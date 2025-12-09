신규 원전 2기 건설, 국민 여론조사-토론회로 결정한다

대형 원전 2기 신규 건설 문제에 대해 김성환 기후에너지환경부 장관은 9일 "국민 여론조사와 대국민 토론회 등을 거쳐 조기 확정하겠다"고 밝혔다.
이에 따라 올해 초 확정된 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 반영된 신규 원자력발전소 건설 계획을 차기 전기본에서도 유지할 지 여부가 '여론조사와 토론'으로 결정된다. 앞서 김 장관은 지난 1일 "11차 전기본에 반영된 신규 원전 2기 문제를 어떤 절차를 거쳐 판단할지 조만간 결정하겠다"고 밝힌 바 있다.
김 장관은 이날 정부서울청사에서 제12차 전기본 수립 방향을 논의하는 첫 회의를 열었다. 이 회의에서는 지난달 27일 제10차 전력정책심의회에서 논의했던 12차 전기본 수립방향을 위원들과 공유하고, 총괄위원회에서 중점적으로 다루어야 할 부분에 대한 의견 수렴이 이루어졌다.
회의를 통해 총괄위원회 산하에 실무 소위원회를 구성해 분야별로 잠정안을 이끌어내고, 총괄위원회에서 종합적으로 검토한 후 실무안으로 확정하기로 했다.
이번 12차 전기본에서는 이전 차수와 달리 소위 내 별도로 실무진(워킹그룹)을 구성하지 않고 소위에서 분야별 쟁점을 통합적인 관점에서 논의한다는 것. 이를 통해 전원계획-계통-시장 등 각 소위 간에도 지속적인 환류가 이루어지도록 한다는 것이 기후부의 설명이다.
이와 함께 재생에너지 보급과 인공지능(AI)·첨단산업에 전력을 공급하기 위한 전력망 확충의 중요성을 감안해 계통혁신 소위를 새롭게 마련했다.
김 장관은 "제12차 계획은 새정부 첫 번째 에너지 종합계획으로 향후 우리나라 탈탄소 에너지 전환과 산업경쟁력을 뒷받침하는 중요한 기반이 될 것"이라며 "11차 전기본에 반영된 신규 원전을 국민 여론조사와 대국민 토론회 등을 거쳐 조기에 확정해 12차 전기본에 반영할 계획"이라고 말했다．
또 그는 "더 많은 재생에너지를 전력시스템에 수용하기 위해 전력망을 적기에 보강하면서 시장제도 개편도 함께 이뤄져야 한다"고 강조했다.
한편 전기본은 전기사업법에 따라 2년마다 수립되는 15년짜리 중장기 계획으로, 전력수요 전망과 이에 따른 전력설비 및 전원구성 계획이 담긴다. 12차 전기본은 내년부터 2040년까지가 계획 기간이다.