"이색 매력 담았다" 양평군, '유니크베뉴' 10개소 선정

경기 양평군은 지역 관광자원을 활용한 차별화된 마이스(MICE) 공간 육성을 위해 '양평형 유니크베뉴' 10개소를 선정했다고 9일 밝혔다.

경기 양평군은 지역 관광자원을 활용한 차별화된 마이스(MICE) 공간 육성을 위해 '양평형 유니크베뉴' 10개소를 선정했다고 9일 밝혔다.'양평 유니크베뉴'는 획일화된 회의 장소를 넘어 자연, 문화, 지역 스토리 등 양평만의 개성을 담은 공간을 발굴·육성하기 위한 사업이다.군은 지난 9월 8일 사업설명회를 시작으로 5주간 총 5회의 교육 및 현장 컨설팅을 진행했으며, 회의·행사·전시·체험 등 다양한 목적의 행사가 가능한 10개소를 최종 선정했다.선정된 10개소는 공간의 특성과 활용 가능성을 기반으로 복합문화공간형 3개소, 정원형 2개소, 카페형 5개로 구분됐다.선정된 10곳은 ▲ 더마구(서종면) ▲ 모던클러이스터(서종면) ▲ 카포레(강하면) ▲ 메덩골정원(양동면) ▲ 세미원(양서면) ▲ 구벼울(옥천면) ▲ 라온드뷰(서종면) ▲ 마이리틀호주(강상면) ▲ 카페 이연(개군면) ▲ 카페 트레져(용문면) 등이다.전진선 양평군수는 "양평형 유니크베뉴는 단순한 공간 선정이 아니라, 양평의 정체성과 이야기를 담아내는 특별한 무대"라며 "선정된 공간들이 각자의 개성을 살려 회의, 행사, 문화 프로그램 등을 성공적으로 운영함으로써 양평 관광의 새로운 활력소가 되길 기대한다"고 말했다.