민 당원으로 확인"했다고도 전했다.더구나 "위 4인의 탈당일자 거의 동일한 시기"라며 2024년 12월 16일부터 19일까지 각 작성자들이 탈퇴한 일자까지 못을 박았다.당무감사위원회는 "윤리위원장 선임 여부와 무관하게 당무감사위원회의 조사, 결론 도출, 후속 조치는 독립적으로 진행되고, 조사 완료 후 당무감사위원들의 의견을 모아 당 윤리위원회에 회부할 예정"이라며 "이상과 같이 현재까지 확인된 사실을 긴급 공지하오니, 확인되지 않은 내용에 기반한 추측성 보도나 확대 해석을 자제해 주시기 바란다"라고 부연했다.한동훈 전 대표에 의해 지난 국회의원 총선거 당시 '공천 취소'가 됐던 장예찬 전 청년최고위원은 이날 본인의 페이스북에 "드디어 당원게시판 1차 조사 결과가 나왔다"면서 "진은정, 진형구, 최영옥이 모두 강남병 소속이며 휴대전화 번호 끝 네자리가 동일하다고 한다. 한지윤도 재외국민 당원이라 미국에 있는 한동훈 전 대표 딸과 등록 위치가 동일하다"라고 목소리를 높였다.그는 "더구나 이들은 모두 같은 시기에 탈당했다"라며 "이런 기막힌 우연의 일치가 동시다발적으로 일어날 확률이 있을까?"라고 이야기했다. "지금이라도 한동훈 전 대표는 가족의 여론조작에 대해 사과하고 반성하기를 바란다"라는 비난이었다.공교롭게도 이날 오후, 한동훈 전 대표는 제1연평해전 유가족인 김한나 여사의 '군인 재해보상법 개정안 통과 촉구 시위'에 동참하기 위해 국회를 방문했다. 이날 기자들로부터 당무감사 관련 구체적 질문은 나오지 않았다.한 전 대표는 대신, 최근 잇따라 장동혁 대표의 노선을 비판하는 목소리가 당 안에서 나오는 데 대해 "저는 우리 당이 계엄을 예방하지 못한 거 정말 죄송하게 생각하고 다시 사과드린다"라며 "제가 당 대표였고 정말 죄송하다"라고 했다. 다만 "지금 이 시점에는 계엄을 예방하지 못한 죄보다 우리가 계엄을 제대로 극복하고 반성하지 못해서 민주당의 저런 폭거를 막지 못하는 게 더 큰 죄"라고 강조했다. "모두가 지금 심기일전하고 미래로 가야할 때"라는 취지였다.