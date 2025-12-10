다들 힘들다는데 내년에도 김장하고 싶다는 아들들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲완성된 김치올해는 김칫소 양념이 맛있어서 모두 김치가 맛있겠다고 말했다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲남편과 김장하며 적어둔 김장 레시피나는 늘 새로운 음식을 할 때는 손 글씨 레시피를 노트에 적어둔다. 김장하고 레시피를 꼼꼼하게 적어두어 올해도 김장할 때 도움이 되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장하기 전날 준비한 김장 부재료김장은 최소 이틀이 걸린다. 전날 미리 준비해두어야 김장하는 날이 여유롭다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲무채 써는 아들들김장할 때 아들 둘이 와서 도와 주어서 김장이 어렵지 않았다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장 부재료아들들이 무채 써는 동안 갓과 파를 썰고 마늘과 생강도 다짐기에 갈았다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김칫소 양념큰아들이 김칫소 양념을 함께 버물어주니 쉽게 할 수 있었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲배춧속에 양념 넣기며느리와 큰아들과 배춧속을 넣으니 시간이 많이 걸리지 않았다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲절임 배추 40킬로그램으로 만든 김장큰 통 세 통과 작은 통 2개가 되었다. 김칫소도 많이 남아서 아들네 보내려고 따로 담아두었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장 후에 먹은 저녁수육을 만들어 김칫소와 새우젓에 싸서 먹으니 오늘 수고가 싹 사라졌다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"어머니, 김장이 그리 어렵진 않네요. 내년에도 또 할 수 있겠어요."

"어머니가 미리 다 준비해 두셔서 덜 힘든 거지, 집에서 우리끼리 하려면 힘들어요."

"오늘은 아들 며느리와 손자들까지 와서 도와주니 엄마도 힘이 안 드네. 이렇게만 하면 매년 김장할 수 있겠어. 김장 레시피도 있고……."

"어머니, 내년에는 제대로 김장하는 걸 배워야겠어요."

"그래. 모두 수고 많았다. 김치가 맛있어야 할 텐데……."

"어머니가 제일 고생하셨지요. 아버지도 고생하셨고요."

"아버지가 많이 도와주어서 나도 김장할 생각 하는 거야."

