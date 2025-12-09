김경수 "지역대학 혁신과 지역산업 연계가 균형성장 핵심"

큰사진보기 ▲김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장이 12. 9. 경남 김해 인제대학교 본관 2층 강당에서 대학 구성원과 기업인, 청년, 주민과 토크콘서트에 참여했다. ⓒ 지방시대위원회 관련사진보기

김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장은 "지역대학 혁신과 지역산업 연계가 국가균형성장의 핵심"이라고 강조했다.김경수 위원장은 9일 경남 김해시를 방문해 인제대학교, 명동산업단지, 김해의생명산업진흥원을 차례로 찾아 지역 대학·기업·청년·지자체와 폭넓게 소통하면서 이같이 밝혔다.지방시대위원회는 "이번 방문은 정부의 '5극 3특 국가균형성장 전략'을 지역 구성원에게 직접 설명하고, 김해 지역에서 추진 중인 다양한 혁신 노력을 점검하며 현장의 목소리를 듣기 위해 마련됐다"라고 전했다.김 위원장은 인제대에서 교직원·학생·지역주민을 대상으로 '5극3특 국가균형성장 전략' 특강을 진행했다.이 자리에서 김 위원장은 "청년의 수도권 이동은 개인의 선택이 아니라 지역 간 격차가 만든 구조적 불균형의 결과"라며, "지역대학이 지역 산업과 연계한 인재양성의 거점이 되어야 지방이 지속가능한 성장을 이룰 수 있다"고 강조했다.이어진 대담에서는 '인공지능(AI) 시대 대학의 교육 격차', '사립대 규제 개선', '지역 교통 문제', '청년 정주 여건' 등에 대한 질문이 있었다.이에 김 위원장은 "인공지능 기반 교육은 필수이며, 대학 간 격차는 국가가 조정해야 한다"라고 밝혔다.김해시·인제대가 추진 중인 '김해 인재양성재단' 사례를 언급한 김 위원장은 "지역 맞춤형 인재를 키우는 데 필요한 제도적·재정적 장애는 정부와 지방자치단체의 지원이 필요하다"고 말했다.교통·정주여건 관련한 질의에, 김 위원장은 "부전–마산 전철 개통 지연 문제를 신속히 해결할 수 있도록 정부와 협의하겠다"라며 "청년 교통비 부담을 완화하기 위한 전국 단위 통행권(K-패스) 도입이 필요하다"라고 설명했다.김 위원장은 "청년이 수도권에 가지 않으면 손해라는 인식을 반드시 바꿔야 한다"라며 "지역에서도 일자리·문화·생활 기반이 충분한 '선택 가능한 삶의 구조'를 만드는 것이 균형성장의 목표"라고 강조했다.이어 김 위원장은 김해 명동일반산업단지를 방문해, 2026년부터 전자IT기계자동차공학과 학생 현장수업이 예정된 미래자동차버추얼센터를 점검하고 지산학 협력 모델을 살펴보았다.또 김 위원장은 김해 의생명산업진흥원에서 김해시·밀양시, 가야대·김해대·인제대, 지역 기업, 연구기관 등이 참석한 지·산·학·연 간담회를 개최했다.김 위원장은 "지역 산업 육성과 지역 인재 양성은 균형성장의 양 축"이라며 "정부는 지역이 필요로 하는 제도 개선과 지원을 적극 검토해 지역 주도 혁신을 촉진하겠다"고 밝혔다.