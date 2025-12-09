'유아고시' 금지법, 진단평가는 가능? "수업 중에 평가하면 돼"

큰사진보기 ▲대치동에 위치한 빅 3 영어 학원. 7세 고시를 준비하는 아이들이 목표로 하는 학원이다. ⓒ 강혜원 관련사진보기

"다만, 유아가 학원 등에 등록한 이후 교육활동 지원을 목적으로 실시하는 관찰·면담 방식의 진단행위는 할 수 없다."

국회 교육위가 8일 통과시킨 '유아 4·7세 고시 금지법'(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 수정안)에 대해 유아 맘카페에서는 비판의 목소리가 나오고 있다. "(입학 뒤) 수업에서 (진단) 평가하면 된다", "사교육을 모르는 정치인들이 만들어낸 법"이란 글이 올라왔다.9일, 회원 13만 명이 가입한 유아 맘카페에는 '유아 4·7세 고시 금지법'에 대해 "7세 고시도 이름과 방식만 달라져서 계속 갈 것"이라면서 "벌써 모의수업으로 바꿔서 아이들 평가하고 있다. 법이랑 현실은 또 다르다"라는 글이 올라왔다.다른 유아 학부모는 "7세 고시 금지법만 있으면 뭐 하냐. 반 안에서 또 (진단)시험이 있는데...그냥 사교육 모르는 정치인들이 만들어낸 법이다"라고 짚었다. "내년부터는 3월 (영어 유아학원) 입학 후에 레벨테스트를 받을 것"이라고 내다보는 의견도 있었다.이런 글이 올라오는 까닭은 국회 교육위가 강경숙 조국혁신당 의원이 대표 발의한 개정안 원안인 "유아 학원 운영자 등은 유아를 대상으로 모집이나 수준별 배정을 목적으로 하는 시험 또는 평가를 실시해서는 아니 된다"라는 조항에 다음과 같은 단서 조항을 넣은 대안을 통과시켰기 때문이다.유아에 대한 주요 평가는 '관찰과 면담'을 통한 것이 대부분인데, '관찰과 면담'을 통한 진단평가가 사실상 가능하도록 길을 터준 것이다.이에 대해 윤지혜 전국국공립유치원교사노조 위원장은 <오마이뉴스>에 "해당 법안의 취지는 환영하지만, 실제 학원에서는 이미 이 개정안을 피할 준비를 다 하고 있다고 한다"라면서 "입학시험만 금지일 뿐, 입학 후 진단평가나 구두시험 또는 관찰평가의 길을 열어줘 7세 고시는 여전히 가능한 것으로 보여 안타깝다"라고 짚었다. 그러면서 "실제 강남 맘카페 학부모의 게시 글들을 보면 해당 개정안에 대한 조롱이 가득하다"라고 우려했다.김명신 '아동학대 7세고시 국민고발단' 공동대표도 "이번 법률안은 레벨테스트는 못하되 구두테스트는 가능하다는 내용으로 단서를 달아놓았다"라면서 "이는 실효성이 없는 법률이 될 가능성이 큰 위험스러운 내용"이라고 지적했다.이날 사교육걱정없는세상은 논평에서 "유아 대상 학원의 '레벨테스트'를 금지하는 학원법 개정안 통과를 환영한다"라면서도 "유아학원 등록 이후 진단 행위를 허용한 조항은 자칫 수준별 반 배정을 공고히 하는 기제가 될 우려가 있다"라고 지적했다. 이에 따라 이 단체는 "진단의 구체적인 기준을 대통령령으로 정하도록 하고 있기 때문에 대통령령에서 기준을 어떻게 마련하느냐가 매우 중요하다. 관찰‧면담이 구술고사처럼 운영되어 인권침해 수준의 과도한 선행학습을 유발할 수 있기 때문"이라고 짚었다.