사천교육청, 학부모 참여 우수 사례 공유... "함께해야 아이가 성장"

경남 사천교육지원청(교육장 배경환)이 9일 학부모 학교 참여 활동 우수 사례를 공유하는 '사천교육 소통·공감 대화마당'을 열었다. 이날 행사는 용현면 소재 '그리운 순이농원' 팜까페에서 열렸으며, 관내 유·초등학교 학부모 40여 명이 참석했다. 이날 용산초등학교와 사남초등학교 학부모회가 올해 활동 사례를 발표했다.용산초 학부모회는 4년째 활동을 이어오고 있다. 이선호 용산초 학부모는 "아이들을 위한 마음으로 나와주시는 핵심 학부모들이 있다"며 "그분들을 중심으로 참여자가 늘었다"고 말했다. 용산초 학부모회는 연초에 학교 행사 계획표를 확인한 뒤 첫 다모임에서 1년 활동 계획을 함께 수립한다.용산초 학부모회의 활동 중 눈여겨 볼 만한 것은 학기별 독서 프로그램 운영이었다. 이 학교 학부모들은 1학기에는 1~2학년 교실을 순회하며 아침 독서 시간에 책을 읽어준다. 등교 직후 30분간 4주에 걸쳐 반별로 진행한다.이날 주제 발표에 나선 용산초 학부모 이선호씨는 "책만 읽어주는 게 아니라 아이들과 내용을 나누는 시간었다"며 "말이 안 되는 대답이어도 공감해준다. 자신감을 채워주기 위한 것"이라고 설명했다.이어 2학기에는 3~4학년 대상 독서 골든벨을 개최한다. 독서동아리 회장이 선정 도서를 검토해 학부모들에게 설명하고, 아이들 수준에 맞는 책을 고른다. 몇 달간 책을 읽을 시간을 준 뒤 학부모들이 직접 퀴즈를 출제한다. OX 퀴즈와 주관식 문제, '네 글자로 말해요' 게임 등을 진행한다. 이씨는 "탈락자 없이 모든 아이에게 선물을 준비한다"며 "소외감 없이 성취감을 느끼게 하려는 것"이라고 소개했다.용산초 학부모회는 '환경을 아름답게 하는 사람들'이라는 봉사동아리도 운영한다. 학기당 1회 토요일 오전에 모여 학교 환경미화를 돕는다. 이 회장은 "신발장 한 칸 닦는 데 1시간이 넘게 걸릴 정도로 꼼꼼히 한다"고 했다. 학부모들은 학교에 제습제와 방향제도 설치했다. 청소 뒤 아이들은 "냄새 안 난다"며 달라진 환경을 알아챘다.용산초 연중 최대 행사인 '행복나눔 바자회' 사례도 눈길을 끌었다. 용산초 학부모들이 직접 간식을 만들어 함께 나눈다. 물론 동창회가 물품을 지원하고, 졸업한 학부모도 매년 찾아와 함께한다.이선호 씨는 지난 여름 학부모회는 애니메이션 캐릭터 복장을 입고 간 등굣길 교통안전 캠페인을 펼친 사례를 소개했다. 한 학부모가 직접 기획·촬영한 교통안전 동영상도 학생들에게 좋은 반응을 얻었단다. 이 회장은 "엄마들이 망가지는(?) 모습을 아이들은 싫어하지 않는다. 오히려 함께 즐긴다"며 "욕심 내지 않고 함께하면 어려움이 없다"고 했다.사남초등학교는 전교생 1000여 명이 참여하는 독서 축제 '수상한 도서관'을 개최해 눈길을 끌었다. 정신영 학부모회장은 "일부 학생만 참여하는 행사가 아쉬워 1년 넘게 고민했다"며 "당초 일부 학생 대상 프로그램으로 기획했으나, 전교생이 함께할 수 있도록 방향을 바꿨다"고 술회했다.이 행사 준비에는 4개 부서가 협력했다. 15년 역사의 학부모 독서동아리 '책갈피', 도서 담당 교사, 수학 동아리 교사, 학부모회가 함께했다. 교장이 수업 시간 조정을 지원해 10월 30~31일 이틀간 학년별로 진행할 수 있었다.독서 축제에는 책으로 풍선 튕기기, 머리에 책 올리고 걷기, '강약중강약' 게임 등 놀이형 부스와 학교 도서관 퀴즈, 학년별 도서 퀴즈, 독서 부스를 배치해 아이들이 재밌게 즐길 수 있도록 했다. 학부모회는 책 뒷이야기 이어쓰기, 책 표지 다시 그리기 등 창작 활동도 진행했다.축제에서는 반별 스티커 집계로 우수 학급을 선정하고, 해당 학급 전원에게 아이스크림을 선물했다. 인근 학교 학부모회에서도 지원을 왔다. 정 회장은 "처음부터 끝까지 학부모회가 주관한 첫 행사였지만, 교장 선생님을 비롯한 많은 분들이 좋은 피드백을 주셨다"고 말했다.정 회장은 자신의 사례를 언급하며, "책갈피 활동을 하면서 저도 오랜만에 책을 읽기 시작했다. 매주 한 권씩 읽어야 하니 자연스럽게 아이들에게 '책 읽어'라는 말을 하게 된다"고 했다.배경환 사천교육지원청 교육장은 중학교와 고등학교 교사 36년간 근무한 경험을 나눴다. 그는 학부모 자치의 출발점으로 각종 위원회 참여를 꼽았다. 실제 각 학교에는 학교운영위원회, 급식소위원회, 도서선정위원회, 체육소위원회, 교원평가위원회 등 법정·비법정 위원회를 합치면 약 30개에 이른다.배 교육장은 "예를 들어, 도서선정위원회는 아이들에게 필요한 책을 심의하고 방향을 잡는 곳"이라며 "독서 교육에 관심 있는 분들이 모이게 돼 있다"고 설명했다. 급식소위원회도 마찬가지다. "내 아이가 먹는 급식에 관여하고 싶다면 그 위원회에 가입하면 된다"고 했다.배 교육장은 학부모 참여 예산제도 소개했다. 학생들이 학교생활에서 불편한 점을 제안하면 대의원회의에서 우선 순위를 정해 예산 범위 내에서 반영한다. 학부모도 같은 방식으로 참여할 수 있다. 배 교육장은 "내가 요구한 게 반영되면 주인의식이 생긴다"며 "그게 학부모 자치의 기본"이라고 강조했다.이날 배 교육장은 "학교는 교사만으로 되는 게 아니다"라며 "교사·학생·학부모가 함께 목소리를 내야 아이들이 성장한다"고 힘 주어 말했다. 이어 "아이들의 '긴긴밤'을 밝히는 등불이 되기 위해 교육청과 학부모는 동반자가 돼야 한다"고 덧붙였다.한편, 이날 참석자들은 사례 발표에 이어 루리 작가의 동화 '긴긴밤'을 주제로 북토크를 진행했다. 손은희 독서지도사가 진행을 맡아 책 속 주제를 교육 현안과 연결해 토론하고, 학부모들과 생각을 나눴다.