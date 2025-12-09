국힘 당무감사위 "한동훈 가족 명의 게시자, 휴대전화 4자리 동일"

국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 국민의힘 당 대표를 정조준했다. 한동훈 전 대표의 '당원게시판 의혹'을 재점화하며, 오히려 신빙성을 더하는 언론 공지를 전달해 그를 압박하고 나선 것이다.
지난 3일, 12.3 비상계엄 및 내란사태에 대한 사과를 장동혁 국민의힘 당 대표가 사실상 거부하면서 그의 리더십이 시험대에 오른 상황이다. 리더십 위기를 맞은 장동혁 대표가, 당내 최대 걸림돌이라고 할 수 있는 한 전 대표를 정치적으로 축출하려는 듯한 모양새다.
"한동훈 가족과 동일 이름 사용 게시자, 서울 강남병 소속... 탈당일자 거의 동일"
국민의힘 당무감사위원회는 9일 오후 이호선 위원장 명의로 '기자단 긴급 공지'라는 제목의 문자메시지를 보냈다. "불필요한 오해를 막기 위해 사실관계를 명확히 안내드린다"라는 이야기였다.
이들은 우선 "현재까지 당 공식 채널을 통해 확인한 바, 당원 게시판에 대한 '전수조사'를 실시했다거나 그 결과를 확보했다는 사실을 확인한 바 없다"라며 "이에 따라 당무감사위원회가 확보한 관련 자료 또한 없다"라고 강조했다. 이미 자료를 확보해놓고도 사실관계를 밝히지 않고 있다는 일각의 추측을 부정한 것이다.
또한 "한동훈 전 대표 및 가족 명의로 게시된 것으로 알려진 글들에 대하여는 실제 작성자 확인 절차 진행 중"이라며 "지금까지 확인된 객관적 사실관계" 일부를 공개했다.
이에 따르면 "당원명부 확인 결과 한동훈 전 대표의 가족 이름과 동일 이름을 사용하는 진은정, 최영옥, 진형구의 경우 같은 서울 강남구병 선거구 소속"이라고 못 박았다. 특히 "휴대전화 번호 끝 네 자리 동일"이라며 "한지윤의 경우 재외국민 당원으로 확인"했다고도 전했다.
더구나 "위 4인의 탈당일자 거의 동일한 시기"라며 2024년 12월 16일부터 19일까지 각 작성자들이 탈퇴한 일자까지 못을 박았다.
당무감사위원회는 "윤리위원장 선임 여부와 무관하게 당무감사위원회의 조사, 결론 도출, 후속 조치는 독립적으로 진행되고, 조사 완료 후 당무감사위원들의 의견을 모아 당 윤리위원회에 회부할 예정"이라며 "이상과 같이 현재까지 확인된 사실을 긴급 공지하오니, 확인되지 않은 내용에 기반한 추측성 보도나 확대 해석을 자제해 주시기 바란다"라고 부연했다.
장예찬 "지금이라도 한동훈, 여론조작에 사과하고 반성하라"
한동훈 전 대표에 의해 지난 국회의원 총선거 당시 '공천 취소'가 됐던 장예찬 전 청년최고위원은 이날 본인의 페이스북에 "드디어 당원게시판 1차 조사 결과가 나왔다"면서 "진은정, 진형구, 최영옥이 모두 강남병 소속이며 휴대전화 번호 끝 네자리가 동일하다고 한다. 한지윤도 재외국민 당원이라 미국에 있는 한동훈 전 대표 딸과 등록 위치가 동일하다"라고 목소리를 높였다.
그는 "더구나 이들은 모두 같은 시기에 탈당했다"라며 "이런 기막힌 우연의 일치가 동시다발적으로 일어날 확률이 있을까?"라고 이야기했다. "지금이라도 한동훈 전 대표는 가족의 여론조작에 대해 사과하고 반성하기를 바란다"라는 비난이었다.
공교롭게도 이날 오후, 한동훈 전 대표는 제1연평해전 유가족인 김한나 여사의 '군인 재해보상법 개정안 통과 촉구 시위'에 동참하기 위해 국회를 방문했다. 이날 기자들로부터 당무감사 관련 구체적 질문은 나오지 않았다.
한 전 대표는 대신, 최근 잇따라 장동혁 대표의 노선을 비판하는 목소리가 당 안에서 나오는 데 대해 "저는 우리 당이 계엄을 예방하지 못한 거 정말 죄송하게 생각하고 다시 사과드린다"라며 "제가 당 대표였고 정말 죄송하다"라고 했다. 다만 "지금 이 시점에는 계엄을 예방하지 못한 죄보다 우리가 계엄을 제대로 극복하고 반성하지 못해서 민주당의 저런 폭거를 막지 못하는 게 더 큰 죄"라고 강조했다. "모두가 지금 심기일전하고 미래로 가야할 때"라는 취지였다.