"서울·경기, 쓰레기 떠넘기지 말고 직매립 금지 대책 세워야"

수도권매립지관리공사노동조합(이하 수도권매립지관리노조)이 내년 1월부터 시행되는 '직매립금지'와 관련해 국가주도로 수도권에 광역소각장을 건설해야 한다고 요구했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

수도권매립지관리공사노동조합(이하 수도권매립지관리노조)이 내년 1월부터 시행되는 '직매립금지'와 관련해 국가주도로 수도권에 광역소각장을 건설해야 한다고 요구했다.수도권매립지노조는 8일 기후환경에너지부 세종청사 앞에서 집회를 열고 이같이 주장했다.이들은 "정부는 뒷짐만 지며 대책도 없이 직매립금지만 추진하고 있다"며 "대안도 없이 정책이 강행되면 쓰레기 대란과 불법투기, 공공요금 폭등이라는 사회정 파장을 불러 올 것"이라고 지적했다.수도권매립지노조는 "수도권 광역소각장 건설은 직매립 금지 정책의 필수전제조건"이라며 "수도권매립지 예정부지를 활용한 광역소각장 건설계획을 국가 주도로 설립해야 한다"고 요구했다.인천환경운동연합도 수도권 광역지자체가 다른 지자체에 쓰레기를 떠 넘길 것이 아니라 공공소각장을 확충해 자체 처리해야 한다고 주장했다.이들은 지난달 발표한 성명서를 통해 "자신이 만든 쓰레기는 스스로 처리해야한다"며 " 발생지 처리 원칙은 자원순환 정책의 기본"이라고 강조했다.인천환경운동연합은 "그동안 서울은 쓰레기를 타 지역에 떠넘기는 방식으로 해결해왔다"며 " 인천에 위치한 민간 소각장으로 서울의 쓰레기가 계속 밀려 들어오는 현실 역시 이런 구조적 문제의 연장선"이라고 지적했다.이들은 "서울·경기는 타 지역으로 쓰레기를 떠넘기지 말고, 직매립 금지 대책을 책임 있게 마련하라"며 "인천시도 발생지 처리원칙을 지키되, 민간소각장 상시 과부하를 줄이고 공공소각장 확충과 감량 정책을 병행하라"고 촉구했다.한편 내년 1월 1일부터 인천에 소재한 수도권광역매립장에 대한 직매립이 전면 금지된다.이에 따라 서울과 경기, 인천 등 수도권 지역에서 발생하는 생활폐기물의 경우 소각 등 전처리 과장을 밟아야 한다.하지만 수도권에는 이를 소화할 수 있는 소각장이 매우 부족한 상태다. 결국 수도권에서 발생한 쓰레기가 민간소각장이 밀집해 있는 청주시 등으로 집중될 것이라는 우려를 낳고 있다.