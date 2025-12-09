강재구 "반드시 민주진보교육감 당선돼야... 단일화 하자"

큰사진보기 ▲강재구 건양대 의대 교수가 9일 오후 대전시의회에서 대전교육감 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

내년 대전교육감 선거에 출마 예정인 강재구(모두다살림교육연구소장) 건양대 의대 교수가 내년에는 반드시 민주진보교육감이 당선돼야 한다며 후보 단일화를 제안했다.강 교수는 9일 오후 대전시의회에서 기자회견을 갖고, 대전교육감 선거 출마 이유와 포부를 밝혔다. 강 교수가 공식적으로 대전교육감 선거 출마를 밝힌 것은 이번이 처음이다.이날 강 교수는 "대전교육은 지금 복합적 위기에 놓여 있다. 관행 중심 행정을 과학적·데이터 기반 시스템으로 바꾸고, 학생과 교사 모두가 되살아나는 교육을 만들겠다"고 밝혔다. 그는 또 "젊고 유능한 과학 교육감으로 세대교체를 이루겠다"며 "교육의 본질을 회복하고 대전교육의 미래를 열겠다"고 선언했다.강 교수는 이날 '모두를 되살리는 학교, 함께 만드는 대전교육'을 비전으로 내세웠다. 그러면서 "AI시대의 교육은 외우는 공부가 아니라, 묻고 생각하며 스스로 답을 찾아가는 교육이 되어야 한다"고 강조했다. 그는 "배움의 중심을 다시 교실로 되돌리고, 아이 한 명 한 명의 질문과 탐구가 살아 있는 협력 수업으로 교육의 방향을 세우겠다"고 말했다.강 교수는 "현재 교육은 정답을 주입하는 방식에 머물러 있고, 사교육에 과도하게 의존하고 있다"며 "공교육을 다시 신뢰할 수 있는 교육으로 복원하겠다"고 밝혔다. 아울러 "성적을 넘어 생각하는 힘, 협력하는 힘, 살아가는 힘을 기르는 것이 교육의 본질"이라며 "행정만으로는 변화할 수 없고, 교사·학생·학부모·지역사회가 함께 참여하는 교육 거버넌스를 만들겠다"고 덧붙였다.특히 강 교수는 대전을 '대한민국을 대표하는 과학도시'라고 규정하며, 지역의 연구소·대학·기업·공공기관과 학교를 유기적으로 연결하는 '대전형 미래교육 생태계' 구상을 제시했다. 그는 "아이들이 교실 안에서만 배우는 것이 아니라, 지역 전체를 배움의 공간으로 경험하도록 하겠다. 과학·기술·문화·환경을 통합한 지역 기반 교육이 대전교육의 경쟁력이 될 것"이라고 말했다.강 교수는 '직업교육 혁신'을 주요 공약으로 제시하기도 했다. 그는 "대학 진학이라는 하나의 경로를 넘어 기술과 실력으로 성장할 수 있는 또 하나의 중심축을 만들겠다"며 "대전의 연구소, 기업, 산업 인프라와 직업계고를 직접 연결해 배움이 곧 현장의 능력으로 이어지게 하겠다"고 밝혔다.덧붙여 그는 "직업계고가 더 이상 '마지막 선택지'가 아니라 미래로 나아가는 당당한 주류 통로가 되도록 위상을 새롭게 세우겠다"고 말했다.강 교수는 이러한 비전을 중심으로 ▲아이의 안전이 최우선인 학교 구축 ▲질문과 탐구가 살아 있는 교실 실현 ▲교사가 교육에 전념할 수 있는 학교 등 교육혁신 방향 세 가지를 실천과제로 제시했다.아울러 강 교수는 교육의 정치화를 경계하며 "교육은 개인이나 집단의 소유가 아니라 아이와 가정, 학교와 지역사회가 함께 만들어가는 공동의 미래"라고 강조하고 "아이들을 경쟁의 수단이 아닌 성장의 주체로, 학교를 갈등의 공간이 아닌 협력의 배움터로 되돌리겠다. 저는 비판이 아니라 실행으로 증명하는 교육감이 되겠다"고 약속했다.끝으로 그는 "교육의 변화는 하루아침에 완성되지 않지만, 누군가는 시작하고 누군가는 끝까지 책임져야 한다"며 "사교육보다 공교육을 더 신뢰하는 미래, 모두를 되살리는 학교를 실천으로 만들겠다"고 다짐했다.강 교수는 기자들과의 질의응답을 통해 진보후보 단일화를 제안하기도 했다. 그는 "이번 선거에서 반드시 민주진보 교육감이 당선돼야 한다고 생각한다"며 진보진영 후보 단일화 논의에 적극 참여하겠다는 입장과 더불어 4명의 진보교육감 후보들의 후보 단일화 논의 참여를 촉구했다.또한 "후보 간 단일화 협상에서 다른 분이 최종 후보로 결정된다면 그를 적극 지원하겠다"며 "대전의 여러 진보 단체들이 단일화를 위한 논의를 시작한 것으로 안다. 그 논의 결과에 따라 적극 참여하겠다"고 덧붙였다.현재 내년 대전교육감 선거에 출마 의사를 밝힌 민주진보 진영 후보로는 강 교수를 비롯해 김한수 전 배재대 부총장, 맹수석 충남대 명예교수, 성광진 대전교육연구소장, 정상신 대전미래교육연구회장 등 모두 5명이다.