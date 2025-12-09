성남시, 대장동 재산 가압류 진행 상황 발표... "단돈 1원도 환수"

큰사진보기 ▲경기 성남시가 대장동 개발 민간업자의 재산에 대해 신청한 가압류 사건과 관련해 법원이 신청 사건의 절반에 대해 ‘담보 제공 명령’을 내렸다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 성남시가 대장동 개발 민간업자의 재산을 가압류 신청한 사건과 관련해 법원이 신청 사건의 절반에 대해 '담보 제공 명령'을 내렸다. 신상진 성남시장은 9일 대장동 개발 비리와 관련한 재산 가압류 진행 상황을 발표했다.앞서 시는 대장동 관련자 4명을 대상으로 총 5673억 6500만 원 규모의 재산 가압류를 청구했다. 이는 검찰의 추징보전 청구액(4456억 9천만 원)보다 1216억 원 많은 금액으로, 김만배와 화천대유의 아파트 분양 수익 손해배상액을 추가한 것이다.또 시는 12월 1일 부동산처분 금지 가처분 2건을 포함해 총 14건의 가압류를 신청했으며, 현재까지 7건에 대해 법원으로부터 담보제공명령을 받았다.남욱의 경우, 엔에스제이홀딩스 명의 은행 계좌 5개(300억 원)와 제주 소재 부동산에 대해 담보제공명령이 내려졌다. 정영학은 신청한 3건(646억 9천만 원) 모두 담보제공명령을 받았다. 김만배에 대해선 4200억 원 규모의 가압류를 신청했으나, 법원은 일부 법인과의 관계를 구체적으로 소명하라는 보정명령을 내렸으며, 성남시는 12월 10일까지 보정서류를 제출할 예정이다.성남시는 "대장동 범죄로 취득된 단돈 1원까지 환수하겠다"며 법원의 담보제공명령에 따라 신속히 담보를 마련해 인용 결정을 이끌어내겠다는 입장을 밝혔다.한편 이날 예정됐던 '배당결의 무효확인 소송'은 재판부 직권으로 2026년 3월 10일로 기일이 변경됐다. 해당 소송은 성남의뜰 주주총회에서 결정된 수익 배당을 무효화하기 위한 민사소송으로, 인용 시 대장동 관련 수익 배당 자체가 무효화된다. 성남시는 재판 지연에 대해 유감을 표하며 신속한 권리구제를 촉구했다.신 시장은 이와 관련 "검찰의 대장동 사건 항소포기로 인해 민사재판을 통한 성남 시민 피해보상의 중요성이 더욱 커진 상황에서 해당 재판부가 뚜렷한 사유없이 기일을 변경한 것에 대해 깊은 유감"이라고 말했다.