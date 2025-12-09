검사들의 '연어술파티' 재판부 기피 신청은 기각

큰사진보기 ▲지난 10월 14일 서울 여의도 국회에서 열린 법무부 등에 대한 법제사법위원회 국정감사에서 국민의힘 나경원 의원의 질의가 이어지고 있는 가운데 박상용 법무연수원 교수가 발언대로, 이화영 전 경기도 평화부지사가 답변을 마치고 자리로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'연어술파티 의혹' 사건 재판부를 향한 수원지방검찰청 검사의 기피신청이 기각됐다.9일 수원지방법원 형사12부(재판장 박건창 부장판사)는 장정윤 수원지방검찰청 검사의 같은 법원 형사 11부(재판장 송병훈 부장판사) 법관기피신청을 8일 기각했다고 밝혔다.앞서 지난달 25일 '연어술파티 의혹' 위증 등의 혐의를 받는 이화영 전 경기도 평화부지사 사건 10차 공판준비기일에서 장정윤 검사 등 수원지검 검사 4명은 "재판부가 한정된 (증인) 신문만 하라고 하는 것은 사실상 입증책임을 포기하라는 것이다. 불공정한 재판 소송지휘를 따를 수 없다"라고 말하며 재판부 기피 신청을 한 뒤 법정을 떠나버렸다.검사들은 연어술파티 의혹 제기가 거짓임을 밝히겠다면서 교도관 42명을 포함해 증인 64명을 신청했는데, 재판부는 이를 대거 기각한 상황이었다. 검사들의 집단 퇴정은 큰 파장을 낳았다. 이튿날 이재명 대통령은 엄정한 감찰을 지시했다.재판부는 결정문에서 "검사가 기피사유로 주장하는 담당 재판장의 기일 지정, 증거 채부, 국민참여재판기일 진행계획, 증인신문 방식 등은 담당 재판장의 소송지휘 내지 심리방법 등과 관련된 것이므로 이는 원칙적으로 형사소송법 제18조 제1항 제2호 소정의 기피사유에 해당한다고 보기 어렵다"라고 판단했다. 해당 법 조항은 법관이 불공평한 재판을 할 염려가 있을 때 법관 기피 신청을 할 수 있다는 내용이다.또한 " 담당 재판장이 본안 사건에 관해 직접 또는 소속 재판부를 대표하여 소송지휘권 등을 행사하는 과정에서 검사의 공소유지권한을 본질적으로 침해하였다고 보기는 어렵다"고도 했다.재판부는 증인 신청 기각을 두고 "검사가 신청한 증인 중 상당수가 증인신문의 대상에서 제외되었으나, 피고인은 그들 중 주요 인물에 대하여 이미 증거 동의를 한 바 있고 '국회증언감정법 위반(위증)' 쟁점의 경우에는 담당 재판장의 소속 재판부가 법무부의 실태조사 결과를 토대로 관련성 높은 사람을 추려서 증인을 선별한 것으로 보인다"면서 "국민참여재판기일에서 공소사실을 뒷받침하는 핵심 정황이나 진술을 현출하는데 지장을 받을 것이라고 단정하기 어렵다"라고 밝혔다.이어 "나아가 검사가 제출한 자료를 비롯하여 기록에 나타난 모든 사정을 살펴보더라도 본안 사건과 관련한 담당 재판장의 소송지휘권 등의 행사가 어느 일방에 편파적이었다고 평가할 만한 사정도 찾기 어렵다"라고 강조했다.한편, 장정윤 검사의 재판부 기피 신청에 따라 이화영 전 부지사 사건 재판 절차는 정지됐다. 이에 따라 오는 15일부터 닷새 동안 열릴 예정이었던 국민참여재판도 무기한 연기됐다. 검사가 기각 결정에 항고를 제기하고 대법원에서까지 다툼을 이어갈 경우, 재판 재개에는 한두 달 더 소요될 것으로 보인다.