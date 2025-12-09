광주·전남 시민사회 "내란 부역, 안창호 위원장 사퇴하라"

큰사진보기 ▲안창호 국가인권위원장. ⓒ 남소연 관련사진보기

광주와 전남 시민사회가 세계인권선언 77주년 기념식을 하루 앞둔 9일 "내란에 부역한 안창호 국가인권위원장은 당장 사퇴하라"고 촉구했다.광주전남시민연대 등 광주·전남 70여 개 시민사회단체는 이날 성명을 내고 "인권의 이름으로 5·18의 숭고한 역사를 훼손하고 민주주의를 파괴하는 데 동조한 안창호를 절대로 용납할 수 없다"며 이같이 밝혔다.이들 단체는 "안 위원장의 취임 이후 우리는 국가인권위원회의 심각한 퇴행과 위기를 지켜보았다"며 "그는 인권 수호자가 아니라 내란 권력의 방패막이 역할을 충실히 수행해 왔다"고 지적했다.이어 "인권위 전원위원회가 통과시킨 '윤석열 방어권 보장 권고안'은 계엄령이라는 국가폭력 아래 짓밟힌 국민의 인권을 철저히 외면한 결정"이라며 "국가폭력 피해자를 보호해야 할 기관의 수장이 오히려 내란 세력을 감싸는 데 앞장섰다"고 비판했다.또한 "내란 부역은 물론 5·18 정신 훼손, 성 소수자 혐오와 차별 방조, 인권 감수성 부재는 각각의 단독 폐해가 아니라 하나의 일관된 구조적 흐름"이라며 "안 위원장 개인의 판단 착오가 아니라, 구조적 인권 퇴행의 증거"라고 강조했다.단체는 "이러한 안 위원장이 세계인권선언 77주년 기념식 참석을 강행하려는 것은 인권과 시민 모두를 모독하는 일"이라며 "그의 기념식 참여는 그가 걸어온 반인권적이며 반헌법적인 삶을 정당화하기 위한 시도일 뿐"이라고 밝혔다.그러면서 "오월 광주는 내란에 부역하고 인권 후퇴를 초래한 안창호와 인권위원들의 즉각적인 사퇴를 강력히 요구한다"며 "정부와 국회는 인권위의 독립성과 인권 보장 기능을 보장하기 위한 제도적 장치를 마련해야 한다"고 촉구했다.