30년 동안 '한끼 200원'... 진주 봉곡성당 급식소 이야기

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

진주시 봉곡동 서부시장을 지나면 담장 없는 마당을 품은 봉곡성당이 눈에 띈다. 성당 앞 긴 의자에는 햇살을 쬐며 이야기를 나누는 이들이 있고, 혼자 조용히 시간을 보내는 이들도 보인다. 이곳에 자리한 '나눔의 집'은 32년 째 월요일부터 금요일까지 사람들에게 따뜻한 밥 한 그릇을 건네며 온기를 전한다.1993년 문을 연 나눔의 집은 지역에서 가장 오래된 급식소로, 하루 200명 넘는 이들의 식사를 책임져 왔다. 하지만 개소 초기부터 함께해 온 봉사자 상당수가 이제 70~80대가 되었고, 후원 감소까지 겹치며 갈수록 운영이 어려워지고 있다.매일 이곳을 찾는다는 박수호(85·봉곡동)씨는 "혼자 집에서 밥을 먹으면 서글프고 차려 먹는 것도 힘들어 이곳에 온다"며 "여기 오면 반갑게 인사해주는 사람이 있고, 이야기 나누다 보면 기분이 한결 좋아진다"고 말했다. 그의 말처럼 나눔의 집은 단순한 급식소를 넘어 사회적 고립을 덜어주는 쉼터 역할을 해왔다.이곳에서는 차별이나 혐오가 끼어들 틈이 없다. 온갖 신문을 오려 붙인 판을 가방처럼 메고 나타나는 이에게도 누구 하나 이상한 눈길을 주지 않고 그를 반갑게 맞이한다.봉사자들은 "여기서는 서로의 사정을 묻지 않고, 있는 그대로를 받아들인다"고 말했다.거동이 불편한 어르신을 부축해 자리에 앉히고 식판을 직접 내어주는 모습도 자연스럽다. 이곳에 오면 누구든 따뜻한 한 끼를 함께 나누어 먹고 누군가 건넨 온기를 가슴에 품게 된다.코로나19 이후 후원이 줄며 폐쇄 위기에 놓였던 때도 있었지만, 당시 진주시와 시민들의 도움으로 가까스로 운영을 이어갈 수 있었다.최근 김장을 준비하며 일손 부족으로 고민하던 때에는 인근 식당 '하연옥'의 사장이 그 소식을 듣고 연로한 봉사자들을 대신해 김장을 도와주겠다고 나섰다.15년 째 봉사 중인 서름이(82)씨는 "사람들과 이야기 나누는 시간이 큰 힘이 된다"며 "작은 일이라도 거들 수 있어 계속 오게 된다"고 말했다.개소 초기부터 이곳을 지켜온 김점세·오동선씨 부부도 "이곳을 찾아오지 않아도 될 만큼 (사람들의) 사정이 나아지면 좋겠지만, 어쩌면 이곳이 지역의 마지막 보루일지도 모른다"며 "가능한 한 운영을 이어가고 싶다"고 했다.오동선 씨는 "식사를 마치고 매일 입구에서 깎듯이 인사하는 할머니가 계신다"며 "그럴 때면 더 잘해드리지 못한 마음에 죄송하고, 오히려 감사해서 고개가 숙여진다"고 말했다.나눔의 집은 홀로 지내는 노인들이 밥을 나누고 말벗이 될 수 있도록 마련된 공간이다. 성당 시니어 봉사자들과 조리사 고정애씨가 음식을 준비하면, 옥봉·망경·칠암·봉곡·신안·하대·상평 등 진주 지역 성당 신도들이 돌아가며 설거지와 청소를 맡는다.개소 초기부터 이곳을 지켜온 김점세·오동선씨 부부도 "이곳을 찾아오지 않아도 될 만큼 (사람들의) 사정이 나아지면 좋겠지만, 어쩌면 이곳이 지역의 마지막 보루일지도 모른다"며 "가능한 한 운영을 이어가고 싶다"고 했다.2000년대 초에는 김장하 선생의 꾸준한 후원이 있었고, 지역 예식장과 상호신용금고 등이 매월 30만~100만 원씩 지원했다. 일부 시의원과 시민들도 정기적으로 쌀과 반찬을 보탰다.나눔의집은 사람들에게 한 끼에 200원을 받는다. 개원하던 그때부터 지금까지 변하지 않은 금액이다. 작은 돈이지만, 그 안에는 사람들의 자존심을 지켜주려는 마음이 담겨 있다.이렇게 모인 200원은 취약한 어르신들의 내의를 마련하고, 어려운 이웃의 삶을 조금이라도 보태는 공동기금으로 다시 쓰인다.오늘의 메뉴는 갓 지은 밥에 미역국, 어묵볶음, 두부구이, 김치다. 소박한 한 상이지만 그 안에 담긴 정성과 마음만큼은 그 어떤 진수성찬 못지 않다.천주교 진주지구 사목협의회가 1993년 9월 나눔의 집을 열며 남긴 글에는 "작은 나눔 안에 담긴 정성이 지역사회를 따뜻하게 만들 것"이라는 문장이 적혀 있다. 이 공간을 30년 넘게 지켜온 정신이 고스란히 담겨 있다.당시 봉곡본당 박창균 신부는 1993년 5월, 무료급식소·쉼터·노동상담소를 갖춘 지원 체계를 마련해 실직자 돕기에 나섰다.당시 박 신부는 "쉼터 개설은 함께 살아가는 교회의 모습을 실천하기 위한 한 방법"이라며 "일터를 잃은 이들의 고통에 공감하고, 다시 희망을 나누는 일이 필요하다"고 말했다.그러나 32년이 흐르는 동안 어려움은 더 커졌다. 봉사자 고령화와 후원 감소는 운영을 이어가는 데 큰 부담이 되고 있다.그럼에도 고령의 봉사자들이 안간힘을 쓰는 이유는, 매일 아침 나눔의집이 열리기만을 기다리는 이웃들의 얼굴이 잊히지 않기 때문이다.분주했던 하루 일과가 끝나면, 봉사자들은 이용자들과 같은 밥과 반찬을 차리고 조용히 나눠 먹은 뒤 말없이 뒷정리에 들어간다.누군가는 깨끗하게 빤 행주를 건조대에 널고, 또 누군가는 바닥 청소를 위해 의자를 들어 올린다. 이렇게 작은 움직임들이 모여 내일을 맞을 준비가 차분히 이어진다.오래도록 이곳을 지켜온 손길들이 묵묵히 이어지는 모습을 보고 있으니, 지금까지 나눔의집을 버티게 해온 힘이 무엇이었는지 새삼 느껴진다.※ 봉곡성당 나눔의 집 후원 문의: 055-741-7387