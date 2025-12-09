현대중공업노조 "광역비자로 일자리 줄어... 폐지해야"

큰사진보기 ▲민주노총 울산본부와 현대중공업노조(금속노조 현대중공업지부)가 9일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 광역 비자제도를 폐지할 것을 요구하고 나섰다. 이들은 대신 그 자리에 청년 일자리를 확대할 것을 촉구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기

민주노총 울산본부와 현대중공업노조(금속노조 현대중공업지부)가 9일, 정부와 울산시가 추진하는 광역 비자제도를 폐지할 것을 요구하고 나섰다. 이들은 대신 그 자리에 청년 일자리를 확대할 것을 촉구했다.이들은 9일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "울산시는 인구소멸 대책으로 광역 비자를 통한 외국인 노동자 유입을 추진하고 있다"며 "지역 산업의 특정한 요구에 충실히 따르기만 할 뿐 내국인 숙련 일자리 감소라는 지역 경제와 산업 지속성과 모순되는 현실을 인정하고 있지 않다"고 지적했다.또한 "HD현대중공업은 굴지의 세계적 대기업으로서 정규직 일자리를 축소시키고, 그 자리에 단기 계약직 이주노동자를 선호하고 있다"며 "협력업체에도 이주노동자를 대거 투입해 임금인상과 처우개선을 외면하고 있다"고 주장했다.그러면서 "법무부는 광역비자 제도를 폐지하고 현대중공업은 청년 정규직 일자리 확대에 나서라"고 촉구했다.지난 2003년 '외국인근로자의 고용 등에 관한 법률'이 제정되고 이듬해 2004년 고용허가제(E-9 비자)가 시행됐다. 고용허가제는 내국인을 고용하지 못한 중소사업장이 비전문 외국인력을 합법적으로 고용할 수 있는 제도로 지금까지 시행되고 있다.이 제도와 관련 울산지역 주력기업인 HD현대중공업과 HD현대미포조선 사내 협력사 300여 개 업체의 이주노동자 고용은 2020년 12월 말 기준 3133명인데 비해 2025년은 9월 기준 1만 418명으로 3배 이상 빠르게 증가했다.위의 기업들이 있는 울산 동구 지역 고용허가제 E-9 입국자는 2368명이며 나머지는 대부분 E-7 등 기능인력 비자 입국자다.특정 비자 E-7은 중소사업장뿐만 아니라 대기업까지 고용할 수 있는 제도로 법무부의 면허획득만으로도 기업이 정부의 통제와 감독에서 벗어나 활용할 수 있어 E-7를 확대 시키고 있다.민주노총과 현대중공업노조는 "E-7 비자 제도는 고용노동부, 지자체와 기본 통계조차 공유하지 않음으로써 국가차원의 관리 감독에서부터 사실상 벗어나 있는 것"이라고 지적했다.이어 "뿐만 아니라 광역비자 E-7의 시행과 확대로 인해 중소사업장의 내국인 고용 축소와 원청의 신규 일자리 마저 광역비자 E-7에 내어 줌으로써 청년실업 해소에 걸림돌로 작용하고 청년 고용 문제를 더욱 악화시키고 있다"고 지적했다.따라서 이들은 이주노동자 도입, 운영, 관리 감독 체계를 고용노동부로 일원화할 것으로 요구하고 있다.