내가 사는 곳에서 '송년음악회'를 만나 보세요

받고 싶은 마음보다

주고 싶은 마음이 좋은 마음이다

주고 나서 이내 잊어버리고

무엇을 또 주어야 하나

찾는 마음이 좋은 마음이다

자유, 삶의 참 빛이여! 하늘 고운님이여!

우리 가슴 불에 취해 그 빛 따르나이다!

덧붙이는 글 | - 글쓴이는 음악사 연구가 <모차르트 평전> 저자입니다.

'2025년이여, 안녕!' 알테무지크서울(예술감독 강효정)의 오붓한 송년음악회가 열렸다. 지난 6일 오후, 은평문화예술회관 로비는 성탄 분위기로 설레고 있었다. 티켓박스의 은평문화재단 직원들은 산타 복장으로 분위기를 띄웠고, 사람들은 가족 단위로 기념사진을 찍었다. 어린이들의 웃음소리가 이날 음악회의 전주곡처럼 귀를 즐겁게 해 주었다.알테무지크서울(독일어로 Altemusik-Seoul, 영어로 Old Music Seoul)은 우리 음악계에서 알아주는 실력파 고음악 연주단체다. 18세기 이전의 옛 악기를 사용하여 바로크 시대의 방식 그대로 연주하는 전문 악단으로, 2022년 은평구의 상주악단으로 선정되어 알찬 음악회를 이어오고 있다.지역 주민뿐 아니라 음악을 사랑하는 사람이라면 누구든 사전 예약만 하면 혜택을 누릴 수 있다. 나는 서대문구 주민이지만 전철로 한 정거장 가면 녹번역이고, 거기서 10분만 걸어가면 이 좋은 악단의 음악회를 손쉽게 즐길 수 있으니 커다란 행운이 아닐 수 없다.670석의 좌석은 빈틈 없이 꽉 찼다. 단원들은 엄숙한 연주복이 아니라 각자 개성 있는 색깔의 드레스와 셔츠를 입고 등장했다. 음악에서 불필요한 의례를 줄이고 청중들과 부담없이 만나려는 의지로 느껴졌다. 지휘자 권민석은 한곡한곡 쉽고 재미있는 해설로 이해를 도왔다. 배경 화면은 다양한 성탄의 그래픽 이미지로 채워져서 흥미를 더했다.첫 곡은 모차르트 <황제 티토의 자비> 서곡이었다. 우정과 사랑을 예찬하는 듯한 맑디맑은 곡이다. 이어서 바리톤 김성결이 프랭크 시나트라의 <마이 웨이>를 노래했다. 지난 한해 동안 꿋꿋이 자기 자리를 지키며 살아온 모든 평범한 사람들에 대한 찬가였다.김성결은 마이크를 잡고 노래했는데, 클래식 창법에 얽매이지 않고 편안하게 관객들의 마음에 다가왔다. 피아졸라의 탱고 오페라 <부에노스 아이레스의 마리아> 모음곡과 마르케즈의 <콩가 델 푸에고 누에보>는 흥겨운 리듬의 남미 춤곡이었다. 두 곡 사이에는 바리톤 김성결이 다시 등장하여 나태주 시, 손일훈 곡의 <소망>을 들려주었다.베토벤 <합창> 교향곡에서는 청중들도 연주에 참여했다. 청중들은 구자범이 우리말로 만든 <자유의 송가> 자막을 보며 권민석의 지휘로 두 번 연습한 뒤 실제로 함께 노래했다.청중들의 기억에 오래 남을 즐거운 경험이었다. 마지막 곡은 크리스마스 캐럴 메들리였는데, 배경 화면에 펼쳐진 화이트 크리스마스의 이미지는 어이들에게 평생 추억으로 새겨질 것 같았다. 앙코르는 르로이 앤더슨의 <타자기>였는데, 다시 무대에 나온 바리톤 김성결이 능청스런 표정으로 타자기와 종을 쳐서 청중들의 웃음을 자아냈다.연주 시간 1시간, 길지도 짧지도 않은 적절한 분량의 음악회가 끝났다. "오늘 어떤 곡이 제일 좋았어?" "난 <타자기>! 너는?" 어린이들의 대화가 듣기에 흐뭇했다. 부모님이 맛있는 피자라도 사 주신다면 어린이들에겐 평생 잊지 못할 아름다운 날이 될 게 분명했다.알테무지크서울은 2022년부터 은평문화재단의 상주단체로 1년에 4~5차례 연주를 이어오고 있다. 그 동안 <계몽의 시작, 교향곡의 탄생>, <바로크 음악 도시로의 여행> 등 흥미로운 기획을 선보였는데, 나는 지난해 <아침의 음악살롱, 모차르트와 살리에리>에서 뒤늦게 '상주 단체 연주'를 만났다.올해 9월 25일 <아침의 음악살롱, 바로크 삼총사>에서는 비발디, 바흐, 헨델의 음악을 연주했는데, 매우 완성도 높은 연주였다. 카운터테너 장정권의 노래, 바로크 오보에 신용천의 솔로, 피아니스트 김주영의 해설 등 모든 게 흠잡을 데 없이 훌륭했다.11월 6일 <베르사유 궁전의 음악 축제>는 륄리, 들라랑드, 라모 등 프랑스 궁정음악을 연주했는데, 지휘자가 바로크 악기를 하나하나 소개하고 실제 소리를 들어보도록 한 대목은 교육 효과가 높았다. 또한 륄리의 <파사칼리아>를 연주할 때는 전통무용가 이경진이 등장하여 조선 궁중무용인 <춘앵전>을 추는 등 파격적인 연출을 선보이기도 했다.은평문화예술회관은 높은 수준의 음악을 연주하기에 손색이 없을 정도로 시설도 훌륭했다. 670석 규모의 공연장은 물론, 페스티벌 연주에 어울릴 법한 아름다운 숲속극장도 있다. 잘 활용하면 은평구를 너머, 서울의 문화 명소로 발돋움할 수 있을 것으로 보인다.은평구민들의 관람 매너도 최근 임윤찬 연주 때 대형 '관크'가 터진 예술의전당보다 나았다. "악장 사이에 박수 치지 말라"는 잔소리가 필요 없을 정도로 세심한 매너를 발휘했고, 그 흔한 핸드폰 소리 한번 들리지 않았다.꼬마들이 좀 돌아다녔는데, 안 돌아다니면 오히려 이상한 게 아닐까? 음악회장에서 막 떠들면 곤란하지만, 지나치게 엄숙할 필요도 없다. 자연스레 음악을 즐기고 음악이 끝나면 부모와 자녀가 대화를 나누었다.여러 지방자치단체들이 주민들의 문화생활와 소통을 위해 다양한 프로그램을 제공하고 있다. 내가 사는 서대문구도 12월 20일(토) 오후 5시, 이화여대 대강당에서 송년음악회를 개최한다. 레퍼토리는 베토벤 교향곡 9번 <합창>, 함신익이 지휘하는 심포니송이 아예 '서대문구 오케스트라'를 표방하며 지역 주민에게 다가서고 있다.다른 지자체에도 비슷한 음악회가 있을 법한데, 자세히 알아보지는 못했다. 이런 프로그램을 아직 마련하지 못한 지자체는 은평문화재단의 모범적인 사례에서 힌트를 얻었으면 좋겠다.