동덕여대생 총투표, 85% 공학 전환 반대... "왜 학생 목소리 안 듣나"

▲동덕여대 학생들이 9일 오후 2시부터 서울 성북구 동덕여대 정문 앞에서 '2025 학생총투표 결과 전달 기자회견'을 열고 '공학 전환 반대' 입장을 밝혔다. 지난 3일부터 진행된 학생총투표 결과 85.7%(2975표)의 학생들이 공학 전환을 반대했다. ⓒ 유지영 관련사진보기